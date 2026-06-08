राशन डीलर कम दे रहा अनाज या है कोई और शिकायत? अधिकारी को खुद बताए अपनी बात, जानें घर बैठे कैसे दूर होगी परेशानी

DFPD Ration complaints Jan Sunwai Link: देश के कई हिस्सों में आज भी राशन मिलने में परेशानी होती है. लोगों को कई बार डीलर की मनमानी या कम राशन मिलने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए खाद्य विभाग ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत लोग घर बैठे सीधे अधिकारियों से आमने-सामने होकर अपनी बात रख सकते है. आइये जानते हैं खाद्य विभाग के ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल के बारे में…
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को ऑनलाइन जनसुनवाई का आयोजन कर रही है. ये बैठक दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में होती है. इसमें सीनियर अधिकारी सीधे लोगों की राशन से संबंधित शिकायतें सुनते हैं और उन परेशानियों का समाधान करेंगे. लोग जनसुनवाई में ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. वहीं, इसमें उन्हें किसी तीसरे लोगों की मदद की जरुरत नहीं पड़ेगी. वे खुद से विभाग के दिए ऑनलाइन साइट पर जाकर वीडियो में शामिल हो सकते हैं.
जन सुनवाई बैठक में शामिल होना है बेहद आसान।
हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार
दोपहर 3:00 से 4:00 बजे
https://t.co/nEAdPsMAcP
लिंक पर क्लिक करें, Webex ऐप के माध्यम से बैठक में जुड़ें और अपनी समस्या सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाएँ।#जनसुनवाई #PublicGrievance #DFPD pic.twitter.com/X4LDexkxUg
— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) June 6, 2026
जनसुनवाई में राशन से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा. राशन न मिलना या कम राशन मिलना जैसी शिकायतें सुनी जाएंगी. राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाने या कटवाने का काम भी होगा. राशन डीलर का खराब व्यवहार या ई-पॉश (e-PoS) मशीन की खराबी की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है.
ऑनलाइन जनसुनवाई में कोई भी इंसान Webex वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं. इसके लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dfpd.gov.in पर जाना होगा. वहां आपको जनसुनवाई का सीधा लिंक मिल जाएगा. इसके अलावा आप सीधे bharatvc.nic.in पोर्टल से भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं. ध्यान रखें, यह लिंक केवल बुधवार को बैठक के समय ही एक्टिव रहता है.
अगर आप वीडियो कॉल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अन्य रास्ते भी मौजूद हैं. विभाग ने एक विशेष WhatsApp नंबर 9868200445 जारी किया है. आप टोल-फ्री नंबर 1967 या IVRS नंबर 14457 पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा nfsa.gov.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है.
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