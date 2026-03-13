  • Hindi
वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में दो ग्रहों की भीषण टक्कर के मिले सबूत, मलबे से बन सकता है नया चांद

Space Collision Discovery: वैज्ञानिकों को अपनी एक रिसर्च में दो ग्रहों के आपस में टकराने के पुख्ता सबूत मिले हैं. उनका कहना है कि अंतरिक्ष में इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं. आइए जानते हैं कि इस रिसर्च में क्या अहम खुलासे हुए.

वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में दो ग्रहों की भीषण टक्कर के मिले सबूत, मलबे से बन सकता है नया चांद

आज के समय में भी हमारा ब्रह्मांड ऐसे कई रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसका जबाव दुनिया के वैज्ञानिकों पास भी नहीं है. लेकिन वैज्ञानिकों को एक रहस्य को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, वैज्ञानिकों की टीम ने एक दूर के सौर मंडल में दो ग्रहों की जबरदस्त टक्कर के सबूत मिले हैं. उनका मानना है कि स्पेस मे इस तरह की घटना बहुत कम देखी जाती है, लेकिन इससे पता चल सकता है कि स्पेस में क्या उथल-पुथल होती है.

स्पेस में ग्रहों की टक्कर के मिले सबूत

साइंसडेली के अनुसार, यह रिसर्च वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में हुई है. वैज्ञानिकों का Gaia20ehk नाम के एक तारे पर ध्यान जाता है, जिसकी रोशनी कम अचानक कम और ज्यादा हो रही थी. जब इस पर जांच हुई, तो पता चला कि रोशनी किसी बादल की वजह से धुंधली पड़ रही है. हालांकि यह कोई आम बादल नहीं, बल्कि चट्टानों और धूल के कणों से बना एक चमकता हुआ गुबार था. रिसर्च के अनुसार, दो ग्रहों में बहुत तेज गति से टक्कर हुई थी. इस टक्कर से बड़े पैमानें पर एनर्जी निकली है, जिससे वहां आसपास मौजूद सब कुछ में मलबे में तब्दील हो जाता है.

कैसे पता चला दो ग्रह आपस में टकराए

वैज्ञानिकों ने जब पहली बार इस तारे की रोशनी को घटते-बढ़ते देखा, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया. लेकिन जब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एंडी त्जानिडाकिस और उनकी टीम ने इसे अलग नजरिए से देखा, तब असली कहानी सामने आती है. उन्होंने पाया कि तारे की आम रोशनी तो कम हो रही थी, लेकिन उससे निकलने वाली गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही थी. यही वह पक्का सबूत था जिससे पता चला कि दो ग्रह आपस में टकराए हैं.

टक्कर कैसे हुई?

वैज्ञानिकों कहना है कि इस टक्कर में सालों का वक्त लगा है. साल 2016 से 2020 तक दोनों ग्रह एक-दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनकी सतह आपस में रगड़ने लग जाती है. इसके बाद साल 2021 में दोनों ग्रह आमने-सामने से पूरी ताकत से टकरा जाते हैं. उनका मानना है कि इनका मलबा अभी बहुत ज्यादा गर्म है. जब समय के साथ यह मलबा ठंडा होगा, तो इससे एक नया ग्रह या चंद्रमा बन सकता है.

