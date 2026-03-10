By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पुलिस मनमाने ढंग से नहीं कर सकती गिरफ्तार, फॉलो करने होंगे ये 8 नियम, जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Supreme Court guidelines on police arrest procedure: सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में पुलिस को गिरफ्तारी के वक्त फॉलो करने वाले नियमों को तय किया हैं. इस गाइडलाइन में पुलिस को किसी शख्स को अरेस्ट के समय 11 बातों को फॉलो करना अनिवार्य है. आइये जानते हैं कि वे क्या हैं..
DK Basu vs State of West Bengal: संविधान हर नागरिक को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है. अक्सर यह देखा गया है कि पुलिस अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर किसी भी व्यक्ति को उठाकर थाने ले आती है, जिससे न केवल उस व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन होता है बल्कि समाज में भी भय का माहौल भी बनता है. सुप्रीम कोर्ट ने ‘डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’ मामले में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 11 नियम तय किए हैं. इन नियमों को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है ताकि वह पुलिस की किसी भी गैर-कानूनी कार्रवाई का डटकर सामना कर सके…
1. पुलिस ऑफिसर की आइडेंटिटी
गिरफ्तारी करने वाले और पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान पूरी तरह साफ होनी चाहिए. उनकी वर्दी पर नेम टैग स्पष्ट रूप से लगा होना चाहिए ताकि आरोपी को पता रहे कि वह किसके साथ बात कर रहा है. इसके साथ ही, पूछताछ करने वाले सभी अधिकारियों की डिटेल्स पुलिस रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है.
मार्च महीने में किस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत? कैसे लगाएं यहां नंबर, जानें कौन से मामले सुने जाते हैं यहां
2. अरेस्ट मेमो तैयार करना
गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को मौके पर ही एक अरेस्ट मेमो (गिरफ्तारी का ज्ञापन) तैयार करना है. इस मेमो में गिरफ्तारी की सटीक तारीख, समय और स्थान दर्ज होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, इस मेमो पर कम से कम एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो.
3. परिजनों को सूचना देने का अधिकार
हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह कानूनी हक है कि वह अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या शुभचिंतक को अपनी गिरफ्तारी और जगह की जानकारी दे सके. जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या डिटेन किया जाता है, पुलिस को उसे यह बताना होगा कि वह किसे सूचित करना चाहता है. यह सूचना जल्द से जल्द पहुंचाई जानी चाहिए ताकि आरोपी को मानसिक और कानूनी सहारा मिल सके.
4. घर अगर जिले के बाहर हो
यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का कोई मित्र या रिश्तेदार उस जिले या शहर के बाहर रहता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में पुलिस को संबंधित जिले के कानूनी सहायता संगठन (Legal Aid) और संबंधित इलाके के पुलिस स्टेशन के माध्यम से 8 से 12 घंटे के भीतर टेलीग्राम या फोन द्वारा सूचना देनी है.
5. अधिकारों के बारे में बताना
गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह आरोपी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करे. पुलिस के द्वारा उसे यह बताया जाना चाहिए कि उसे किसी को अपनी गिरफ्तारी की जानकारी देने का हक है.
6. केस डायरी में एंट्री
हिरासत के बाद केस डायरी (Case Diary) में गिरफ्तारी का पूरा ब्योरा दर्ज होना चाहिए. इसमें उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है. साथ ही, उन सभी पुलिस अधिकारियों के नाम और पद का विवरण भी होना चाहिए जिनकी कस्टडी में आरोपी मौजूद है. यह लिखित रिकॉर्ड पुलिस की जवाबदेही तय करने में मदद करता है.
7. इंस्पेक्शन मेमो तैयार करना
आरोपी की मांग पर गिरफ्तारी के समय उसके शरीर की जांच की जानी चाहिए. यदि उसके शरीर पर कोई छोटी या बड़ी चोट के निशान मौजूद हैं, तो उन्हें ‘इंस्पेक्शन मेमो’ में दर्ज किया जाना चाहिए. इस मेमो पर पुलिस अधिकारी और गिरफ्तार व्यक्ति, दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और इसकी एक कॉपी आरोपी को दी जाती है.
8. 48 घंटे में मेडिकल चेकअप
हिरासत के दौरान आरोपी की सेहत की जिम्मेदारी पुलिस की होती है. नियमानुसार, हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल चेकअप किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा कराया जाना आवश्यक है. यह डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा नियुक्त डॉक्टरों के पैनल का हिस्सा होना चाहिए.
9. मजिस्ट्रेट को सूचित करना
गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज, जिनमें अरेस्ट मेमो और मेडिकल रिपोर्ट शामिल हैं, उनकी कॉपी संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका को गिरफ्तारी की पूरी जानकारी रहे और पुलिस किसी भी स्तर पर दस्तावेजों में हेरफेर न कर सके. मजिस्ट्रेट इन दस्तावेजों की समीक्षा कर यह तय करते हैं कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है या नहीं.
10. वकील से मिलने की अनुमति
आरोपी को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाजत दी जा सकती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वकील पूरी पूछताछ के दौरान साथ नहीं रह सकता, लेकिन बीच-बीच में मिलने और कानूनी मशविरा देने की अनुमति आरोपी को मिलनी चाहिए.
11. पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी
राज्य और जिला मुख्यालयों पर पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) का होना अनिवार्य है. गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर कंट्रोल रूम को सूचना देनी होती है. इस जानकारी को कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए. इससे परिजनों को आसानी से पता चल जाता है कि उनके व्यक्ति को किस थाने में और किस आधार पर रखा गया है.
जाते-जाते बता दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपने अधिकार और पुलिस अधिकारी नियमों के अनुरूप ही कार्य करने को बाध्य हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें