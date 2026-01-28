Hindi Gk

प्राइवेट प्लेन में सफर करने वालों का भी होता है इंश्योरेंस? जानिये हादसे के बाद कैसे मिलता है क्लेम...

Charted Plane crash: चार्टर्ड प्लेन के क्रैश की बढ़ती घटनाओं के बीच लोगों में प्राइवेट प्लेन इंश्योरेंस की चर्चा तेज है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चार्टर्ड प्लेन में पैसेंजर का इंश्योरेंस कैसे होता है और दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को क्लेम पाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है...

क्या चार्टर्ड प्लेन में सफर करने वालों का इंश्योरेंस होता है?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी विमान दुर्घटना की दुखद खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए इस क्रैश में अजित पवार समेत पांच लोगों की जान जाने की खबर ने सुरक्षा और विमानन नियमों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इस दुखद हादसे के बाद अब चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या प्राइवेट विमान (Private Plane) में सफर करने वाले यात्रियों का भी इंश्योरेंस होता है? और यदि होता है, तो इसके नियम क्या हैं?

क्या प्राइवेट प्लेन में सफर करने वालों का भी होता है इंश्योरेंस?

ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स, जैसे इंडिगो या एयर इंडिया, के यात्रियों के लिए होता है, प्राइवेट प्लेन में यात्रा करने वालों को भी इंश्योरेंस कवर मिलता है. हालांकि, प्राइवेट प्लेन का इंश्योरेंस कमर्शियल फ्लाइट्स से थोड़ा अलग होता है. कमर्शियल एयरलाइंस में यात्रियों का बीमा स्टैंडर्ड होता है, जबकि प्राइवेट प्लेन में यह कस्टमाइज्ड पॉलिसी के तहत आता है. आमतौर पर विमान का मालिक या उसे ऑपरेट करने वाली चार्टर कंपनी यह इंश्योरेंस लेती है. इसमें विमान के ढांचे (Hull), क्रू मेंबर्स और यात्रियों, तीनों के लिए अलग-अलग प्रावधान होते हैं.

क्या है इस खास इंश्योरेंस का नाम?

प्राइवेट विमान में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो मुख्य इंश्योरेंस होता है, इसे पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस (Passenger Liability Insurance) कहते हैं. यह इंश्योरेंस पॉलिसी विशेष रूप से तब होती है जब किसी दुर्घटना में यात्री की मृत्यु हो जाए, उसे स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) हो जाए या वह गंभीर रूप से घायल हो जाए. इसके अलावा, विमानन कंपनियां अक्सर कम्बाइंड सिंगल लिमिट (Combined Single Limit ) पॉलिसी भी लेती हैं, जिसमें थर्ड-पार्टी और पैसेंजर लायबिलिटी दोनों एक ही कवर में शामिल होते हैं.

जानें क्या कहता है नियम?

विमानन क्षेत्र में यात्रियों के मुआवजे और इंश्योरेंस को लेकर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कड़े नियम हैं.अंतरराष्ट्रीय चार्टर उड़ानों के लिए यह संधि मुआवजे की न्यूनतम राशि तय करती है. भारत भी इसका हिस्सा है. वहीं, भारत में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अनुसार, किसी भी विमान को उड़ने की अनुमति तभी मिलती है जब उसके पास वैध इंश्योरेंस हो. क्लेम के दौरान मुआवजे की राशि यात्री की प्रोफाइल और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करती है. वीआईपी या हाई-प्रोफाइल यात्राओं के लिए अक्सर भारी भरकम राशि का ‘स्पेशल कवर’ लिया जाता है. यदि यात्री ने स्वयं का ‘पर्सनल एक्सीडेंट कवर’ लिया है, तो उसे इसका अतिरिक्त लाभ भी मिलता है.

इंश्योरेंस क्लेम के वक्त किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत?

विमान हादसे के बाद क्लेम की प्रक्रिया काफी तकनीकी होती है. इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होती है,

FIR और जांच रिपोर्ट: पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और विमानन विभाग (AAIB) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट,

पैसेंजर मैनिफेस्ट : यह आधिकारिक सूची जो प्रमाणित करती है कि दुर्घटना के समय यात्री विमान में मौजूद था,

मृत्यु प्रमाण पत्र : मृत्यु की स्थिति में अस्पताल या नगर निगम द्वारा जारी सर्टिफिकेट,

पोस्टमार्टम रिपोर्ट : कानूनी और मेडिकल पुष्टि के लिए अनिवार्य,

पॉलिसी कॉपी : विमान की मूल इंश्योरेंस पॉलिसी और यात्रियों के विवरण,

नॉमिनी के डॉक्यूमेंट: क्लेम पाने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र और बैंक विवरण,

हादसे के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी खुद की जांच भी करती है कि क्या पायलट के पास वैध लाइसेंस था और क्या विमान का मेंटेनेंस नियमों के अनुसार हुआ था या नहीं.

