Ring Of Fire Annular Solar Eclipse 2026 Seen From Space By Proba 2 Satellite Images

अंतरिक्ष से दिखा आग का चमकता छल्ला, सूरज और चांद की दिखी अनोखी जुगलबंदी; जानिए पूरी डिटेल

Annular Solar Eclipse 2026: 17 फरवरी 2026 को आसमान में एक बेहद दुर्लभ और शानदार खगोलीय घटना देखने को मिली है. इस घटना के दौरान चांद और सूरज की जुगलबंदी देखने को मिली है, जिससे अंतरिक्ष में आग चमकता हुआ आग का छल्ला नजर आया.

Annular Solar Eclipse 2026: 17 फरवरी 2026 को आसमान में एक बेहद दुर्लभ और शानदार खगोलीय घटना देखने को मिली, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच आ गया. इस वजह से सूर्य के चारों ओर आग की अंगूठी जैसा चमकदार घेरा बना, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है. पृथ्वी पर बहुत कम लोग इस दृश्य को पूरी तरह देख पाए, क्योंकि यह खास इलाकों तक ही सीमित था. लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद एक उपग्रह को इस घटना का सबसे शानदार और साफ नजारा देखने का मौका मिला.

अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में घूम रहे उपग्रह ने इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि चार अलग-अलग बार देखा. अपनी तेज गति के कारण वह बार-बार ग्रहण वाले क्षेत्र से गुजरा और हर बार अलग कोण से तस्वीरें रिकॉर्ड करता रहा. सुबह 6 बजकर 31 मिनट (EST) पर ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, जब चंद्रमा ने सूर्य के लगभग 93 प्रतिशत हिस्से को ढक लिया. उस समय बना चमकता हुआ गोल घेरा बेहद आकर्षक दिखाई दिया.

किससे ली गई तस्वीरें?

इस घटना की शानदार तस्वीरें उपग्रह में लगे विशेष उपकरण की मदद से ली गईं, जो सूर्य को अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश में देख सकता है. इस तकनीक के कारण वैज्ञानिकों को सूर्य की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, की बारीक जानकारी मिली. सामान्य कैमरों से ऐसी तस्वीरें लेना संभव नहीं होता. इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को सूर्य की गतिविधियों और उसकी ऊर्जा से जुड़ी कई नई जानकारियां समझने में मदद की है.

धरती पर क्यों कम लोगों ने देखा ग्रहण?

जहां अंतरिक्ष से ग्रहण साफ दिखाई दे रहा था, वहीं पृथ्वी पर इसका पूरा नजारा केवल अंटार्कटिका के दूर-दराज वैज्ञानिक केंद्रों से ही देखा जा सका. वहां मौजूद कुछ शोधकर्ताओं और बड़ी संख्या में पेंगुइन इस अनोखे दृश्य के गवाह बने. दक्षिणी चिली, अर्जेंटीना और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोगों को केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही देखने को मिला. इसलिए यह घटना आम लोगों के लिए दुर्लभ बन गई और ज्यादातर लोगों ने इसे तस्वीरों और वीडियो के जरिए ही देखा.

क्यों खास होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण?

वलयाकार सूर्य ग्रहण तब बनता है, जब चंद्रमा अपनी थोड़ी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है. इस दूरी के कारण वह आकाश में थोड़ा छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता. परिणामस्वरूप सूर्य का चमकीला किनारा चारों ओर दिखाई देता है, जो आग की अंगूठी जैसा लगता है. अंतरिक्ष से इसे कई बार अलग-अलग कोणों से देख पाना वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास उपलब्धि है, क्योंकि इससे भविष्य के अंतरिक्ष अध्ययन और सूर्य से जुड़ी रिसर्च को नई दिशा मिल सकती है.

