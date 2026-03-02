Hindi Gk

Space Dark Despite The Sun Shining And Billions Of Stars In Universe Explained

सूरज की चमक और सितारों की भरमार, फिर भी अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों? आखिर क्या इसके पीछे का रहस्य

Why Is Space Dark: ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और सूरज भी बहुत तेज रोशनी देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी रोशनी के बावजूद अंतरिक्ष में रात का आसमान हमेशा काला और अंधेरे से भरा क्यों दिखता है?

हर रोज सूरज की रोशनी से धरती जगमगाती है, लेकिन अगर अंतरिक्ष की ओर नजर डालें तो वहां रात का आसमान काला यानि वहां अंधेरा दिखाई देता है. ब्रह्मांड अरबों-खरबों तारों से भरा हुआ है और वहां कई गैलेक्सियां भी मौजूद हैं, फिर भी रात के वक्त हमें कुछ ही तारे चमकते नजर आते हैं और बाकी सारा आसमान काला ही रहता है. आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं.

तारों के चमकने के बावजूद काला क्यों हैं आसमान

अगर ब्रह्मांड में चारों ओर तारे ही मौजूद हैं, तो पूरा आसमान धरती के दिन की तरह जगमगाना चाहिए. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है और इसका चीज का रहस्य वैज्ञानिक सदियों से नहीं सुलझा सके. खबरों के मुताबिक, इसे ओल्बर्स पैराडॉक्स कहा जाता है, जिसके बारे में साल 1823 में एक जर्मन खगोलशास्त्री हेनरिक विल्हेम ओल्बर्स ने विस्तार से बताया था.

ओल्बर्स पैराडॉक्स, आसमान में अंधेरे की वैज्ञानिक पहेली

मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े आकार घने जंगल में मौजूद है, जो चारों ओर से पेड़ों से घिरा हुआ है. अगर आप जंगल के किसी भी ओर देखेंगे, तो आपको सिर्फ पेड़ ही देखने को मिलेगा. ब्रह्मांड उस जंगल की तरह है, जो हर दिशा में तारों से भरा हुआ है. इसका मतलब है कि अगर हम आसमान में कहीं भी नजर डालें, तो हमें कोई न कोई तारा जरूर दिखना चाहिए और रात की आसमान भी दिन की तरह पूरी तरह से चमके. हालांकि, ऐसा नजारा दिखता नहीं है, हमें आसमान में तारों के बीच बहुत ज्यादा डार्क और खाली जगह दिखाई पड़ती है. साइंस की दुनिया में इसे ओल्बर्स पैराडॉक्स कहा जाता है.

ब्रह्मांड की उम्र से जुड़ा अंधेरे रहस्य

इस रहस्य का सबसे कारण ब्रह्मांड की उम्र है. नासा की रिसर्च के अनुसार. हमारे ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब है. यहां लाइट को यात्रा करने में समय लगता है, इसलिए हम केवल एक तय दूरी के भीतर स्थित तारों को ही देख सकते हैं. हम उन्हीं तारों को देख सकते हैं, जिनकी रोशनी को आने में 13.8 अरब साल या उससे कम वक्त लगा हो.

ब्रह्मांड विस्तार से कमजोर होती रोशनी

दूसरी वजह यह है कि ब्रह्मांड का लगातार फैल रहा है. जिसकी वजह से दूर के तारों से आने वाली रोशनी की लहरें भी खिंच जाती हैं. जिससे रोशनी का रंग बदल जाता है और वह इन्फ्रारेड या माइक्रोवेव में बदल जाती है. इसे ‘रेडशिफ्ट’ कहा जाता है.

Add India.com as a Preferred Source