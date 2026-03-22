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होर्मुज में फंसे जहाजों की मुसीबत बढ़ने वाली है! क्या समुद्र में रूके शिप का इंजन चालू रहता है, जानें कहां से आता है पीने का पानी?
Strait of hormuz ships: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज पिछले कई दिनों से फंसे हैं. उनके पास होने के चांसेज अभी शून्य ही नजर आ रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीच समुद्र में फंसे जहाज क्या अपनी इंजन को बंद कर देते हैं, इस दौरान जहाज पर पीने का पानी कहां से आता है, आइये जानते हैं...
How ships stay stable at sea: ईरान और इजरायल-अमेरिका के जारी संघर्ष में शिपिंग बिजनेस को तगड़ा झटका लगा है. ईरान ने जैसे ही स्ट्रैट ऑफ होर्मुज पर आवाजाही बंद की, कई जहाज फारस की खाड़ी में जाकर खड़े हो गए. बीते कई दिन से सारे शिप एक ही जगह पर खड़े हैं. ऐसे में मन में यह सवाल आना लाजिमी है कि क्या बीच समुंद्र में जहाज खुद को कैसे एक जगह पर स्थिर रखती है, क्या उसे अपना इंजन बंद करना पड़ता है और सबसे बड़ा सवाल कि जहाज पर पीने का पानी कहां से आता है….
जहाज का इंजन बंद रहता है या चालू?
जहाज में दो इंजन होते हैं. इसका मेन इंजन (Main Engine) पानी में जहाज के मूवमेंट को गति देता है. समुद्र में खड़े रहने (Anchorage) की स्थिति में इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन जहाज पूरी तरह डेड नहीं होता, क्योंकि इस दौरान ऑक्सिलरी इंजन या जेनरेटर चालू रहते हैं ताकि लाइट, एसी और सभी जरूरी डिवाइस काम करते रहें. भले ही मुख्य इंजन बंद कर दिया गया हो, लेकिन जेनरेटर हर रोज हजारों लीटर फ्यूल (Bunker Fuel) पी जाते हैं. अगर जहाज होर्मुज जैसे तनावपूर्ण इलाके में हफ्तों खड़ा रहे, तो इससे जहाज कंपनियों को भारी घाटा होने की संभावना भी रहती है.
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पानी में स्थिर कैसे रहता है इतना बड़ा जहाज?
जहाज को लहरों के साथ बहने से रोकने के लिए इसके विशालकाय एंकर (लंगर) और लोहे की भारी-भरकम जंजीरों का उपयोग किया जाता है. ये एंकर समुद्र की तलहटी में धंस जाते हैं और हजारों टन वजनी जहाज को एक ही जगह पर मजबूती से थामे रखते हैं.
समुद्र के बीच पीने का पानी कहां से आता है?
जहाजों पर रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) प्लांट या इवेपोरेटर मशीनें लगी होती हैं. ये मशीन समुद्र के खारे पानी से नमक अलग करके उसे शुद्ध और पीने लायक बनाती हैं, जिससे जहाज को मीठे पानी के लिए किसी दूसरे मदद पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है.
भोजन-राशन का खास इंतजाम
कार्गो जहाजों पर कोल्ड स्टोरेज और बड़े फ्रीजर होते हैं जिनमें मांस, सब्जियां और दूध महीनों तक खराब नहीं होते. आमतौर पर जहाजों पर 2 से 3 महीने का सूखा राशन और फ्रोजन फूड का स्टॉक हमेशा इमरजेंसी के लिए रखा जाता है. बता दें कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े फ्रीजर और टीम के रहने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चलाने हेतु जेनरेटर का लगातार चलते रहना जरूरी है.
जहाज पर निकलने कचरे का क्या?
समुद्र में कचरा फेंकना अपराध है, इसलिए जहाजों पर इंसीनरेटर, कचरा जलाने वाली मशीन भी होते हैं. ये मशीन कचरे को जलाकर राख कर देती है या फिर उसे मशीन से दबाकर ब्लॉक बना दिया जाता है, जिसे बंदरगाह आने पर डिस्पोज किया जाता है.
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