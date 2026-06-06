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5300 साल पुरानी ममी में दिखी हलचल, वैज्ञानिकों ने की जांच तो खुली सच्चाई; जानिए पूरी डिटेल

5300 साल पुरानी ओत्जी ममी में सूक्ष्मजीवों की गतिविधि के संकेत मिले हैं. नई स्टडी ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है और ममी से जुड़े कई नए सवाल खड़े किए हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 6, 2026, 9:31 PM IST
Ancient Mummy Study
Ancient Mummy Study (Image: AI)

यूरोप की सबसे पुरानी ममी मानी जाने वाली ओत्जी द आइसमैन एक बार फिर सुर्खियों में है. करीब 5300 साल पुरानी यह ममी 1991 में इटली और ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित आल्प्स पर्वत की बर्फ में मिली थी. शुरुआत में लोगों को लगा था कि यह हाल ही में मरा कोई व्यक्ति है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि यह हजारों साल पुराना मानव अवशेष है. तब से वैज्ञानिक लगातार इसके शरीर, कपड़ों, टैटू और खानपान से जुड़े कई रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं. अब एक नई स्टडी में ममी से जुड़े सूक्ष्मजीवों ने शोधकर्ताओं का ध्यान खींचा है.

ममी के भीतर मिले सूक्ष्मजीवों के संकेत

Springer Nature में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने ओत्जी के शरीर पर मौजूद सूक्ष्मजीवों का गहराई से अध्ययन किया. इसके लिए ममी की त्वचा और शरीर के अंदर मौजूद तरल पदार्थों के नमूने लिए गए. साथ ही उस जगह की मिट्टी का भी विश्लेषण किया गया जहां यह ममी मिली थी. शोधकर्ताओं का मकसद यह समझना था कि कौन से सूक्ष्मजीव ओत्जी के जीवनकाल से जुड़े हैं और कौन से बाद में बर्फ या संग्रहालय के वातावरण से पहुंचे. जांच में कई ऐसे सूक्ष्मजीव मिले जो हजारों साल पुराने हो सकते हैं.

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क्या आज भी सक्रिय हैं कुछ सूक्ष्मजीव?

इस स्टडी की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कुछ सूक्ष्मजीव केवल पुराने अवशेष नहीं लगते. वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि कुछ जीवाणु और फंगस बेहद धीमी गति से अब भी मौजूद हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ममी जीवित है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि उसके आसपास जैविक गतिविधि पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. यही कारण है कि यह शोध दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है.

बर्फीले माहौल में पनपे खास जीव

शोध के दौरान कुछ ऐसे यीस्ट मिले जो बेहद ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं. इनकी तुलना अंटार्कटिका और ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलने वाले सूक्ष्मजीवों से की गई. वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ जीव बर्फ के साथ ममी तक पहुंचे हो सकते हैं. इसका मतलब है कि जिस ग्लेशियर ने ओत्जी के शरीर को हजारों साल तक सुरक्षित रखा, उसी ने कुछ सूक्ष्मजीवों को भी वहां पहुंचाया होगा. इससे ममी के आसपास का जैविक माहौल और अधिक दिलचस्प बन गया है.

संरक्षण के दौरान भी बदला सूक्ष्मजीवों का व्यवहार

ममी मिलने के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए कई रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था. इनमें फिनोल नाम का एक पदार्थ भी शामिल था, जो आमतौर पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए उपयोग किया जाता है. लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे यीस्ट मिले जो फिनोल को भी सहन कर सकते हैं. इससे यह संभावना सामने आई है कि संरक्षण के दौरान इस्तेमाल किए गए रसायनों ने कुछ खास सूक्ष्मजीवों को जीवित रहने में मदद की हो. यह जानकारी शोधकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

वैज्ञानिकों के सामने खड़े हुए नए सवाल

स्टडी में अलग-अलग समय पर लिए गए नमूनों की तुलना करने पर कुछ सूक्ष्मजीवों की संख्या में हल्का बदलाव भी देखा गया. इससे संकेत मिलता है कि ममी के भीतर की दुनिया पूरी तरह स्थिर नहीं है. हालांकि यह गतिविधि बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन इससे वैज्ञानिकों के सामने कई नए सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल ओत्जी को जीवित कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उसके शरीर से जुड़े सूक्ष्मजीव आज भी वैज्ञानिकों को नए रहस्य समझने का मौका दे रहे हैं. यही वजह है कि 5300 साल बाद भी यह ममी दुनिया की सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक खोजों में शामिल है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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