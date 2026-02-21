  • Hindi
  • Gk
  • Punishment For Two Voter Id Card Jail Fine Know What Rp Act Says Also Know Two Aadhaar And Pan Card Rules

दो वोटर ID कार्ड रखने पर कितने साल की होगी जेल? जानें किस कानून के तहत चलेगा मुकदमा, क्या Aadhaar-PAN के लिए भी यही प्रावधान

Two Voter ID punishment in India: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31 के तहत दो वोटर ID कार्ड रखना कानून जुर्म है. लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि एक नागरिक केवल एक ही वोटर आईडी कार्ड रखें. वहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए भी ऐसा ही सख्त प्रावधान है. आइये जानते हैं..

Published date india.com Published: February 21, 2026 12:15 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
West bengal SIR
एक से अधिक वोटर आईडी पर कितनी होगी सजा? जनप्रतिनिधि अधिनियम में क्या है जेल और जुर्माने का प्रावधान (इमेज AI से है, प्रतीकात्मक तौर पर)

West Bengal SIR: 2026 में देश के कई हिस्सों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव के मद्देनजर आयोग लगातार स्पेशल इंटेसिव रिवीजन(SIR) चलाकर एक या से अधिक वोटर आईडी को रद्द कर रही है. पश्चिम बंगाल, केरल में चुनाव आयोग सघन अभियान के तहत आयोग फर्जी, डुप्लीकेट या एक से अधिक जगह पर रजिस्टर वोटर्स के नाम को मतदाता सूची से हटा रही है. बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दो वोटर आईडी रखना जुर्म है. अधिनियम के धारा 31 में सजा का प्रावधान है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

एक वोटर-एक वोट का कॉन्सेप्ट

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है. लेकिन वह एक चुनाव में केवल एक बार ही वोट दे सकता है यानि एक व्यक्ति, एक वोट (One Voter-One vote) का सिद्धांत चलता है. कभी-कभी जानकारी के अभाव में या जानबूझकर कुछ लोग दो अलग-अलग जगहों पर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लेते हैं. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है.

स्कूलों को कब और कैसे मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस? क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स? 8

दो Voter ID होने पर इन नियमों के तहत चलेगा मुकदमा?

भारतीय कानून के मुताबिक, एक नागरिक केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 17 और 18 स्पष्ट रूप से कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही क्षेत्र में दो बार अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता.

कितनी होगी जेल-कितना होगा जुर्माना?

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देकर दो वोटर ID कार्ड बनवाता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31 के तहत मुकदमा चलाया जाता है. आरोप सिद्ध होने पर दोषी शख्स के खिलाफ इस अपराध के लिए 1 साल जेल के साथ भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अदालत अपराध की गंभीरता को देखते हुए जेल और जुर्माना दोनों की सजा सुना सकती है.

क्या PAN कार्ड के लिए भी यही नियम?

हां, पैन (PAN) कार्ड के मामले में नियम काफी सख्त हैं. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन नंबर होना चाहिए. यदि आपके पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो आप पर 10,000 रुपये तक का सीधा जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि इसका उपयोग टैक्स चोरी के लिए किया गया है, तो कानूनी कार्रवाई और भी कड़ी हो सकती है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

Aadhaar कार्ड के मामले में क्या प्रावधान हैं?

आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक पहचान है, इसलिए तकनीकी रूप से एक व्यक्ति के दो असली आधार कार्ड नहीं बन सकते. हालांकि, यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ‘डुप्लीकेट’ पहचान बनाने की कोशिश करता है तो आधार अधिनियम, 2016 के तहत, गलत जानकारी देने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.

क्या अनजाने में हुई गलती पर भी सजा होगी?

अक्सर लोग शहर बदलने पर पुराने वोटर ID को कैंसिल करवाए बिना नया वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं. अगर आपके पास गलती से दो कार्ड आ गए हैं, तो फौरन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर Form-7 भरें और पुराने कार्ड को रद्द (Delete) करने की रिक्वेस्ट डालें. खुद से जानकारी देने पर आप कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं.

इसे भी पढ़ें:- प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा कब और कैसे किया जा सकता है रद्द? मान्यता देते वक्त सरकार पारित करती है कानून

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.