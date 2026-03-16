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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे के लिए अब तक कितनी बार हुई जंग? जानें ईरान के हाथ से कितनी बार निकला ये इलाका
Hormuz Strait conflicts timeline: होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील शिपिंग 'चोक पॉइंट' है. इस जगह पर कब्जे को लेकर 1507 से 2026 के बीच कई खूनी जंग हुई हैं. पुर्तगाली कब्जे से शुरू हुआ यह संघर्ष आज ईरान-इजरायल युद्ध के कारण वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है...
Strait of Hormuz history: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है. ईरान ने ये कठोर फैसला देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद लिया. ईरान ने इस शिपिंग के लिए बेहद जरूरी चेक पर आवाजाही को ना केवल धीमा किया बल्कि इसे पूरी तरह से बंद करके भी रखा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के एक-दो दिन बाद ही पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन बेपटरी हो गई. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि इतने अहम इलाका दुनिया की नजरों के बचा कैसे रहा, क्या इस जगह पर नजदीकी देशों को छोड़ दुनिया के किसी दूसरे देश ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…
पुर्तगाल को पहली सफलता
1507 में पुर्तगाली खोजकर्ता ने होर्मुज द्वीप पर कब्जा कर वहां किलेबंदी की थी. हिस्ट्री डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुर्तगालियों ने यहां से गुजरने वाले जहाजों से कार्ताजा (व्यापार शुल्क) वसूलना शुरू किया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कर पुर्तगाली एक सदी से ज्यादा समय तक इस क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति बने रहे. इसी के सहारे पुर्तगालियों ने रेशम, मसालों और अरब घोड़ों के व्यापार पर पूरा कंट्रोल बनाया. स्थानीय व्यापारियों के कड़े विरोध के बावजूद, उनकी सैन्य क्षमता ने उन्हें एक सदी तक इस समुद्र का राजा बनाए रखा. यह वर्चस्व तब टूटा जब 1622 में फारस के शाह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर उन्हें बाहर खदेड़ा. इसी गठबंधन ने भविष्य में इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव की नींव रखी, जो आगे चलकर तेल की खोज के साथ एक नए और अधिक जटिल संघर्ष का कारण बना.
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ब्रिटिशों की नजर पड़ी
ईरानी पीएम मोहम्मद मोसादेघ द्वारा ऑयल इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण के बाद, 1951 में ब्रिटेन ने रॉयल नेवी के जरिए होर्मुज की घेराबंदी कर दी थी. रॉयल नेवी के दुस्साहस के जवाब में 1953 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट हुआ. तख्तापलट के बाद वेस्टर्न कंपनियों को छूट मिली. परिणामस्वरूप ईरान के तेल संसाधनों पर उनका दबदबा बढ़ा. इस दौरान अंग्रेजों ने आबादान बंदरगाह की घेराबंदी की ताकि ईरान दुनिया को तेल न बेच सके और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए. यह आर्थिक दमघोंटू रणनीति अंततः मोसादेघ को सत्ता से बेदखल करने का मुख्य कारण बनी. वहीं, इस घटना ने ईरानी जनता के मन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति एक गहरी और स्थायी नफरत भर दी थी. यही कड़वाहट दशकों बाद 1979 की इस्लामी क्रांति की चिंगारी बनी, जिसने क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह बदल दिया और खाड़ी में एक नए युद्ध युग की शुरुआत की.
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1984 का टैंकर वॉर
वहीं, 1984 में ईरान-इराक में टैंकर वॉर शुरू हुआ, जिसमें दोनों देशों ने एक-दूसरे के तेल टैंकरों को खूब निशाना बनाया. सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना भेजी, जिसके परिणामस्वरूप ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस जैसी बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई. अमेरिका ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इस युद्ध में सीधा हस्तक्षेप किया और ईरानी नौसेना के कई जहाजों को डुबो दिया. इसके बावजूद, ईरान ने हार नहीं मानी और अपनी रणनीति को असममित युद्ध (Asymmetric Warfare) और समुद्री बारूदी सुरंगों के बिछाने की ओर मोड़ दिया. इस दौर के सैन्य टकराव ने जलमार्ग के सैनिकीकरण को एक स्थाई रूप दे दिया.
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खामेनेई की मौत के बाद पूर्ण बंदी
2026 में अमेरिकी और इजरायली हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अंततः इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया. इस फैसले ने सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों के तेल निर्यात को ठप कर दिया. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अत्याधुनिक ड्रोनों और एंटी-शिप मिसाइलों के जरिए इस संकरे रास्ते को एक किल जोन में बदल दिया है. दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर है, जो अब पूरी तरह से अनिश्चितता के घेरे में है. वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और दुनिया भर के देश एक बड़े ऊर्जा अकाल के मुहाने पर खड़े हैं.
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