Space Dead Satellites Burning In Earth Atmosphere Cause Pollution Ozone Damage Explained

अंतरिक्ष बना सैटेलाइटों का श्मशान घाट, इनका कचरा पर्यावरण के लिए बन रहा है नया खतरा

Satellite Debris Impact: वैज्ञानिकों ने अपनी एक स्टडी में बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि सैटेलाइट्स के मलबे से हमारे धरती के वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है. साथ ही, यह भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकती है.

Satellite Debris Impact: आज के दौर में इंटरनेट और डेटा की तेजी से बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए दुनियाभर की कंपनियां अंतरिक्ष में हजारों नए सैटेलाइट को भेज रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में अंतरिक्ष में लगभग 15,000 सैटेलाइट घूम रही है. इनमें से कई सैटेलाइट ऐसी हो, जो कुछ साल के लिए बनी है. जब ये खराब होने लगती है, तो अंतरिक्ष में कचरा न फैले, इसके लिए एजेंसियां इन्हें धरती की ओर गिरा देती हैं और ये लौटते वक्त वायुमंडल में जलकर राख में बदल जाती हैं.

हालांकि, वैज्ञानिकों यह डर सता रहा है कि इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स जलने की वजह से निकलने वाला धुआं और मेटल के कण हमारी ओजोन लेयर और मौसम के लिए खतरा बन रहे हैं. इसके अलावा, अंतरिक्ष में कचरा न फैले, इस वजह से वायुमंडल सैटेलाइट्स का श्मशान घाट बनता जा रहा हैं.

सैटेलाइट मलबा बन रहा पर्यावरण के लिए खतरा

द कन्वर्सेशन में छपी की स्टडी के मुताबिक, ज्यादातर पुराने सैटेलाइट्स को जानबूझकर कक्षा से बाहर निकाला जाता है, ताकि वे धरती के वायुमंडल में एंट्री करते ही तुरंत ही जलकर राख हो जाएं. कई इंजीनियर इस का बेहद सुरक्षित तरीका मानते हैं लेकिन आजकल यह एक बड़ी परेशानी बन चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स जलकर गिर रहे हैं. साल 2023 में जब वैज्ञानिकों वायुमंडल की जांच की, तो उन्होंने पाया था कि यहां की हवा में एल्युमीनियम के कण मौजूद है. दअरसल, सैटेलाइट्स के निर्माण सबसे ज्यादा एल्युमीनियम का उपयोग होता है.

सैटेलाइट टक्कर से फैलता अंतरिक्ष मलबा संकट

वैज्ञानिक इस बात को लेकर सबसे परेशान है कि प्राइवेट कंपनियां अपने सैटेलाइट्स की मटेरियल का पूरा डेटा नहीं देती है. इस कारण वैज्ञानिक सही अनुमान नहीं लगा सके है कि आखिर वायुमंडल को और कितना नुकसान हो रहा है. वैज्ञानिक का मानना है कि अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट्स आपस में टकरा सकते है. अगर इन सैटेलाइट्स को बचाने के लिए सख्त फैसले नहीं लिए गए, तो जल्द ही एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. इसे केसलर सिंड्रोम कहा जाता है. वहीं एक टक्कर से निकला कचरा दूसरे सैटेलाइट्स से टकरा सकता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में और कचरा सकता है.

सैटेलाइट कचरे से उड़ानों पर संकट

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सैटेलाइट गिरते वक्त पूरी तरह से नहीं जलते हैं और उनका बचा मलबा सीधा धरती पर गिरता है. स्टडी के अनुसार, अगले 5 सालों में धरती पर गिरने वाले मलबे से हादसों में 40 प्रतिशत की ग्रोथ होगी, जिससे आसमान में उड़ते विमान भी खतरे में पड़ सकते हैं.

