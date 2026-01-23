Hindi Gk

Republic Day 2026 Chief Guest India When And How This Tradition Starts

कौन है इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह का चीफ गेस्ट? जानिए कब से चली आ रही है ये परंपरा

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की परेड में अहम हिस्सा होता है एक विदेशी चीफ गेस्ट होना. आइए आपको बताते हैं इस खास मौके पर चीफ गेस्ट की परंपरा कब से शुरू हुई थी और इसका क्या महत्व है?

हर साल 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाता है. इस मौके पर राजधानी दिल्ली में परेड का भव्य आयोजन किया जाता है. परेड में अहम हिस्सा होता है एक विदेशी चीफ गेस्ट – यानी कोई ऐसा नेता जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है. यह सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, बल्कि भारत की विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों और भविष्य की रणनीति का संकेत देती है. गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट की परंपरा 1950 में शुरू हुई, जब संविधान लागू हुआ और देश ने पहली बार लोकतंत्र का जश्न मनाया. इस परंपरा का मकसद भारत की लोकतांत्रिक ताकत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संदेश दुनिया को देना भी था.

गणतंत्र दिवस के पहले चीफ गेस्ट कौन थे?

भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था. यह न्योता केवल सम्मान का प्रतीक नहीं था बल्कि नवस्वतंत्र एशियाई देशों के बीच दोस्ती और एकजुटता का संदेश भी था. इसके बाद, कुछ सालों तक यानी 1952 और 1953 में कोई विदेशी चीफ गेस्ट नहीं आया, क्योंकि देश आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से जूझ रहा था. 1955 से परेड को स्थायी रूप से राजपथ पर आयोजित किया जाने लगा और पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को मुख्य अतिथि बनाया गया. यह दिखाता है कि चीफ गेस्ट का चयन राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व का भी होता है.

चीफ गेस्ट का चयन कैसे होता है?

चीफ गेस्ट का चयन आसान प्रक्रिया नहीं है. विदेश मंत्रालय इसकी तैयारी लगभग छह महीने पहले शुरू कर देता है. इसमें यह देखा जाता है कि संबंधित देश के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते किस स्तर पर हैं. केवल दोस्ताना संबंध या सम्मान देने के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता, बल्कि यह भारत के वैश्विक रणनीतिक संदेश का हिस्सा होता है. इससे यह भी पता चलता है कि भारत किन देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है और कौन से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर साझेदारी करना चाहता है.

रिश्तों और रणनीति का संकेत

पूर्व राजनयिकों का मानना है कि चीफ गेस्ट सिर्फ औपचारिक सम्मान का प्रतीक नहीं है. इसके जरिए भारत वैश्विक मंच पर अपनी नीतियों और रणनीतियों को भी दिखाता है. कई बार विदेशी अतिथि भारत के रक्षा सहयोग, व्यापार समझौते और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी का संकेत देते हैं. यह परंपरा देश के कूटनीतिक संदेश और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को मजबूत करती है. इसी वजह से गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट का चयन सिर्फ किसी समारोह का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति और विदेश नीति की दिशा तय करने वाला कदम माना जाता है.

77वें गणतंत्र दिवस में यूरोपीय यूनियन

इस साल 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. वे गणतंत्र दिवस समारोह के साथ-साथ भारत-EU शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे. इस कदम से यह साफ होता है कि भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है.

Add India.com as a Preferred Source