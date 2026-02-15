Hindi Gk

एक अपराध- कई आरोपी... एक को जमानत मिलने पर क्या बाकियों को मिल सकती है राहत? जानिए क्या है नियम

Principle of Parity in Bail: सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शख्स पर पैरिटी का सिद्धांत लागू करने से इंकार करते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी. वहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी सिद्धांत के आधार पर आरोपी को जमानत दिया था. आइये जानते क्या होता है लॉ ऑफ पैरिटी? इसके आधार पर लोग कब मांग सकते हैं जमानत...

पैरिटी का सिद्धांत क्या है? अदालत जमानत देने में कब करती है इसका प्रयोग

Parity Principle Supreme court: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक भगोड़े शख्स को पैरिटी के सिद्धांत के आधार पर जमानत देने इंकार किया है. भगोड़े आरोपी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से दूसरे आरोपी के बरी होने को आधार बनाकर जमानत मिला था. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि भले ही इस मामले में साथी आरोपी बरी हो चुका है, केवल इसी आधार पर भगोड़े आरोपी को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि पैरिटी का सिद्धांत उन भगोड़े आरोपियों पर लागू नहीं होता जो जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से बचते रहे हैं. भगोड़ों को ऐसी राहत देना कानून का पालन करने वालों के साथ अन्याय होगा.

क्या भगोड़े को मिल सकती है अग्रिम जमानत?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने एक अहम सुनवाई में कहा कि जो आरोपी जानबूझकर ट्रायल से भागता है (Absconder), वह अग्रिम जमानत के लिए पैरिटी का दावा नहीं कर सकता. भले ही उसी मामले में उसके अन्य साथियों को कोर्ट ने ट्रायल के बाद बरी (Acquit) क्यों न कर दिया हो.

क्या है पैरिटी का सिद्धांत?

कानून की भाषा में पैरिटी का मतलब समानता है. अगर किसी अपराध में एक से ज्यादा आरोपी होते हैं, अगर अदालत से इन आरोपियों में से एक को भी जमानत मिलता है, बाकियों को इसी आधार पर जमानत दी जाती है. इसे पैरिटी का सिद्धांत कहते हैं. जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि दो आरोपियों के खिलाफ एक ही जैसा गवाह और एक जैसी भूमिका है, तो कोर्ट एक को दोषी और दूसरे को बरी नहीं कर सकता. यानी, समान मामलों में अदालत को समान फैसला सुनाना चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो.

एक की जमानत पर क्या दूसरे को भी मिलेगी राहत?

अक्सर यह सवाल उठता है कि यदि मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई, तो क्या बाकी सबको भी मिलेगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार, पैरिटी का लाभ लेना कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. कोर्ट हर मुकदमे में आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका, उसके आपराधिक इतिहास और साक्ष्यों की प्रकृति को देखता है.

यदि एक आरोपी को जमानत मिली है, तो दूसरे को भी मिलेगी, यह कोर्ट के विवेक (Discretionary Power) पर निर्भर करता है. वहीं, प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी दिल्ली (2001) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत देते समय अपराध की गंभीरता, सजा की कठोरता, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और सार्वजनिक हित का ध्यान रखना चाहिए. जमानत देते समय विवेक शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि स्थापित सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए. अमीनउद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत का आदेश ठोस कारणों पर आधारित होना चाहिए.

किन परिस्थितियों में लागू होगा पैरिटी का सिद्धांत?

पैरिटी के आधार पर जमानत का दावा करने के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं,

दोनों आरोपियों का अपराध में रोल एक जैसा होना चाहिए,

दोनों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की प्रकृति एक समान हो,

जिस आदेश के आधार पर पैरिटी मांगी जा रही है, वह एक स्पष्ट और तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश होना चाहिए,

आरोपी का पिछला रिकॉर्ड और जेल में उसका व्यवहार भी मायने रखता है.

कोर्ट को जमानत देने की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के तहत अदालतों के पास जमानत देने या खारिज करने की विवेकाधीन शक्ति है. सुप्रीम कोर्ट कई फैसले में ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’ के नियम को लागू किया है. जाते-जाते बता दें कि पैरिटी का सिद्धांत न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, न कि कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले भगोड़ों को बचाने के लिए. यदि कोई आरोपी ट्रायल का सामना करने के बजाय भागता है, तो वह समानता के अधिकार के नैतिक आधार को खो देता है.