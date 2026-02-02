  • Hindi
Budget 2026: क्या होती हैं E-बस, जिनका बजट में हुआ ऐलान... किन जगहों पर चलेंगी ये

What is E-bus: केंद्रीय बजट 2026 में पूर्वोत्तर भारत के लिए 4000 इलेक्ट्रिक बसों का ऐलान किया. आइए जानते हैं ई-बस क्या हैं, इसके फायदे और कनेक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा?

बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए भी रहा. इसी दिशा में एक बड़ी घोषणा की गई – पूर्वोत्तर राज्यों में 4000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी. इस योजना का मकसद कनेक्टिविटी बेहतर करना, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाना और पर्यावरण को बचाना है. पहाड़ी और दूर-दराज इलाकों वाले इस क्षेत्र के लिए यह कदम लंबे समय में गेमचेंजर साबित हो सकता है. आइए जानते हैं ई-बस क्या होती हैं और इनसे सफर कैसे आसान होगा?

इलेक्ट्रिक बसें क्या होती हैं?

इलेक्ट्रिक बस वो होती हैं, जो डीजल या पेट्रोल से नहीं बल्कि बैटरी से चलती हैं. इन्हें चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया जाता है और ये चलने के दौरान किसी तरह का धुआं या जहरीली गैस नहीं छोड़तीं – यानी न तो ध्वनि प्रदूषण और न ही वायु प्रदूषण. पारंपरिक बसों की तुलना में ये ज्यादा शांत होती हैं और यात्रियों के लिए सफर को आरामदायक बनाती हैं. आज के समय में जब स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बसों को भविष्य का पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जा रहा है.

पूर्वोत्तर राज्यों को इनकी जरूरत क्यों पड़ी?

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों में पहाड़, संकरी सड़कें और बिखरी हुई आबादी परिवहन को चुनौतीपूर्ण बनाती है. डीजल बसें इन इलाकों में न सिर्फ ठीक से नहीं चल पातीं, बल्कि प्रदूषण भी बढ़ाती हैं. इलेक्ट्रिक बसें इन परिस्थितियों के ज्यादा अनुकूल हैं क्योंकि ये कम शोर करती हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचातीं. इससे नाजुक पहाड़ी इलाकों और जंगलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.

लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार

पूर्वोत्तर के कई गांव और छोटे कस्बे आज भी बाजार, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं से सही तरह से नहीं जुड़ पाए हैं. इलेक्ट्रिक बसों के आने से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी. छोटी दूरी के रूट पर ये बसें आसानी से चलाई जा सकती हैं. इससे स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी.

स्मार्ट तकनीक, कम खर्च और साफ पर्यावरण

आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों में जीपीएस, डिजिटल टिकटिंग और रियल टाइम जानकारी जैसी सुविधाएं होती हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा की सही जानकारी मिलती है. साथ ही, डीजल के मुकाबले बिजली सस्ती होने से ऑपरेशनल खर्च कम होगा, जिसका फायदा अंततः यात्रियों को मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पूर्वोत्तर की समृद्ध जैव विविधता और इको-टूरिज्म को बचाने में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, ई-बसें इस क्षेत्र के लिए विकास और पर्यावरण संरक्षण का संतुलित समाधान हैं.

