राष्ट्रपति, सेना प्रमुख या मुस्लिम धर्मगुरु... युद्ध के हालात में किसके हाथ में होती है ईरान की कमान, जानिए क्या कहता है ईरानी संविधान

Who controls Iran Army: ईरान में युद्ध और शांति का अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है. ईरान के इस्लामी गणराज्य का संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत वे ही सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ हैं. राष्ट्रपति केवल प्रशासनिक कार्यों और सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता तक सीमित हैं, जबकि असली सैन्य शक्ति सुप्रीम लीडर और उनके प्रति वफादार रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के पास होती है.

ईरान में युद्ध का बटन किसके पास? राष्ट्रपति, सेना या सुप्रीम लीडर; जानें क्या कहता है संविधान

इजरायल और अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर प्रिवेंटेटिव स्ट्राइक किया. हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे. वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर ईरान युद्ध में उतरता है, तो आखिरी फैसला किसका होगा? क्या वहां के राष्ट्रपति सेना को आदेश देते हैं, या फिर असली ताकत किसी और के पास है? आइये जानते हैं…

सुप्रीम लीडर सत्ता का असली केंद्र

ईरान एक थियोक्रेसी (Theocracy) है, यानी यहां धर्म को राजनीति से ऊपर रखा गया है. ईरान के संविधान के अनुसार, सबसे बड़ी ताकत सुप्रीम लीडर (Supreme Leader) या रहाबर के पास होती है. सुप्रीम लीडर एक वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं. वर्तमान में अयातुल्ला अली खामेनेई इस पद पर हैं. युद्ध के समय उनका फतवा या आदेश केवल एक सैन्य आदेश नहीं, बल्कि एक धार्मिक आदेश माना जाता है, जिसका पालन करना हर ईरानी सैनिक के लिए अनिवार्य है. सेना का कमांडर-इन-चीफ भी सुप्रीम लीडर ही होता है, जो ईरान की सभी सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है.

ईरानी संविधान का अनुच्छेद 110

ईरान की शासन व्यवस्था दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है. यहां धर्म और लोकतंत्र का एक ऐसा मेल है जिसे समझना रोमांचक है. ईरानी संविधान का अनुच्छेद 110 (Article 110) सुप्रीम लीडर को असीमित शक्तियां देता है. युद्ध की घोषणा करना या शांति की पहल करना, सिर्फ उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है. सेना (Artesh) और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के प्रमुखों की नियुक्ति सीधे सुप्रीम लीडर ही करते हैं. बता दें कि ये दोनों ही सेनाएं सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं, राष्ट्रपति को नहीं.

राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख, लेकिन ‘बॉस’ नहीं

अक्सर लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति ही देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है. राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है और अर्थव्यवस्था व आंतरिक प्रशासन संभालता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास सेना को सीधे युद्ध में भेजने का अधिकार नहीं है. वह केवल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) की अध्यक्षता करता है, जहां युद्ध की रणनीतियां बनती हैं.

दो सेनाएं, एक कमान

आर्टेश और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान के पास दो अलग-अलग सैन्य बल हैं, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता. आर्टेश (Artesh) यह ईरान की पारंपरिक सेना (थल, जल और नभ) है. इनका काम देश की सीमाओं की रक्षा करना है. रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) यह ईरान की सबसे ताकतवर और कट्टर सैन्य ईकाई है. इसे 1979 की इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था. मिसाइल प्रोग्राम और विदेशी सैन्य ऑपरेशन (जैसे कुद्स फोर्स) इसी के पास हैं.

ईरान का ‘वॉर रूम’

जब भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) की बैठक होती है. इसमें राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, न्यायपालिका प्रमुखऔर सैन्य कमांडर शामिल होते हैं. यह काउंसिल रक्षा नीति तैयार करती है, लेकिन, संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत, इस काउंसिल का कोई भी फैसला तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम लीडर उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दें.

क्या ईरान में नहीं होते प्रधानमंत्री?

ईरान में प्रधानमंत्री के पद को लेकर आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है. वर्तमान में ईरान में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, लेकिन पहले यह पद मौजूद था. 1989 में संविधान में किए गए बदलावों के बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था.

जाते-जाते बता दें कि ईरान में युद्ध की चाबी किसी नेता या जनरल के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है. राष्ट्रपति और सेना केवल उनके निर्देशों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं.