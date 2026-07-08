खुलने वाला है जीवन की उत्पत्ति का रहस्य! 3.2 अरब साल पुराने एंजाइम से मिला बड़ा सुराग

वैज्ञानिकों के लिए भी यह बड़ी पहली है कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी. इस दिशा में अब 3.2 अरब साल पुराने एंजाइम से बड़ी जानकारी हाथ लगी है.

Written by: Nandan Singh
Updated: July 8, 2026, 10:33 AM IST
Earth Life Mystery
वैज्ञानिकों ने 3.2 अरब साल पुराने प्राचीन एंजाइम का कृत्रिम रूप से पुनर्निर्माण किया है.. (Photo/Meta AI)

आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी. यह एक ऐसा सवाल जो सालों से वैज्ञानिकों के लिए भी जटिल पहली की तरह है. मगर अब लगता है कि इस दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने करीब 3.2 अरब साल पुराने एक प्राचीन एंजाइम का कृत्रिम रूप से पुनर्निर्माण किया है. यह एंजाइम ‘नाइट्रोजनेज’ कहलाता है, जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन गैस को ऐसे रूप में बदलता है जिसे पौधे और दूसरे जीव उपयोग कर सकें. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एंजाइम को समझकर यह पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर शुरुआती जीवन किन परिस्थितियों में विकसित हुआ था. यह शोध भविष्य में मंगल या अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशने में भी मदद कर सकता है.

अरबों साल पुराना एंजाइम

Nature Communications में छपी रिपोर्ट के अनुसार, यह अध्ययन अमेरिका के यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया. शोधकर्ताओं ने आधुनिक नाइट्रोजनेज एंजाइम के जीन का अध्ययन किया और सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से उसके पुराने यानी पूर्वज रूप का पुनर्निर्माण किया. इसके बाद इन कृत्रिम एंजाइमों को प्रयोगशाला में तैयार किए गए सूक्ष्मजीवों के भीतर डालकर उनकी कार्यप्रणाली का परीक्षण किया गया. वैज्ञानिकों ने यह भी जांचा कि ये प्राचीन एंजाइम नाइट्रोजन को किस तरह उपयोगी रूप में बदलते थे और उस दौरान बनने वाले नाइट्रोजन समस्थानिक का व्यवहार कैसा था. इससे उन्हें अरबों साल पहले पृथ्वी के वातावरण और जैविक प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली.

Earth Life Mystery

इंफोग्राफिक: notebooklm

क्यों अहम है यह शोध

वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक शुरुआती पृथ्वी के बारे में जानकारी मुख्य रूप से चट्टानों और जीवाश्मों के आधार पर मिलती थी. लेकिन इस नई तकनीक से पहली बार प्राचीन एंजाइमों को दोबारा बनाकर उनकी वास्तविक कार्यप्रणाली का अध्ययन संभव हुआ है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था और जीवन ने कठिन परिस्थितियों में कैसे खुद को विकसित किया. इसके अलावा यह शोध आधुनिक कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यदि वैज्ञानिक नाइट्रोजनेज एंजाइम को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तो भविष्य में ऐसी फसलें विकसित की जा सकती हैं जिन्हें कम उर्वरक की जरूरत पड़े. इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों और खाद की कमी से जूझ रहे देशों में खेती को अधिक टिकाऊ और किफायती बनाया जा सकता है.

दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में मिल सकती है मदद

शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन का महत्व सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है. भविष्य में यदि इंसानों को मंगल ग्रह या किसी अन्य ग्रह पर बसाना है, तो वहां भोजन उगाने के लिए नाइट्रोजन चक्र को समझना बेहद जरूरी होगा. यह शोध इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि हमें यह समझ आ जाए कि अरबों साल पहले जीवन कैसे शुरू हुआ और किन जैविक प्रक्रियाओं ने उसे आगे बढ़ाया, तो हम यह भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन संभव है. यह खोज न केवल पृथ्वी के अतीत को समझने में मदद करेगी, बल्कि अंतरिक्ष में भविष्य की मानव बस्तियों और जीवन की खोज के लिए भी नई राह खोल सकती है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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