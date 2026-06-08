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राशन डीलर कम दे रहा अनाज या है कोई और शिकायत? अधिकारी को खुद बताए अपनी बात, जानें घर बैठे कैसे दूर होगी परेशानी

Ration Dealer Complaint Online: राशन कार्ड, कम राशन मिलने या डीलर की मनमानी से परेशान हैं? तो अब आप खाद्य विभाग की ऑनलाइन जनसुनवाई में अधिकारियों को सीधे अपनी परेशानी बता सकते हैं. आइये जानते हैं ऐसा करने का तरीका.. .

Written by: Satyam Kumar
Updated: June 8, 2026, 7:25 AM IST
Ration Dealer Complaint Online
राशन में गड़बड़ी, खुद से अधिकारी को करें शिकायत (इमेज AI से है)

DFPD Ration complaints Jan Sunwai Link: देश के कई हिस्सों में आज भी राशन मिलने में परेशानी होती है. लोगों को कई बार डीलर की मनमानी या कम राशन मिलने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए खाद्य विभाग ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत लोग घर बैठे सीधे अधिकारियों से आमने-सामने होकर अपनी बात रख सकते है. आइये जानते हैं खाद्य विभाग के ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल के बारे में…

खाद्य विभाग की बड़ी पहल

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को ऑनलाइन जनसुनवाई का आयोजन कर रही है. ये बैठक दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में होती है. इसमें सीनियर अधिकारी सीधे लोगों की राशन से संबंधित शिकायतें सुनते हैं और उन परेशानियों का समाधान करेंगे. लोग जनसुनवाई में ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. वहीं, इसमें उन्हें किसी तीसरे लोगों की मदद की जरुरत नहीं पड़ेगी. वे खुद से विभाग के दिए ऑनलाइन साइट पर जाकर वीडियो में शामिल हो सकते हैं.

और पढ़ें: दिल्ली में इस बार कैसे बनेगा राशन कार्ड? लोग कैसे-कहां भरेंगे फॉर्म, जानें कैसे जुड़ेगा परिवार के सदस्यों का नाम

किन-किन शिकायतों की होगी सुनवाई?

जनसुनवाई में राशन से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा. राशन न मिलना या कम राशन मिलना जैसी शिकायतें सुनी जाएंगी. राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाने या कटवाने का काम भी होगा. राशन डीलर का खराब व्यवहार या ई-पॉश (e-PoS) मशीन की खराबी की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है.

वीडियो कॉल से कैसे जुड़ें?

ऑनलाइन जनसुनवाई में कोई भी इंसान Webex वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं. इसके लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dfpd.gov.in पर जाना होगा. वहां आपको जनसुनवाई का सीधा लिंक मिल जाएगा. इसके अलावा आप सीधे bharatvc.nic.in पोर्टल से भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं. ध्यान रखें, यह लिंक केवल बुधवार को बैठक के समय ही एक्टिव रहता है.

WhatsApp और हेल्पलाइन नंबर

अगर आप वीडियो कॉल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अन्य रास्ते भी मौजूद हैं. विभाग ने एक विशेष WhatsApp नंबर 9868200445 जारी किया है. आप टोल-फ्री नंबर 1967 या IVRS नंबर 14457 पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा nfsa.gov.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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