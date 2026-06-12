ओडिशा में मुफ्त शिक्षा की शुरूआत, जानिए दुनिया के किन देशों में मिलता है फ्री एजूकेशन; पढ़ाई के लिए नहीं देना पड़ता है फीस!

Odisha Education Free Education: ओडिशा में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की शुरुआत हुई है. जानिए दुनिया के किन देशों में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को फीस नहीं देनी पड़ती.

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Odisha Education Free Education (Image AI)

Odisha Education Free Education: ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी (KG) से लेकर पीजी (PG) तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा बच्चे और युवा शिक्षा से जुड़ सकेंगे. शिक्षा का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और कॉलेज की फीस के कारण कई छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं की दुनिया के किन देशों में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है.

जर्मनी

जर्मनी में सरकारी स्कूलों में प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई बिना ट्यूशन फीस के कराई जाती है. यह सुविधा स्थानीय छात्रों के साथ कई विदेशी छात्रों को भी मिलती है. हालांकि किताबें, कॉपियां और दूसरी स्टेशनरी का खर्च छात्रों को खुद उठाना पड़ सकता है. इसके साथ ही जर्मनी में 2014 से कई सरकारी विश्वविद्यालयों में हायर एजूकेशन भी फ्री दिया जा रहा है. हालांकि कुछ विदेशी छात्रों पर फीस व्यवस्था लागू है.

फिनलैंड

फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में गिनी जाती है. यहां स्कूल स्तर से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई काफी हद तक मुफ्त है. सरकार छात्रों को किताबें, भोजन और कई दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, जिससे परिवारों पर बोझ कम होता है.

नॉर्वे

नॉर्वे में बच्चों को प्राइमरी और हाई स्कूल स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है. यह सुविधा स्थानीय और कई विदेशी परिवारों के बच्चों के लिए भी उपलब्ध है. छात्रों को केवल स्टेशनरी या कुछ अतिरिक्त गतिविधियों के लिए मामूली खर्च करना पड़ सकता है, जबकि पढ़ाई का मुख्य खर्च सरकार उठाती है.

डेनमार्क

डेनमार्क में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों में मुफ्त उपलब्ध है. यहां स्थानीय छात्रों के साथ कई विदेशी बच्चों को भी बिना ट्यूशन फीस के पढ़ने का मौका मिलता है. किताबों, यूनिफॉर्म और कुछ दूसरी जरूरतों के लिए सीमित खर्च करना पड़ सकता है.

स्वीडन

स्वीडन में स्कूल शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जाता है. यहां कक्षा 12 तक पढ़ाई बिना फीस के कराई जाती है. सरकार छात्रों को किताबें और भोजन जैसी सुविधाएं भी देती है. हालांकि कुछ मामलों में आने-जाने का खर्च परिवारों को खुद वहन करना पड़ सकता है.

क्यूबा

क्यूबा उन देशों में शामिल है जहां शिक्षा पर सरकार बड़ा खर्च करती है. यहां प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक पढ़ाई मुफ्त उपलब्ध है. छात्रों को किताबें और स्टेशनरी जैसी जरूरी चीजें भी दी जाती हैं. कुछ परिस्थितियों में विदेशी परिवारों के बच्चों को भी यह सुविधा मिल सकती है.