लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव कब और कैसे लाया जाता है? महाभियोग से ये कितना अलग, ओम बिरला के खिलाफ ऐसा करने की तैयारी में विपक्ष

Om Birla no confidence motion: विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है.

विपक्ष लोकसभा स्पीकर के पद से ओम बिरला को हटाने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है.

Lok Sabha Speaker no confidence motion: कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. इस प्रस्ताव पर अब तक इंडिया गठबंधन के 100 सांसदों ने अपने सिग्नेचर किए हैं. ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने की तैयारी को लेकर विपक्ष का सबसे बड़ा दावा है कि संसद की बहसों के दौरान विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है. साथ ही, विपक्षी सांसदों के निलंबन और सत्ता पक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर भी नाराजगी है. इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई बैठक में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया.

क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 94?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94(c) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है. इसके लिए किसी भी लोकसभा सदस्य को महासचिव (Secretary-General) को एक लिखित नोटिस देना होता है. इस नोटिस में स्पीकर को पद से हटाने के इरादे का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए. लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना जरूरी होता है. यह समय इसलिए दिया जाता है ताकि सदन और स्पीकर इस पर चर्चा के लिए तैयार हो सकें.

प्रस्ताव पास होने के लिए बहुमत का गणित

स्वभाविक सी बात है कि सिर्फ नोटिस देने से स्पीकर नहीं हटते. इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) की आवश्यकता होती है. इसी को आधार बनाते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल (Numbers) नहीं है, इसलिए यह प्रस्ताव गिरना तय है.

क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया?

विपक्ष के नोटिस के 14 दिन पूरे होने पर लोकसभास्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा जाता है. प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते लेकिन वे सदन में मौजूद रह सकते हैं और बोल सकते हैं. वहीं, यदि सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में वोट करता है, तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है.

महाभियोग से यह कितना अलग?

अक्सर लोग इसे महाभियोग (Impeachment) समझ लेते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह अलग है. महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, की भूमिका होती है. वहीं, लोकसभा स्पीकर को हटाने में केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं. इसमें राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता. इसी वजह से इसे संकल्प (Resolution) कहा जाता है, महाभियोग नहीं.

क्या पहले कभी ऐसा हुआ है?

ओम बिरला के खिलाफ लाया गया ये प्रस्ताव चौथा होगा. इससे पहले जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ के खिलाफ भी ऐसे प्रस्ताव पास हुए थे. बता दें कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह के प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं गया है. हालांकि, पहले भी कई बार स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिए गए हैं, लेकिन वे या तो वापस ले लिए गए या बहुमत न होने के कारण गिर गए.

विपक्ष जहां इसे लोकतंत्र और सदन की मर्यादा बचाने की लड़ाई बता रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ने ही सदन की टेबल पर चढ़कर और स्पीकर के चैंबर में हंगामा कर संस्था का अपमान किया है। प्रियंका गांधी समेत महिला सांसदों ने भी स्पीकर को पत्र लिखकर सत्ता पक्ष के दबाव में काम न करने की अपील की है।