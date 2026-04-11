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भारत के इस गांव में मच्छरों ने रोकी लोगों की शादी, पशुओं को भी पड़ रही मच्छरदानी की जरूरत

GK News In Hindi: गुजरात के वेजा गांव में मच्छरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। शादी, मेहमान और जानवर सब इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं.

Published date india.com Published: April 11, 2026 10:24 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
भारत के इस गांव में मच्छरों ने रोकी लोगों की शादी, पशुओं को भी पड़ रही मच्छरदानी की जरूरत
मच्छरों की वजह से नहीं हो रही है शादी (इमेज: AI)

GK News: गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में राजकोट के पास स्थित वेजा गांव इन दिनों एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है. यहां मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. आम तौर पर मच्छर की परेशानी हर जगह होती है, लेकिन इस गांव में हालात बहुत खराब हो चुके हैं. दिन हो या रात, हर समय मच्छरों का हमला बना रहता है. गांव के लोग कहते हैं कि अब यह सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि रोज की सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है.

मेहमान आने से कतराते

गांव के लोगों के अनुसार, मच्छरों के कारण कोई भी मेहमान यहां रुकना नहीं चाहता. अगर कोई रिश्तेदार दिन में आ भी जाए, तो शाम होते ही मच्छरों की वजह से जल्दी वापस चला जाता है. इसका सबसे बड़ा असर गांव के युवाओं की शादी पर पड़ रहा है. आसपास के गांवों के लोग अपनी बेटियों की शादी यहां करने से बच रहे हैं. इससे कई युवाओं की शादी अटक गई है और परिवार भी परेशान हैं.

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जानवरों की हालत भी खराब

इस समस्या का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी इससे परेशान हैं. पशुपालकों को अपने जानवरों को बचाने के लिए बड़े-बड़े मच्छरदानी लगानी पड़ रही है. इसके बावजूद जानवर बीमार पड़ रहे हैं और दूध भी कम दे रहे हैं. इससे गांव के लोगों की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है. कुछ लोगों ने तो मजबूरी में अपने जानवर बेचने तक का फैसला कर लिया है, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा आ गया है.

खर्च बढ़ा, कमाई पर असर

गांव के लोग बताते हैं कि जितनी कमाई होती है, उसका बड़ा हिस्सा दवाइयों और मच्छरों से बचाव पर खर्च हो जाता है. मच्छरदानी जल्दी खराब हो जाती है, जिसे बार-बार बदलना पड़ता है. दवाइयों का खर्च अलग से बढ़ता जा रहा है. ऐसे में लोगों की आर्थिक हालत भी कमजोर हो रही है. उनका कहना है कि इस तरह की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है और अब समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए.

समस्या की वजह

गांव वालों का मानना है कि गंदा पानी और जलकुंभी जैसी चीजें मच्छरों के बढ़ने की मुख्य वजह हैं. पिछले कई सालों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई पक्का हल नहीं निकला है. लोग कहते हैं कि प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए दवाई छिड़क देता है, लेकिन असली समस्या पर ध्यान नहीं देता. जब शिकायत की जाती है, तो अलग-अलग विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल देते हैं. ऐसे में गांव के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाए.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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