भूकंप के कितने देर बाद आती है सुनामी? कब जारी की जाती है इसकी चेतावनी, जानें सभी जरूरी बातें यहां

Tsunami wave arrival Time फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कई एशियाई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है. आइये जानते हैं कि समुद्र में भूकंप आने के कितनी देर बाद सुनामी की खतरनाक लहरें तट से टकराती हैं, क्या भूकंप के बाद हर बार सुनामी आने की संभावना होती है...

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भूकंप के बाद कब आती है सुनामी? (इमेज-AI)

Earthquake Tsunami Alert: समुद्र के भीतर आने होने वाले तेज भूकंप क्या हमेशा अपने साथ तबाही का बड़ा खतरा लाते हैं. फिलीपींस के मिंडानाओ आइलैंड के पास हाल ही में 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है. भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद अधिकारियों ने एशिया के कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में मन कौतूहल होना लाजिमी है कि क्या भूकंप के बाद सुनामी का आना तय होता है? भूकंप के कितने समय बाद सुनामी की लहरें उठती हैं. आइए जानते हैं…

भूकंप के कितने समय बाद सुनामी?

भूकंप के केंद्र और तट की दूरी के आधार पर सुनामी का समय तय होता है. समुद्र के बेहद करीब भूकंप आने पर लहरें कुछ ही मिनटों में किनारे तक पहुंच सकती हैं. फिलीपींस में सुबह 7:40 बजे भूकंप आया और पहली लहरें करीब दो घंटे बाद यानी 10:00 बजे तट पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया. गहरे समुद्र में भूकंप आने पर लहरों को तट तक पहुंचने में कई घंटे का समय भी लग सकता है.

कब जारी की जाती है सुनामी की चेतावनी?

मौसम विभाग भूकंप की तीव्रता और गहराई के आधार पर तुरंत चेतावनी जारी करती हैं. आमतौर पर रिक्टर पैमाने पर 7.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर सुनामी का खतरा काफी बढ़ जाता है. समुद्र के नीचे भूकंप का केंद्र होने पर तुरंत अलर्ट मोड सक्रिय किया जाता है. एजेंसियां भूकंपीय लहरों के आंकड़ों का एनालिसिस करके तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह देती हैं.

कौन से देश हैं हाई अलर्ट पर?

फिलीपींस में आए भूकंप के बाद भी कई एशियाई देशों को अलर्ट जारी किया गया है. फिलीपींस और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में सबसे पहले लहरें टकराने की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद जापान, ताइवान, माइक्रोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में भी अलर्ट जारी किया गया. अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार इस भूकंप से अमेरिका के तटीय क्षेत्रों को कोई खतरा नहीं है.

सुनामी, सामान्य लहरों से कितनी अलग?

सुनामी की लहरें सामान्य समुद्री लहरों की तरह केवल सतह पर नहीं उठती हैं. ये लहरें समुद्र की गहराई से उठती हैं और पानी का विशाल पहाड़ बनकर आगे बढ़ती हैं. गहरे पानी में इनकी गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है. तट के करीब पहुंचते ही इन लहरों की गति धीमी हो जाती है लेकिन इस दौरान लहरों की ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण ये तटीय इलाकों में भारी तबाही लाती हैं.

Q1: सुनामी शब्द का क्या अर्थ है?

सुनामी एक जापानी शब्द है, जिसका अर्थ बंदरगाह की लहरें होता है.

Q2: क्या हर भूकंप के बाद सुनामी आती है?

नहीं, केवल समुद्र के नीचे आने वाले बेहद शक्तिशाली भूकंप ही सुनामी पैदा करते हैं.

Q3: फिलीपींस में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी?

फिलीपींस में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 दर्ज की गई है.

Q4: भूकंप के बाद पहली लहर कब तक आने की उम्मीद थी?

फिलीपींस और इंडोनेशिया में पहली लहरें भूकंप के करीब ढाई घंटे बाद पहुंचने की आशंका थी.

Q5: सुनामी अलर्ट मिलने पर तुरंत क्या करना चाहिए?

सुनामी का अलर्ट मिलते ही तटीय इलाकों को खाली कर तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए.