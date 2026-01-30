  • Hindi
स्वच्छता के मामले में स्विट्जरलैंड को मात देता है भारत का ये गांव, यहां गंदगी करना माना जाता है 'गुनाह'

Cleanest Village Of Asia:भारत के इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है. यहां की सफाई लोग गंदगी फैलना गुनाह समझते हैं और कचरा फैलाने वाला का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं.

Published: January 30, 2026 1:25 AM IST
Mawlynnong village
Cleanest Village Of Asia: जब साफ और सुथरी जगहों की बात आती है तो लोग स्विटजरलैंड और जापान जैसे देशों का उदाहरण देते हैं लेकिन क्या आप भारत के उस गांव के बारे में जानते हैं जो स्वच्छता के मामले में इन देशों के शहरों को टक्कर देता है, जिसके कारण इसको एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है. इस स्टोरी में हम जिस गांव की बात कर रहे है वो मेघालय का मावलिननॉन्ग गांव है. साफ-सफाई और सामुदायिक अनुशासन का ऐसा उदाहरण है, जिसने इस मामले में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है.

ये गांव मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित है और राजधानी शिलांग से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है. प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ मावलिननॉन्ग को अपनी व्यवस्थित जीवनशैली और स्वच्छ वातावरण के लिए भी जाना जाता है.

क्यों खास है मावलिननॉन्ग?

मावलिननॉन्ग की पहचान केवल साफ सड़कों और गलियों तक सीमित नहीं है. यहां की स्वच्छता गांव के संस्कृति का हिस्सा है. इस के लोग गांव में कचरा फैलाना अपराध मानते हैं. यहां अगर कोई कचरा फैलाते हुए नजर आता है तो गांव वाले उसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं.

मावलिननॉन्ग से जुड़ी अहम बातें-

  • हर घर के बाहर बांस से बने कूड़ेदान लगाए गए हैं
  • सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग रखा जाता है
  • प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम रखा गया है
  • जैविक कचरे से खाद तैयार की जाती है, इसी कारण गांव की गलियां, नालियां और घरों के आसपास का क्षेत्र हमेशा साफ नजर आता है.

स्वच्छता को जीवनशैली बनाया

मावलिननॉन्ग में स्वच्छता किसी सरकारी अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. गांव के बच्चों को छोटी उम्र से ही साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाया जाता है. स्कूलों और गांव के बैठकों में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है. गांव के लोग मानते हैं कि साफ वातावरण न केवल शरीर की सेहत के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी जरूरी होता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पर्यटन के लिए भी मशहूर

मावलिननॉन्ग अपनी स्वच्छता के साथ-साथ पर्यटन के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है. यहां का लिविंग रूट ब्रिज, जो पेड़ों की जीवित जड़ों से बना है. इसकी मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं. इसके अलावा इस गांव में स्काई व्यू टावर, जहां से बांग्लादेश सीमा तक का नजारा देखा जा सकता है. मावलिननॉन्ग के पास की डॉकी नदी, जिसका पानी बेहद साफ होता है. आज ये गांव दिल्ली, मुंबई जैसे देश के बड़े शहरों को बड़ी सीख देते हैं.

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

