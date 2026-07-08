...जब धरती जैसी दुनिया बनाने की कोशिश पड़ी भारी, खुद वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

क्या सिर्फ पेड़-पौधे लगाकर पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जा सकता है? ऐसे ही सवाल लेकर वैज्ञानिकों ने अनोखा प्रयोग किया और नतीजे ने उन्हें ही चौंका दिया. साल 1991 में अमेरिका के एरिजोना राज्य में वैज्ञानिकों ने एक बेहद अनोखा प्रयोग शुरू किया. इसका नाम बायोस्फीयर-2 रखा गया. इसका उद्देश्य यह जानना था कि क्या इंसान पूरी तरह बंद और आत्मनिर्भर वातावरण में लंबे समय तक रह सकता है. भविष्य में यदि इंसानों को चंद्रमा या मंगल ग्रह पर रहना पड़े, तो ऐसे ही बंद वातावरण की आवश्यकता होगी. इस प्रयोग के तहत 26 सितंबर 1991 को चार पुरुष और चार महिलाएं, यानी कुल आठ लोग, एक विशाल कांच की संरचना के अंदर गए और दो वर्षों तक वहीं रहने की योजना बनाई गई. इस कृत्रिम दुनिया में जंगल, खेत, समुद्र, रेगिस्तान, पानी की व्यवस्था और कई तरह के पौधे व जीव शामिल किए गए थे ताकि यह पृथ्वी जैसा वातावरण बना सके.
इस प्रयोग के शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, मगर कुछ ही महीनों बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि अंदर की हवा में ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है. लगभग 16 महीनों के भीतर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य 21 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 14 प्रतिशत रह गया. यह स्तर लगभग 4,000 मीटर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र जैसी स्थिति पैदा करता है, जहां सांस लेना कठिन हो जाता है. अंदर रह रहे लोगों को जल्दी थकान होने लगी, काम करने की क्षमता घट गई और ध्यान लगाने में भी परेशानी आने लगी. सबसे हैरानी की बात यह थी कि अंदर बड़ी संख्या में पौधे मौजूद थे, जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं. फिर भी ऑक्सीजन लगातार कम होती रही, जिससे वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार,वैज्ञानिक जब इसकी जांच में जुटे तो पता चला कि असली कारण पौधे नहीं, बल्कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव थे. प्रयोग के लिए मिट्टी में काफी मात्रा में जैविक पदार्थ मिलाया गया था. इन पदार्थों को तोड़ने के दौरान सूक्ष्मजीव बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे थे, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे. सामान्य परिस्थितियों में यह कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रहती और पौधे उसे दोबारा इस्तेमाल कर ऑक्सीजन बना देते. लेकिन बायोस्फीयर-2 में ऐसा नहीं हुआ. इमारत के कंक्रीट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए बांध लिया और उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल दिया. परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उपलब्ध नहीं रही और पौधे पर्याप्त मात्रा में नई ऑक्सीजन नहीं बना सके. इस कारण ऑक्सीजन लगातार घटती चली गई.
इस प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने एक और बात नोट की कि दिन और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी बदलता था. दिन में पौधे इसे अवशोषित करते थे, जबकि रात में श्वसन के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती थी. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों को कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाली मशीन और बाद में अतिरिक्त ऑक्सीजन का भी उपयोग करना पड़ा. हालांकि इस कदम की आलोचना भी हुई, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि बंद वातावरण को संतुलित रखना कितना कठिन है. इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि केवल पौधे लगा देने से कोई कृत्रिम दुनिया पृथ्वी जैसी नहीं बन जाती. मिट्टी, सूक्ष्मजीव, निर्माण सामग्री और रासायनिक प्रक्रियाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं.
भले ही बायोस्फीयर-2 अपने ऑक्सीजन संकट के कारण चर्चा में रहा, लेकिन वैज्ञानिक इसे असफल प्रयोग नहीं मानते. इस परियोजना से यह समझ मिली कि किसी भी बंद वातावरण में जीवन बनाए रखना बेहद जटिल प्रक्रिया है. इंसानों, पौधों और जानवरों के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्मजीवों की गतिविधियां और निर्माण सामग्री भी वातावरण को प्रभावित करती हैं. यही कारण है कि आज जब वैज्ञानिक चंद्रमा या मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं, तब बायोस्फीयर-2 से मिले अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं.
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