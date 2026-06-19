Explained: नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता था जो आज भी एडवांस है? जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे

Nalanda University Education System: नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ऐसा शिक्षा केंद्र था जहां तर्क, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन को एक साथ समझाया जाता था. यहां की शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि दुनिया भर से छात्र ज्ञान लेने आते थे.

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नालंदा यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली.

Nalanda University Education System: नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का जाना-मान शिक्षा केंद्र था. यह दुनिया की सबसे पुरानी आवासीय यूनिवर्सिटी भी मानी जाती है. यहां भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी छात्र पढ़ने आते थे. चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र ज्यादा पढ़ने आते थे. बताया जाता है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहां शिक्षा बहुत व्यवस्थित, गहरी और कई विषयों को जोड़कर दी जाती थी. आज भी नालंदा में पढ़ाए जाने वाले कई सब्जेक्ट और तरीके एडवांस माने जाते हैं. क्योंकि वे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से काफी मिलते-जुलते हैं, बल्कि कई मामलों में उससे आगे भी थे.

नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई

बताया जाता है कि इस मशहूर यूनिवर्सिटी में लगभग 64 सब्जेक्ट का उल्लेख मिलता है. यहां सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं होती थी, बल्कि विज्ञान, गणित, चिकित्सा, भाषा, कला और तकनीक तक सब कुछ पढ़ाया जाता था. नालंदा की शिक्षा का सबसे मजबूत हिस्सा था तर्कशास्त्र और दर्शन. छात्रों को सिखाया जाता था कि किसी भी बात को बिना सोच-विचार स्वीकार न करें. हर विचार को तर्क और प्रमाण के आधार पर जांचा जाता था. इतना ही नहीं यहां बौद्ध दर्शन के साथ-साथ अन्य भारतीय दर्शन भी पढ़ाए जाते थे. आज की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग और डिबेट स्किल सिखाई जाती है. मगर इसका मूल रूप नालंदा में पहले से मौजूद था.

गणित और खगोलशास्त्र की पढ़ाई

नालंदा विश्वविद्यालय में गणित और खगोलशास्त्र को बहुत गंभीरता से पढ़ाया जाता था. गणना और बीजगणित जैसे विषयों की समझ दी जाती थी. ग्रहों, सितारों और समय की गणना पर अध्ययन होता था. ग्रहण, मौसम और समय चक्र को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाता था. आज के एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस का शुरुआती आधार इसी तरह की पढ़ाई से जुड़ा माना जाता है.

चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई

इस विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा बहुत विकसित थी. जैसे शरीर की संरचना का अध्ययन होता था. जड़ी-बूटियों से इलाज सिखाया जाता था. सर्जरी की भी जानकारी दी जाती थी. रोगों की पहचान और रोकथाम पर भी जोर दिया जाता था.

इंजीनियरिंग और वास्तुकला की शिक्षा

नालंदा में भवन निर्माण और शहर योजना पर भी पढ़ाई होती थी. मंदिर, मठ और भवन कैसे बनाए जाएं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन होता था. निर्माण सामग्री की समझ दी जाती थी. जल प्रबंधन और वास्तु संरचना पर भी ध्यान दिया जाता था. आज की सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की नींव इसी तरह की पढ़ाई में दिखती है.

पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग

नालंदा विश्वविद्यालय में व्याकरण को बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता था. छात्रों को बहस और चर्चा में हिस्सा लेना जरूरी होता था. आज की कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग जैसी चीजें वहां पहले से मौजूद थीं. नालंदा सिर्फ विज्ञान और दर्शन तक सीमित नहीं था. वहां संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला सिखाई जाती थी. साहित्य और कविता की पढ़ाई होती थी. सांस्कृतिक परंपराओं को समझने पर जोर दिया जाता था.

नालंदा की शिक्षा प्रणाली इतनी खास क्यों?

नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए बहुत कठिन परीक्षा होती थी. यहां छात्र-शिक्षक का रिश्ता बहुत गहरा होता था. पढ़ाई पूरी तरह आवासीय थी. यहां दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे, जिससे ग्लोबल लर्निंग वातावरण बनता था.

नालंदा में क्या था एडवांस?

नालंदा की शिक्षा आज भी आधुनिक शिक्षा से मेल खाती हैं. क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल डिबेट, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी का संतुलन, वैश्विक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दर्शन आदि चीजें पढ़ाई जाती थी जो आज भी एडवांस है. स्पष्ट कर दें कि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों जुआनजांग, यिजिंग के वर्णनों और ASI रिपोर्ट्स पर आधारित है और पब्लिक डोमेन में है.