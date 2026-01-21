  • Hindi
Space में सबसे ज्यादा दिन रहने वाली महिला एस्ट्रोनॉट! NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स- जानें करियर में बनाए इनके बड़े रिकॉर्ड

Sunita Williams Retires: दिग्गज महिला एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 27 साल के ऐतिहासिक करियर के बाद अंतरिक्ष एजेंसी NASA से विदाई ली है. 608 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली सुनीता के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल रहेंगे.

Published date india.com Published: January 21, 2026 12:05 PM IST
Sunita williams

Sunita Williams Retired: सुनीता विलियम्स रिटायर हो चुकी है. इस बात की अधिकारिक घोषणा नासा (NASA) ने की. नासा सूचना जारी करते हुए कहा कि भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स दिसंबर 2025 के अंत में अपनी 27 साल की लंबी और गौरवशाली सेवा के बाद रिटायर हो गई हैं. 60 साल की उम्र में सक्रिय सेवा से विदा लेने वाली विलियम्स को नासा प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान की पथप्रदर्शक (Trailblazer) बताया है. रिटायरमेंट के मौके पर दुनिया भर में फेमस महिला एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने कहा कि अंतरिक्ष उनके लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके द्वारा रखी गई नींव भविष्य के मून (Moon) और मार्स (Mars) मिशनों को सफल बनाने में मददगार साबित होगी.

सुनीता विलियम्स के बड़े रिकॉर्ड्स

सुनीता का करियर केवल मिशनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अंतरिक्ष में मानवीय क्षमताओं की सीमाओं को बार-बार चुनौती दी. आइये जानते हैं उनके करियर के वो बड़े रिकॉर्ड्स, जो उन्हें दुनिया की सबसे सफल महिला एस्ट्रोनॉट्स बनाती हैं;

  • अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला एस्ट्रोनॉट: सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं. यह किसी भी नासा अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताया गया दूसरा सबसे बड़ा समय है.
  • स्पेस वॉक की महारथी: उन्होंने कुल 9 बार स्पेस वॉक की है, जिसमें उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट का समय अंतरिक्ष के खुले वातावरण में बिताया. नासा के अनुसार, यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा स्पेस वॉक में बिताया गया सबसे अधिक समय है.
  • अंतरिक्ष में मैराथन: सुनीता विलियम्स दुनिया की पहली ऐसी इंसान हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष (ISS) में रहते हुए मैराथन दौड़ पूरी की. उन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़कर बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया था.
  • स्टारलाइनर रहा आखिरी मिशन: उनका आखिरी मिशन सबसे चुनौतीपूर्ण रहा. जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर (Starliner) से शुरू हुआ यह मिशन तकनीकी खराबी के कारण 9 महीने तक खिंच गया. वे और उनके साथी बुच विल्मोर अंततः मार्च 2025 में स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन के जरिए सुरक्षित धरती पर लौटे.
  • स्टेशन कमांडर: उन्होंने साल 2012 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की कमांडर के रूप में भी सेवा दी है.

भारतीय मूल की महिला एस्ट्रोनॉट

सुनीता विलियम्स ने हमेशा भारतीय मूल की होने पर गर्व किया. दिल्ली और भारत की अपनी यात्राओं को उन्होंने अक्सर घर वापसी (Homecoming) करार दिया. उनका मानना है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर मौजूद इंसानी सरहदें और मतभेद बहुत छोटे नजर आते हैं और पूरी दुनिया एक परिवार जैसी लगती है.

