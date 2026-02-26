  • Hindi
ट्रेन की पटरियों के बीच क्यों रखा जाता है गैप? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा इसका जवाब

Railway Interesting Facts: अगर आपने कभी ट्रेन की पटरियों को ध्यान से देखा होगा, तो जरूर नोटिस किया होगा कि जहां दो पटरियां जुड़ती हैं वहां थोड़ा सा गैप रहता है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है की ये गैप क्यों छोड़ा जाता है?

Published date india.com Published: February 26, 2026 11:49 PM IST
Railway Interesting Facts: भारत में आज भी लाखों लोग रोज ट्रेन से सफर करते हैं. स्टेशन पर इंतजार करते समय या फाटक पार करते हुए आपने जरूर रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखा होगा. अक्सर पटरियों के जोड़ पर थोड़ा सा खाली गैप दिखाई देता है. कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ जोड़ने का तरीका होगा, लेकिन इसके पीछे एक खास और जरूरी वजह छिपी हुई है. यह छोटा सा गैप यात्रियों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा होता है.

एक ट्रैक कई टुकड़ों से मिलकर बनता है

रेलवे ट्रैक एक ही लंबी पटरी से नहीं बनता. इसे कई लोहे की पटरियों को जोड़कर तैयार किया जाता है. हर कुछ दूरी पर दो पटरियां आपस में मिलती हैं. जब इन्हें जोड़ा जाता है तो उनके बीच जानबूझकर थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ा जाता है. अगर पूरा ट्रैक बिना गैप के बनाया जाए तो मौसम बदलने पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. इसलिए इंजीनियर पहले से ही इस बात का ध्यान रखते हैं.

मौसम बदलते ही पटरी भी बदलता है आकार

लोहे की खासियत है कि वह गर्मी में फैलता है और ठंड में सिकुड़ता है. गर्मियों के दिनों में तेज धूप और तापमान के कारण रेलवे ट्रैक लंबाई में थोड़ा बढ़ जाता है. वहीं सर्दियों में वही पटरी छोटी हो जाती है. अगर ट्रैक के बीच गैप न छोड़ा जाए तो गर्मी में फैलने की जगह नहीं मिलेगी और पटरी मुड़ सकती है. इससे ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा भी बढ़ सकता है.

सुरक्षा के लिए जरूरी है यह गैप

रेलवे इंजीनियरिंग में हर छोटी चीज सोच-समझकर बनाई जाती है. पटरी के बीच छोड़ा गया गैप ट्रेन की सुरक्षित आवाजाही के लिए बेहद जरूरी होता है. इससे ट्रैक सीधा और मजबूत बना रहता है. अगर गैप नहीं हो तो तेज रफ्तार ट्रेन गुजरते समय दबाव बढ़ सकता है और दुर्घटना का खतरा पैदा हो सकता है. यानी यह छोटा सा खाली हिस्सा हजारों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

क्यों आती है ठक ठक की आवाज?

जब ट्रेन चलती है तो अक्सर “ठक-ठक” जैसी आवाज सुनाई देती है. यह आवाज भी इन्हीं जोड़ और गैप की वजह से आती है. ट्रेन के पहिए हर जोड़ को पार करते समय हल्का झटका देते हैं, जिससे यह आवाज बनती है. अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें और यह आवाज सुनें तो समझ जाइए कि यही गैप आपकी सुरक्षित यात्रा में मदद कर रहा है. छोटी सी इंजीनियरिंग ट्रिक सफर को आसान और सुरक्षित बनाती है.

