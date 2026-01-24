By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
उड़ते प्लेन में कर दिया धमाका, सुसाइड बॉम्बर के हमले से जहाज की बॉडी में बन गई सुराख, पैसेंजरों का हाल सुन अटक जाएगी सांस
सोमालिया में डैलो एयरलाइंस के विमान में हुए सुसाइड बॉम्बर के अटैक के चलते विमान में सुराख बन गया. यात्रियों की किस्मत अच्छी रही कि 11 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान में छेद होने के बावजूद सभी यात्री सुरक्षित बच निकले.
दुनिया हैरतअंगेज कारनामों से भरा है. ये घटनाएं भले ही टल गई हो और किसी को नुकसान नहीं हुआ. ऐसा ही एक मामला प्लेन में बम लगाकर उड़ाने से जुड़ा है. इस मामले में सुसाइड बॉम्बर प्लेन में बैठे और बम को प्लेन के सबसे संवेदनशील जगह पर फिक्स कर दिया, जिससे डेटोनेटर दबाने पर ज्यादा धमाका हो. सुसाइड बॉम्बर ने डेटोनेटर दबाया, बम की वजह से प्लेन में सुराख बन गया लेकिन किस्मत इतनी अच्छी रही कि एक भी पैसेंजर को खरोंच नहीं आई. आइये जानते हैं इस पूरे मामले को…
सुसाइड बॉम्बर भी बैठा था प्लेन में
2 फरवरी 2016 के दिन सोमालिया के आसमान में जो हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था. डैलो एयरलाइंस (Daallo Airlines) की फ्लाइट 159 ने मोगादिशु से जिबूती के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस विमान में मौत एक लैपटॉप के भीतर छिपकर बैठी है. विमान में सवार 74 यात्रियों के बीच सोमालियाई नागरिक अब्दुलही अबदिसलम बोरलेह भी बैठा था. वह कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि एक मानव बम था. वह अपने साथ एक ऐसा लैपटॉप लेकर आया था जिसमें शक्तिशाली विस्फोटक छिपे थे. सुरक्षा जांच को चकमा देकर वह विमान के भीतर दाखिल होने में कामयाब रहा और अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गया. सीट का चयन करने में उसने इस बात का ख्याल रखा कि वह वहां बैठे जहां से प्लेन को ज्यादा को नुकसान हो.
तुर्किश एयरलाइंस की ताक में थे सुसाइड बॉम्बर
सुसाइड बॉम्बर की प्लानिंग बहुत सटीक थी. वह एयरपोर्ट पर बैठा तुर्किश एयरलाइंस (Turkish Airlines) की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था. किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, इसलिए तुर्किश एयरलाइंस रद्द हो गई. तुर्किश एयरलाइंस के रद्द होने से सभी यात्रियों को डैलो एयरलाइंस में शिफ्ट कर दिया गया. सभी यात्री चढ़े. प्लेन के उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद, जब विमान 11,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी अचानक एक फ्लाइट में एक धमाका हुआ. विमान के दाईं ओर एयरबस A321 के ढांचे में करीब एक मीटर का बड़ा छेद हो गया. ये धमाका इतना जोरदार था कि आत्मघाती हमलावर धमाके के झटके और हवा के दबाव के कारण उस छेद से प्लेन के बाहर गिर गया. बाद में उसका शव मोगादिशु से करीब 30 किलोमीटर दूर मिला. इस घटना की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल-शबाब (Al-Shabaab) ने बाद में इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनका निशाना पश्चिमी अधिकारी और तुर्की के सैन्य बल थे.
पैसैंजरों को खरोंच नहीं आई
घटना की जांच बैठी. तो पता चला कि प्लेन के इतनी ऊंचाई होने पर भी तबाही नहीं मची क्योंकि उस वक्त विमान का केबिन पूरी तरह से प्रेशराइज्ड (Pressurised) नहीं हुआ था. अगर विमान और अधिक ऊंचाई पर होता, तो दबाव के कारण विमान हवा में ही बिखर सकता था. उस छेद के ठीक पास बैठे दो यात्री घायल जरूर हुए, लेकिन बाकी सभी 74 पैसेंजरों को खरोंच तक नहीं आई.
विमान के पायलट अली इबा-अब्दौ (Ali Iba-Abdou) ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तुरंत प्रजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर विमान को वापस से मोगादिशु हवाई अड्डे पर उतारा. इमरजेंसी लैंडिंग सफल रही और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बाद में इस घटना की जांच हुई तो बम धमाके की साजिश का पता चला. वहीं, सोमालिया की एक अदालत ने इस मामले में इस हमले की साजिश रचने के आरोप में दो लोगों को उम्रकैद और अन्य आठ लोगों जेल की सजा सुनाई.
