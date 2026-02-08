Hindi Gk

Nasa Astronaut Lisa Novak Murder Charge What Action Nasa Take Mahila Antriksh Yatri Par Kyun Lage Murder Ke Charge

आंतरिक्ष से लौटी एस्ट्रोनॉट पर लगे मर्डर के इल्जाम ने पूरी दुनिया को चौंकाया, NASA ने पहले छुट्टी दी फिर नौकरी से हटाया

2007 में NASA की महिला एस्ट्रोनॉट लिसा नोवाक पर लगे मर्डर के चार्ज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था. इन आरोपों के चलते नासा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया. पुलिस जांच में इसे लव ट्राएंगल में हत्या का मामला बताया गया. आइये जानते हैं अमेरिकी अदालत में क्या हुआ..

अमेरिकी एस्ट्रोनॉट लिसा नोवाक

Nasa astronaut Lisa Novak: जब कोई अंतरिक्ष यात्री सितारों की सैर करके लौटता है, तो दुनिया उसे पलकों पर बिठाती है, लेकिन साल 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) की एक जांबाज महिला एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया. यह घटना लिसा नोवाक से जुड़ी हैं, जिन्हें अंतरिक्ष से लौटते ही पुलिस ने प्यार में अंधी होकर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया. आइये जानते हैं पुरा वाक्या…

स्पेस से लौटने के बाद मर्डर का चार्ज

अमेरिकी नौसेना की कैप्टन लिसा नोवाक एक सम्मानित अंतरिक्ष यात्री थीं. जुलाई 2006 में उन्होंने डिस्कवरी स्पेस शटल के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की सफल यात्रा की थी. वह मिशन का एक अहम हिस्सा थीं, लेकिन फरवरी 2007 में उनकी पहचान एक हीरो से बदलकर एक अपराधी की हो गई, जब उन पर कोलीन शिपमैन की हत्या का आरोप लगा. कोलीन अमेरिकी वायुसेना की कैप्टन थीं और लिसा को शक था कि कोलीन का संबंध उनके साथी अंतरिक्ष यात्री विलियम ओफेलीन से है.

1500 KM तक बिना रूके सफर

इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने करने वाला पहलू लिसा नोवाक की वह यात्रा थी, जो उन्होंने ह्यूस्टन से ऑरलैंडो तक की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिसा ने करीब 1500 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय की. पुलिस ने जांच में दावा किया कि उन्होंने इस सफर के दौरान एडल्ट डायपर तक पहने हुए थे ताकि रास्ते में बाथरूम ब्रेक लेने में समय बर्बाद न हो. हालांकि, सुनवाई के दौरान उनके वकील ने इस दावे का खंडन किया.

पार्किंग में भेष बदल किया इंतजार

ह्यूस्टन से ऑरलैंडो जाने का उद्देश्य कोलीन शिपमैन से मिलना था. लिसा, कोलीन से मिलने के लिए ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजार किया. इस दौरान लिसा नोवाक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए विग और ट्रेंच कोट पहना हुआ था. उन्होंने पार्किंग में कोलीन शिपमैन का इंतजार किया. जैसे ही कोलीन अपनी कार के पास पहुंचीं, लिसा ने उन पर हमला करने की कोशिश की और पेपर स्प्रे (मिर्च का स्प्रे) छिड़क दिया. खुशकिस्मती से कोलीन वहां से बच निकलने में कामयाब रहीं और पुलिस को सूचना दी.

बक्से से निकले हत्या के हथियार?

पुलिस ने जब लिसा नोवाक की तलाशी ली, तो उनके पास से ऐसी चीजें मिलीं जिसे देखते ही उनके होश उड़ गए. उनके पास एक बीबी गन, चाकू, हथौड़ा, पेपर स्प्रे और बड़े कचरे के थैले थे. इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर (हत्या के प्रयास) और अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज किया.

NASA ने उठाया सख्त कदम

इस घटना ने नासा की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया. स्पेस एजेंसी ने तुरंत लिसा को 30 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया और बाद में उन्हें मिशन ड्यूटी से हटा दिया गया. यह नासा के इतिहास में पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यात्री को इस तरह के मामले में बर्खास्त किया गया. अदालत में लिसा ने अपनी गलती स्वीकार की. उन्होंने बर्गरलरी (जबरन घुसना) और हमले के छोटे आरोपों को स्वीकार किया. इस मामले में उन्हें जेल तो नहीं हुई, लेकिन लंबी प्रोबेशन की सजा सुनाई गई. लिसा ने कोर्ट में रोते हुए अपने किए पर गहरा अफसोस जताया और कोलीन शिपमैन से माफी मांगी.

