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Bike बंद करते ही इंजन से क्यों आने लगती है ठक-ठक की आवाज? कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं!
Clicking sound after engine off: बाइक से आने वाली हर आवाज खतरे की घंटी नहीं होती, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कौन सी आवाज नॉर्मल है और कौन सी नहीं. जहां इंजन बंद करने पर ठक-ठक की आवाज मेटल के ठंडा होने की प्रक्रिया है. वहीं, बाइक चलाते समय आने वाली नॉकिंग या गुड़गुड़ की आवाज खराबी की ओर इशारा करती है. आइये जानते हैं इस बारे में...
गर्मी दस्तक दे चुकी है. गर्मी के मौसम में बाइक राइडर को सेफ्टी के लिहाज से कई बातों का रखना ख्याल पड़ता है. इसमें समय से मोबिल चेंज करना, बाइक की टंकी फूल कराने से बचना और धूप में गाड़ी को खड़ी करने से बचना, शामिल है. वहीं, गर्म मौसम होने से कार-बाइक की इंजन का जल्दी गर्म होना सामान्य है. वहीं, गाड़ी खुद को कूल भी करती है. इस दौरान गाड़ी से ठक-ठक की आवाज निकलती है, जिसे सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं. आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और बाइक से कितनी तरह की आवाजे निकलती है…
गाड़ी बंद होते ही क्यों आती है ठक-ठक की आवाज?
इंजन बंद होने के बाद आने वाली हल्की टिक-टिक या ठक-ठक की आवाज नॉर्मली गर्म धातु (Metal) के ठंडा होने और उसके सिकुड़ने की वजह से होती है. ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर यह आवाज बहुत तीखी या असामान्य लगे, तो यह एग्जॉस्ट पाइप या साइलेंसर के ढीले होने की वजह से भी हो सकती है.
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स्टार्ट करते वक्त आने वाली क्लिकिंग साउंड
यदि बाइक स्टार्ट बटन दबाते ही सिर्फ किक-किक की आवाज कर रही है और चालू नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपके गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है. इसके अलावा, खराब स्टार्टर मोटर या इंजन का जाम होने स्थिति भी ऐसी आवाज आ सकती है.
बैकफायर के समय निकलने वाली तीखी आवाज
चलती गाड़ी में अचानक पटाखे जैसी तीखी आवाज आना बैकफायरिंग कहलाता है, जो कभी-कभी आग की लपटों के साथ भी हो सकता है. यह अक्सर कार्बोरेटर में खराबी, गंदे फ्यूल इंजेक्टर या एग्जॉस्ट सिस्टम में गलत बदलाव (Modification) के कारण होता है, जिसे समय पर ट्यूनिंग कराकर ठीक किया जा सकता है.
गियर बॉक्स से आने वाली अजीब आवाज
यदि गियर में गाड़ी होने पर इंजन के पास से सीटी या रगड़ने (Whining) जैसी आवाज आती है, तो यह गियरबॉक्स की समस्या हो सकती है. गियरबॉक्स के बेयरिंग या शाफ्ट के घिसने या अलाइनमेंट बिगड़ने पर ऐसी आवाजें आती हैं. ऐसे में मकैनिक के पास गाड़ी को ठीक कराना ही बेहतर होता है.
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गाड़ी चलाते समय इंजन से खट-खट की आवाज
अगर चलती गाड़ी में इंजन के अंदर से भारी धातु के टकराने (Knocking) की आवाज आती है तो ये खतरे की घंटी है. ऐसा क्रैंकशाफ्ट या कनेक्टिंग रॉड में गड़बड़ी होने की वजह से हो सकता है. ऐसे में गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए.
कुलिंग खराब होने पर आती है ऐसी आवाज
अगर आपकी बाइक के इंजन के पास से पानी के उबलने (Gurgling) जैसी आवाज आ रही है, तो इसका अर्थ ये है कि कूलिंग सिस्टम में हवा फंस गई है. बता दें कि इस सिचुएशन में कूलेंट का लेवल कम होने या पंप में एयर पॉकेट बनने की वजह से इंजन सही से ठंडा नहीं हो पाता और ओवरहीटिंग का खतरा बना रहता है.
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