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Voter ID पर स्पेलिंग मिस्टेक! क्या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर पाएंगे आप? जानें किन-किन डॉक्यूमेंट्स से कर सकते हैं मतदान
Voting without Voter ID other document list: वोट डालने के लिए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना सबसे जरूरी है. अगर वोटर का नाम मतदाता लिस्ट में है, तो वे वोटर आईडी में स्पेलिंग मिस्टेक होने पर दूसरे आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के सहारे वोट कर सकते हैं. आइये जानते हैं इससे जुड़े नियम और चुनाव आयोग के निर्देश...
Voter ID Spelling mistake: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने इन चुनावों की डेट-लिस्ट, शेड्यूल भी जारी कर दिया है. वहीं, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में वोटर रिवीजन यानि SIR की प्रक्रिया भी जारी है. हर चुनाव में कुछ नए मतदाता अपना नाम जुड़वाते हैं और कभी-कभी जब नई वोटर आईडी बनकर आती है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं. क्या स्पेलिंग मिस्टेक होने पर वोटर को वोट डालने से मना किया जा सकता है, क्या वोटर आईडी के अलावे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से वोट दे सकते हैं. आइये जानते हैं…
स्पेलिंग मिस्टेक पर क्या है नियम?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के मुताबिक, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में छोटी-मोटी क्लर्कल गलतियां या Spelling Mistakes हैं, तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है. शर्त बस इतनी है कि आपकी पहचान (Identity) कार्ड में दी गई फोटो और अन्य डिटेल्स से साबित होनी चाहिए. साथ ही, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए.
आइडेंटिटी साबित करना सबसे जरूरी
जनप्रतिनिधि अधिनियम (Representation of the People Act, 1951) के सेक्शन 61 के तहत, चुनाव आयोग का मुख्य मकसद फेक वोटिंग को रोकना है. अगर पोलिंग ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो महज एक स्पेलिंग की गलती आपको वोट डालने से मना नहीं कर सकते.
क्या बिना Voter ID के डाल सकते हैं वोट?
जी हां! यह एक बड़ा मिथक है कि बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट नहीं डाल सकते. चुनाव आयोग के अनुसार, सबसे जरूरी चीज आपका नाम Electoral Roll (वोटर लिस्ट) में होना है. अगर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप वोटर कार्ड की जगह नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट के सहारे भी मतदान कर सकते हैं.
इन 12 Documents का कर सकते हैं इस्तेमाल
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप सरकार द्वारा मान्य इन 12 फोटो आईडी प्रूफ में से कोई भी एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं,
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- पासपोर्ट (Passport)
- मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)
- फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक
- पेंशन डॉक्यूमेंट (फोटो के साथ)
- केंद्र/राज्य सरकार या PSU द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड
- श्रम मंत्रालय की ओर से जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
- सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल आईडी कार्ड
- डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC)
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी
ध्यान रहे कि पोलिंग बूथ पर आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी या मोबाइल में स्क्रीनशॉट मान्य नहीं होते. आपको ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक का Original डॉक्यूमेंट्स ही साथ ले जाना होगा.
वोटर लिस्ट में नाम चेक करना न भूलें
वोट डालने जाने से पहले यह कन्फर्म कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. अगर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपके पास दुनिया का कोई भी आईडी कार्ड हो, आप वोट नहीं डाल पाएंगे.
पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी
रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, 1960 के नियम 28, पोलिंग ऑफिसर को अधिकार देता है कि वह आपकी पहचान वेरिफाई करे. अगर आपके पास मान्य आईडी है, तो वे आपको वोट डालने से मना नहीं कर सकते.
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