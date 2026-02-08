By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
नितिन नवीन को टाइप-8 सरकारी आवास, जानें कितने तरह का होता है सरकारी बंगला? कौन-कैसे तय करता है घरों का अलॉटमेंट
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिल्ली के सबसे पॉश इलाके 1, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर टाइप-8 (Type-8) सरकारी बंगला अलॉट किया गया है. यह भारत में सरकारी आवास की सबसे ऊंची श्रेणी है. आखिर ये टाइप-8 बंगला क्या होता है और सरकारी घरों का बंटवारा कैसे होता है? आइए जानते हैं...
Nitin Nabin Type-8 Bunglow: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब नई दिल्ली के 1, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहेंगे. यह वही बंगला है जो बेहद खास और हाई-प्रोफाइल हस्तियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है. केंद्र सरकार में मंत्रियों, जजों और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्षों के लिए उनकी जिम्मेदारी और सुरक्षा को देखते हुए ऐसे बड़े बंगले दिए जाते हैं.
कितने तरह के होते हैं सरकारी आवास?
भारत में सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के घरों का मैनेजमेंट केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) करता है. इन सरकारी आवास को टाइप-1 से टाइप-8 के बीच बांटा गया है.
- टाइप-1: ये घर ग्रुप-D और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए होते हैं. ये बुनियादी सुविधाओं वाली छोटी यूनिट्स होती हैं.
- टाइप-2 और 3: ये क्लर्क, जूनियर स्टाफ और एंट्री-लेवल के कर्मचारियों को मिलते हैं. इनमें टाइप-1 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है.
- टाइप-4: यह कैटेगरी सेक्शन ऑफिसर्स और समकक्ष अधिकारियों के लिए होती है. इनमें परिवार के रहने के लिए पर्याप्त जगह और बेहतर लेआउट होता है.
- टाइप-5 और टाइप-6: ये घर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और सीनियर रैंक के अधिकारियों को मिलते हैं. ये अक्सर प्राइम लोकेशन पर होते हैं और इनमें गार्डन व अन्य सुविधाएं बेहतर होती हैं.
- टाइप-7: बंगले भारत सरकार के सेक्रेटरी (सचिव) लेवल के अधिकारियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दिए जाते हैं. ये स्वतंत्र बंगले होते हैं जिनका अपना कैंपस और सुरक्षा घेरा होता है.
- टाइप-8: सबसे पावरफुल और प्रतिष्ठित बंगला होता है. यह आवास सरकारी श्रेणी का शिखर है. यह बंगला कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को मिलता है. खूबियां की बात करें तो यह बंगला 8,000 से 9,000 वर्ग फुट या उससे भी अधिक क्षेत्र में फैला होता है. इसमें 5-6 बेडरूम, बड़ा ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, डाइनिंग एरिया और स्टाफ क्वार्टर होते हैं. सुरक्षा के लिहाज से यहां 24/7 कड़े इंतजाम रहते हैं.
कैसे होता है घरों का अलॉटमेंट?
सरकारी घरों का अलॉटमेंट रैंडम नहीं होता, इसके लिए कड़े नियम हैं,
- वेतन स्तर (Pay Level): कर्मचारी का बेसिक पे तय करता है कि वह किस टाइप के घर के लिए एलिजिबल है.
- पद (Designation): कुछ पद जैसे कैबिनेट मंत्री या जज स्वतः ही टाइप-8 के लिए पात्र होते हैं.
- संवैधानिक स्थिति: बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए सुरक्षा और आधिकारिक काम के लिए बड़े बंगले जरूरी होते हैं.
जाते-जाते बता दें कि सरकारी आवास का अलॉटमेंट का अंतिम फैसला शहरी विकास मंत्रालय के अधीन डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स (Directorate of Estates) द्वारा लिया जाता है.
