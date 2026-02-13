Hindi Gk

Mira A Heart Shaped Cloud Discovery 300 Light Years Red Giant Space Explosion Study Astronomy Research

धरती से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में धड़क रहा है ये रहस्यमयी दिल, वैज्ञानिकों की नई खोज से चौंके लोग

Red Giant Star Discovery: वेलेंटाइन डे से ठीक पहले अंतरिक्ष में एक धड़कते दिल जैसी आकृति दिखी है, जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान है, आइए जानते हैं इसके बारे में...

heart shaped cloud in space

Red Giant Star Discovery: वेलेंटाइन डे से ठीक पहले अंतरिक्ष में एक बेहद खास और खूबसूरत घटना देखी गई है. वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी से लगभग 300 लाइट इयर्स दूर एक तारे के पास दिल के आकार का बादल खोजा है यह नजारा Mira A नाम के तारे के आसपास दिखाई दिया है. इस तारे ने अपने अंदर से भारी मात्रा में गैस और धूल बाहर निकाली, जो अंतरिक्ष में फैलकर बिल्कुल दिल जैसी आकृति बना बैठी. इस नई खोज ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दी है. इस नई रिसर्च ने तारे से निकले मटेरियल की मात्रा और उसकी रफ्तार ने पुराने अनुमानों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है.

अंतरिक्ष में क्यों दिखी दिल जैसी आकृति?

वैज्ञानिकों की टीम जब इस अजीब स्ट्रक्चर को देख रही थी तो वे हैरान रह गए. रिसर्च के प्रमुख थियो खौरी ने बताया कि यह तारा किसी लाइटहाउस की तरह काम कर रहा है. इसकी रोशनी आसपास के माहौल को अलग-अलग ढंग से चमका रही है. मीरा ए एक लाल दानव (Red Giant) तारा है, जो अपने जीवन के आखिरी चरण में है. जब कोई तारा बूढ़ा होने लगता है तो वह अपने अंदर का पदार्थ बाहर फेंकने लगता है. लेकिन मीरा ए ने इस बार कुछ अलग ही कर दिखाया. उसने अचानक बहुत बड़ी मात्रा में गैस और धूल अंतरिक्ष में छोड़ दी, जिससे यह दिल के आकार का बादल बन गया.

क्यों हैरान हैं वैज्ञानिक?

इस खोज की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मीरा ए ने करीब 7 पृथ्वियों के बराबर द्रव्यमान अंतरिक्ष में छोड़ दिया. यह मात्रा सामान्य अनुमान से लगभग 100 गुना ज्यादा है. आम तौर पर ऐसे तारे धीरे-धीरे अपना वजन कम करते हैं, लेकिन यहां अचानक एक बड़े विस्फोट जैसा असर देखा गया. इतनी तेज और ज्यादा मात्रा में द्रव्यमान का निकलना वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहेली बन गया है.

कैसे बना दिल के आकार का बादल?

इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने खास टेलीस्कोप की मदद ली.

चिली में स्थित Very Large Telescope से विजिबल लाइट में तस्वीरें ली गईं.

वहीं Atacama Large Millimeter Array से रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा जुटाया गया.

साल 2015 से 2023 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया.

पाया गया कि बीच में गैस भरी है और किनारों पर धूल जमा है.

धूल की चमकती आउटलाइन ही इसे दिल जैसा आकार दे रही है.

नई रिसर्च क्यो है अहम?

मीरा ए अकेला नहीं है. उसका एक साथी तारा भी है, जिसे Mira B कहा जाता है.

मीरा बी एक व्हाइट ड्वार्फ तारा है.

यह मीरा ए से निकले मलबे को अपनी ओर खींच रहा है.

भविष्य में दोनों तारों के बीच नई गतिविधियां देखी जा सकती हैं.

यह रिसर्च इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मरते हुए तारे ही ब्रह्मांड को नया जीवन देते हैं.

तारों से निकली गैस और धूल से नए ग्रह और तारे बनते हैं.

इससे हमें ब्रह्मांड के बनने और बदलने की प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है.

यह स्टडी प्रतिष्ठित जर्नल Astronomy & Astrophysics में प्रकाशित होने के लिए स्वीकार की गई है.

अंतरिक्ष में बना यह ‘दिल’ सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक नई खिड़की है.

रिसर्च से जुड़े अहम सवाल

प्रश्न: दिल के आकार का बादल किस तारे के पास मिला है?

उत्तर: यह दिल के आकार का बादल Mira A नाम के तारे के पास मिला है। यह तारा पृथ्वी से लगभग 300 लाइट इयर्स दूर स्थित है और अपने जीवन के अंतिम चरण में है.

प्रश्न: यह दिल जैसी आकृति कैसे बनी?

उत्तर: मीरा ए ने अपने अंदर से भारी मात्रा में गैस और धूल अंतरिक्ष में छोड़ी। यही गैस और धूल फैलकर दिल के आकार का बादल बन गई. किनारों पर जमी धूल की चमक से यह आकृति साफ दिखाई देती है.

प्रश्न: वैज्ञानिक इस खोज से हैरान क्यों हैं?

उत्तर: वैज्ञानिक इसलिए हैरान हैं क्योंकि मीरा ए ने करीब 7 पृथ्वियों के बराबर द्रव्यमान बाहर निकाला. यह मात्रा सामान्य अनुमान से लगभग 100 गुना ज्यादा है, जो एक बड़े विस्फोट जैसा असर दिखाती है.

Add India.com as a Preferred Source

प्रश्न: इस खोज में किन टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया?

उत्तर: इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चिली के Very Large Telescope और Atacama Large Millimeter Array की मदद ली. 2015 से 2023 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया.

प्रश्न: इस रिसर्च का महत्व क्या है?

उत्तर: यह रिसर्च अहम है क्योंकि मरते हुए तारे ही नए ग्रह और तारों के निर्माण में मदद करते हैं. मीरा ए और उसके साथी तारे Mira B के अध्ययन से ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद मिलेगी.