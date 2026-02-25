  • Hindi
आर्कटिक की पिघलती बर्फ बिगाड़ सकती है भारत के मौसम का संतुलन, जानिए कैसे बदल रही है मानसून की दशा और दिशा?

Arctic Sea Ice Melt:भारत से हजारों मील दूर आर्कटिक में पिघलते बर्फ तेजी के साथ देश के मानसून की दिशा बदल रहे हैं. इस स्टोरी में हम आपको इसको लेकर सामने आई एक रिसर्च के बारे में बता रहे हैं.

Published: February 25, 2026 7:52 PM IST
Arctic Sea Ice Melt: भारत में गर्मियों में बनने वाले मानसून को देश का लाइफलाइन माना जाता है. जून और सितंबर के बीच हर साल के बारिश का लगभग 80 प्रतिशत इसी से पूरा होता है. हाल के ही में हुए कुछ रिसर्च में, वैज्ञानिकों ने दो साफ ट्रेंड देखे हैं, जिसमें कुल बारिश बढ़ी है, और मौसम के आखिर में होने वाली सबसे भारी बारिश देश के पश्चिम की ओर जा रही है. इसकी वजह एक नई स्टडी मे हजारों मील हो रही एक घटना को बताया गया है. ये घटना आर्कटिक समुद्री में बर्फ का पिघलना है. जो इस बदलाव को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है.

कैसे बदल रही है मानसून की दिशा?

रिसर्च के अनुसार आर्कटिक की गर्मी मानसून को पश्चिम की ओर ले जाती है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) के रिसर्चर्स की रिपोर्ट है कि गर्मियों की शुरुआत में, खासकर जून और जुलाई में समुद्री बर्फ का पिघलना, अगस्त और सितंबर में मौसम के आखिर में होने वाली मानसूनी बारिश की इंटेंसिटी और जगह दोनों पर बहुत असर डालता है. ये सुनने में मुश्किल लग सकता है कि नॉर्थ पोल के पास बर्फ पिघलने से भारत में बारिश पर असर पड़ सकता है, लेकिन क्लाइमेट सिस्टम आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है.

IITM के साइंटिस्ट हेमंतकुमार एस. चौधरी ने कहा, “दुनिया भर में बढ़ते तापमान और असमान डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से समुद्री बर्फ पिघल रही है. ” “पोलर समुद्री बर्फ के पिघलने से ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम पर बड़े और दूरगामी असर पड़ सकते हैं, खासकर सरफेस एनर्जी बैलेंस और इक्वेटर से पोल तक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में बदलाव के जरिए.” आसान शब्दों में कहें तो, जब आर्कटिक गर्म होता है और बर्फ गायब हो जाती है, तो यह बदल जाता है कि गर्मी एटमॉस्फियर में कैसे जाती है. ये बदलाव पूरे कॉन्टिनेंट में फैल सकते हैं.

समुद्री बर्फ और मॉनसून के बीच एक लिंक टीम ने 1979 से 2022 तक के ऑब्जर्वेशनल क्लाइमेट डेटा का एनालिसिस किया ताकि यह देखा जा सके कि आर्कटिक समुद्री बर्फ का लेवल इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल (ISMR) से जुड़ा है या नहीं. उन्होंने जो पाया वह एक मजबूत उल्टा संबंध था, जिन सालों में आर्कटिक समुद्री बर्फ कम थी, भारत में आमतौर पर मॉनसून की बारिश ज़्यादा होती थी. हालांकि, टाइमिंग बहुत जरूरी थी.

समुद्री बर्फ और बारिश का कनेक्शन

IITM के साइंटिस्ट और कॉरेस्पोंडिंग ऑथर सुबोध कुमार साहा ने कहा, “जून से जुलाई तक आर्कटिक समुद्री बर्फ में बदलाव ने मानसून की बारिश के आखिरी फेज, जो अगस्त से सितंबर तक होता है, पर सबसे गहरा असर डाला.” इस तरह, गर्मियों की शुरुआत में समुद्री बर्फ की स्थिति यह तय करती है कि मौसम में बाद में मानसून कैसा बर्ताव करेगा. जब उन्होंने लंबे समय के ट्रेंड्स को देखा, तो रिसर्चर्स ने देखा कि आर्कटिक समुद्री बर्फ में कमी पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश में बढ़ोतरी से जुड़ी थी, जो हाल के दशकों में मौसम वैज्ञानिकों द्वारा देखे गए पश्चिम की ओर बहाव से मेल खाती है. साहा ने कहा, “1979 से 2022 तक के डेटा के एनालिसिस ने आर्कटिक समुद्री बर्फ में कमी को पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश में बढ़ोतरी से जोड़ा, जो मानसून के मौसम में पश्चिम की ओर बदलाव का संकेत देता है.”

पश्चिम की तरफ क्यों खिसक रहा है मानसून?

वैज्ञानिकों ने आर्कटिक समुद्री बर्फ के असर को समझने के लिए क्लाइमेट मॉडल्स का इस्तेमाल किया, जिनमें हवा, समुद्र, जमीन और बर्फ सभी को शामिल किया गया. इन मॉडलों ने वही पैटर्न दिखाया जो असल आंकड़ों में देखा गया था. भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक समीर पोखरेल के मुताबिक अगस्त-सितंबर के दौरान मानसून की बारिश पश्चिम की ओर खिसकने और उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश बढ़ने के संकेत मिले हैं. रिसर्च बताती है कि आर्कटिक में बर्फ कम होने से ऊपरी वायुमंडलीय दबाव और हवा के सिस्टम बदलते हैं, जो दक्षिण एशियाई मानसून की दिशा और ताकत को प्रभावित कर सकते हैं. लगातार घटती बर्फ भविष्य में मानसून को और मजबूत बनाकर पश्चिम की तरफ बढ़ा सकती है.

बदलते मानसून का क्या होगा खतरा?

मानसून के समय और स्थान में बदलाव का सीधा असर भारत की खेती और बाढ़ के खतरे पर पड़ सकता है. अगस्त-सितम्बर की बारिश कई बार तय करती है कि फसल अच्छी होगी या नुकसान होगा. अगर पश्चिमी इलाकों में ज्यादा और दूसरे क्षेत्रों में कम बारिश होती है, तो पानी को लेकर किल्लत हो सकती है. तेजी से गर्म हो रहे आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ का सिकुड़ना पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन और मौसम के पैटर्न बदल रहा है, जिसका असर दक्षिण एशिया तक पहुंच सकता है. वैज्ञानिक अब लंबे समय के डेटा और नए मॉडल्स के जरिए मानसून के बेहतर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बदलती जलवायु में भविष्य के जोखिमों को समझा जा सके.

