By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सिर्फ 2 मिनट में गहरी नींद! मिलिट्री फॉलो करती है सोने का ये सीक्रेट तरीका, आप भी नींद न आने से परेशान हैं तो फौजियों की ये ट्रिक अपनाओ
यह विधि कोई जादू नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रिलैक्सेशन टेक्नीक है, जो तनाव कम करके मेलाटोनिन बढ़ाती है.
आज के जमाने में हर दूसरा शख्स नींद से परेशान है. किसी के पास सोने का समय नहीं है तो किसी को नींद नहीं आती. लेकिन क्या आपको पता है दो मिनट में सोने के लिए एक मिलिट्री स्लीप मेथड बेहद प्रसिद्ध तकनीक है, जिसे अमेरिकी नौसेना (यूएस नेवी) ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पायलटों के लिए विकसित किया था. यह विधि लॉयड “बड” विंटर की 1981 में प्रकाशित किताब “Relax and Win: Championship Performance” में विस्तार से बताई गई है. इसकी मदद से सैनिकों को तनावपूर्ण, शोरगुल वाली या खतरनाक स्थितियों में भी तेजी से सोना सिखाया जाता था. अभ्यास के बाद 96% पायलट 2 मिनट या उससे कम समय में सो जाते थे, यहां तक कि कॉफी पीने या बंदूक की आवाज के बीच भी.यह तकनीक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन (कल्पना) पर आधारित है.
वैज्ञानिक रूप से यह शरीर की मांसपेशियों को ढीला करके पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे हृदय गति धीमी होती है और नींद आसानी से आती है.
इस मेथड में सोने का तरीका स्टेप-बाय-स्टेप-
- सबसे पहले आरामदायक स्थिति में लेट जाएं, पीठ के बल, आंखें बंद करें. हाथ बगल में रखें और पैरों को थोड़ा फैलाएं.
- गहरी और धीमी सांस लें. सांस पर फोकस करें, जिससे मन शांत हो.
- चेहरे की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स करें. माथे को चिकना करें, आंखों के आसपास की मांसपेशियां ढीली छोड़ें, जबड़े को खोलें, जीभ को आराम दें और होंठों को हल्का सा अलग रखें. चेहरे में 43 मांसपेशियां होती हैं—इन्हें पूरी तरह ढीला करना सबसे महत्वपूर्ण है.
- अब कंधों को नीचे की ओर छोड़ें, गर्दन और कंधों का तनाव दूर करें. फिर बाहों, हाथों और उंगलियों को क्रमशः रिलैक्स करें. महसूस करें कि वे भारी होकर बिस्तर में धंस रही हैं.
- छाती, पेट, कमर, जांघों, घुटनों, पिंडलियों और पैरों तक सभी मांसपेशियों को एक-एक करके ढीला करें. सांस के साथ शरीर को और गहराई से रिलैक्स महसूस करें.
- अब मन को शांत करें. इसके लिए 10 सेकंड तक किसी शांत दृश्य की कल्पना करें, जैसे शांत झील पर लेटना या काली मखमली पृष्ठभूमि में लटकना.
- यदि मन भटके तो “don’t think, don’t think” दोहराएं. 10 सेकंड तक मन पूरी तरह शांत रहे, तो नींद स्वाभाविक रूप से आ जाती है.
शुरुआत में यह 6 हफ्तों तक रोज अभ्यास की मांग करता है. धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याओं में राहत देता है. यह विधि कोई जादू नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रिलैक्सेशन टेक्नीक है, जो तनाव कम करके मेलाटोनिन बढ़ाती है. हालांकि, गंभीर अनिद्रा वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें