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मच्छरों का फेवरेट शिकार क्यों बनते हैं कुछ लोग? नई रिसर्च में हुआ चौंका देने वाला खुलासा

Research On Mosquito: क्या आपको भी लगता है मच्छर दूसरों को छोड़कर सिर्फ आपको ही ज्यादा काटते हैं. इस पर एक रिसर्च हुई है जो वाकई चौंका देगी.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 8, 2026, 4:18 PM IST
Research On Mosquito
मच्छरों पर नई रिसर्च.
  • मच्छरों का होता अपना फेवरेट इंसान
  • कुछ लोग ज्यादा होते हैं शिकार
  • 119 लोगों पर हुआ ये रिसर्च
  • रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Research On Mosquito: अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मच्छर बाकी लोगों को छोड़ सिर्फ आपको ही निशाना बनाते हैं, तो इसकी वजह आपका उनका फेवरेट होना हो सकती है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि हर तरह का मच्छर आपको ही पसंद करे, यह जरूरी नहीं है. हाल ही में हुई एक नई रिसर्च में यह दिलचस्प बात सामने आई है कि मच्छरों की अलग-अलग प्रजातियों की पसंद भी इंसानों को लेकर अलग-अलग होती है. यानी जो इंसान किसी एक प्रजाति के मच्छर को आकर्षित करता है, वही इंसान दूसरी प्रजाति के मच्छर को बेअसर या कम पसंद आ सकता है.

मच्छरों पर हुई स्टडी

फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (FIU) के शोधकर्ताओं ने 119 लोगों पर यह अध्ययन किया. इसमें दुनिया की तीन ऐसी मच्छर प्रजातियों को शामिल किया गया, जो इंसानों में कई गंभीर बीमारियां फैला सकती हैं. शोधकर्ताओं ने देखा कि इन तीनों प्रजातियों को इंसानों की गंध और शरीर से निकलने वाले अलग-अलग रासायनिक संकेत किस तरह आकर्षित करते हैं. अध्ययन में एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स क्विनक्वेफैसिएटस को शामिल किया गया. ये तीनों अलग-अलग बीमारियों को फैलाने में भूमिका निभाते हैं. इनमें डेंगू, जीका, येलो फीवर और वेस्ट नाइल जैसी बीमारियां शामिल हैं. नतीजें चौंकाने वाले थे. तीनों प्रजातियों ने एक जैसे लोगों को पसंद नहीं किया. हर प्रजाति ने इंसानी शरीर की गंध को अपने तरीके से ‘पढ़ा’ और उसके आधार पर तय किया कि किस इंसान के पास जाना है.

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मच्छरों को मिलता है संकेत

दरअसल इंसानी शरीर से एक हजार से ज्यादा तरह के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकल सकते हैं. इनमें से कई के बारे में वैज्ञानिक अभी पूरी तरह नहीं जानते. यही रसायन हमारी प्राकृतिक गंध का हिस्सा बनते हैं, और मच्छरों के लिए किसी तरह के संकेत का काम कर सकते हैं. स्टडी में सामने आया कि एडीज एजिप्टी ऐसे लोगों की ओर ज्यादा आकर्षित हुआ, जिनकी त्वचा में कुछ खास वाष्पशील रसायन कम मात्रा में थे और जो शरीर पर कोई अतिरिक्त खुशबू नहीं लगा रहे थे. इस प्रजाति ने पुरुषों की तरफ हल्की ज्यादा पसंद भी दिखाई. यह मच्छर दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है.

Research On Mosquito

इंफोग्राफिक/notebooklm

वहीं, एडीज एल्बोपिक्टस जिसे एशियन टाइगर मच्छर भी कहा जाता है वो त्वचा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाले कुछ खास केटोन्स और पौधों जैसी गंध वाले रसायनों की ओर ज्यादा आकर्षित हुआ. यह भी दिन में सक्रिय रहने वाली प्रजाति है. तीसरी प्रजाति क्यूलेक्स क्विनक्वेफैसिएटस की पसंद और भी अलग निकली. यह मच्छर आमतौर पर रात में ज्यादा सक्रिय होता है और इंसान की त्वचा पर मौजूद माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे सूक्ष्मजीवों के समुदाय को पहचानने पर ज्यादा निर्भर करता है. हमारी त्वचा पर हमेशा लाखों-करोड़ों सूक्ष्मजीव मौजूद रहते हैं. ये माइक्रोब्स हमारी त्वचा की गंध को प्रभावित करते हैं.

भविष्य में मदद कर सकती है स्टडी

स्टडी में पाया गया कि कुछ बैक्टीरियल परिवार मच्छरों को इंसान की तरफ आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जबकि कुछ दूसरे बैक्टीरिया उन्हें दूर रखने वाले संकेत दे सकते हैं. बता दें कि यह अध्ययन वैज्ञानिक जर्नल आईसाइंस में प्रकाशित हुआ है. शोध टीम का नेतृत्व एफआईयू के न्यूरोजेनेटिसिस्ट मैथ्यू डीगेनारो कर रहे थे, जबकि इस रिसर्च की अगुवाई पीएचडी छात्रा कायली मारेरो ने की. शोधकर्ताओं के मुताबिक, इसके नतीजे भविष्य में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के नए तरीके विकसित करने में मदद कर सकते हैं. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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