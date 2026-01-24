Hindi Gk

Mumbai Mayor Election News Bombay To Mumbai Name History Explained

पहली मुंबई को किसने कहा था बॉम्बे? जानिए कब-कब बदला गया भारत की आर्थिक राजधानी का नाम

Bombay to Mumbai History: इन दिनों मुंबई मेयर चुनाव के कारण सुर्खियों में है. ऐसे में इसके पुराने नाम बॉम्बे को लेकर भी चर्चा हो रही है. इस स्टोरी में हम आपको इस नाम के इतिहास के बारे में बता रहे हैं.

Bombay to Mumbai History: मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र है और इसकी पहचान इसके नाम से भी जुड़ी हुई है. बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई नाम किसी अंग्रेज या पुर्तगाली ने नहीं दिया, बल्कि यह नाम यहां के मूल निवासियों कोली समाज से जुड़ा है. कोली लोग समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरे थे और वे मुंबा देवी की पूजा करते थे. उनके अनुसार यह इलाका “मुंबा देवी की भूमि” था, जिसे वे मुंबा या मुंबे कहते थे. समय के साथ यही नाम मुंबई बन गया. आज भी दक्षिण मुंबई में मुंबा देवी का मंदिर मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि यह नाम पूरी तरह स्थानीय और भारतीय है. यानी मुंबई का नाम किसी विदेशी शासन की देन नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति और आस्था से निकला हुआ है.

बंबई नाम कैसे बना?

बंबई नाम बनने के पीछे भाषा और उच्चारण का बदलाव जिम्मेदार है. पुराने समय में जब लोग “मुंबे” या “मुंबई” बोलते थे, तो अलग-अलग भाषाओं में इसका उच्चारण बदलने लगा. अरबी और फारसी व्यापारी जब यहां आए तो उन्होंने इसे अपने तरीके से बोलना शुरू किया. उनके उच्चारण में मुंबे से बंबई जैसा शब्द बनने लगा. इसी तरह स्थानीय बोलियों में भी धीरे-धीरे “मुंबई” से “बंबई” कहा जाने लगा. उस समय यह इलाका सात छोटे-छोटे द्वीपों में बंटा हुआ था, जिन्हें मिलाकर मुंबे कहा जाता था. बाद में यही नाम बंबई के रूप में प्रचलित हुआ. यह एक प्राकृतिक भाषाई बदलाव था, न कि किसी सरकार का फैसला.

बॉम्बे नाम किसने दिया?

पुर्तगाली सबसे पहले यूरोप से यहां पहुंचे. उन्होंने इस जगह को “Bombaim” कहा, जो उनके उच्चारण और स्थानीय नाम का मिला-जुला रूप था. कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि उन्होंने इसे “Bom Bahia” कहा, जिसका मतलब होता है “अच्छी खाड़ी”. बाद में 1661 में यह इलाका ब्रिटेन को दहेज में मिला और अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया. अंग्रेजों ने पुर्तगाली “Bombaim” को आसान बनाकर “Bombay” लिखना शुरू किया. इसी तरह बॉम्बे नाम सरकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गया. ब्रिटिश शासन के दौरान बॉम्बे तेजी से एक बड़े बंदरगाह और व्यापारिक शहर के रूप में विकसित हुआ और इसे दुनिया भर में Bombay के नाम से जाना जाने लगा.

बॉम्बे से मुंबई बनने तक का सफर

आजादी के बाद भारत में कई शहरों के नाम बदले गए ताकि स्थानीय पहचान को सम्मान मिल सके. जैसे मद्रास से चेन्नई, कलकत्ता से कोलकाता और पूना से पुणे. इसी कड़ी में 1995 में बॉम्बे का नाम आधिकारिक रूप से मुंबई कर दिया गया. इसके पीछे तीन कारण थे. पहला, मुंबा देवी और कोली संस्कृति को सम्मान देना. दूसरा, अंग्रेजी शासन से जुड़े नामों से मुक्ति पाना. तीसरा, मुंबई को मराठी संस्कृति की पहचान से जोड़ना. आज सरकारी कामकाज में Mumbai नाम ही इस्तेमाल होता है. हालांकि Bombay शब्द अभी भी कुछ जगहों पर जैसे Bombay High Court और Bombay Stock Exchange में दिखता है. इससे पता चलता है कि एक ही शहर के तीन नाम रहे हैं – मुंबई, बंबई और बॉम्बे. ये तीनों नाम इसके इतिहास की अलग-अलग परतों को दिखाते हैं और बताते हैं कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सदियों की संस्कृति और बदलाव की कहानी है.