By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
एक पल में लूट लेते जिंदगी भर की कमाई... डिजिटल फ्रॉड का ये तरीका ठग-स्कैमर्स का फेवरेट? जानें कितने तरह के होते हैं साइबर फ्रॉड
Types of cyber fraud: डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट साइबर फ्रॉड में ठगी के आंकड़े को देख हैरान रह गया. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को इस पर रोक लगाने के लिए SOP बनाने को कहा. वहीं, इसमें बैंक और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी जांच में सहयोग देने को कहा है. आइये जानते हैं कि ठगों का फेवरेट डिजिटल फ्रॉड का तरीका क्या है, ये कितने तरह के होते हैं...
Supreme court digital arrest: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को डिजिटल फ्रॉड यानि ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. डिजिटल फ्रॉड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने चिंता जताते हुए कहा कि कि साइबर अपराधी करोड़ों की रकम देश से बाहर भेज रहे हैं. केंद्र को आदेश दिया गया है कि वह पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए ठोस नीति बनाए. सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ठगी के इस मामले की सुनवाई करते हुए बैंक और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी जांच के सहयोग में तत्पर रहने को कहा है. साथ ही आइये जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? इसमें कैसे पैसे ठगे जाते हैं, और साइबर ठगी कितने प्रकार की होती है…
बैंक से लेकर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज रहें एक्टिव
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, WhatsApp, Instagram, Telegram आदि, को निर्देश दिया है कि वे CBI और जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी मुहैया कराएं. अगर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ठगी के लिए हो रहा है, तो इन्हें टेक्निकल सपोर्ट देना ही होगा. इसके अलावा, CBI को इंटरपोल (Interpol) की मदद लेने को कहा गया है ताकि विदेश में बैठे आकाओं को पकड़ा जा सके. इस सुनवाई में कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) को आदेश दिया है कि एक ही व्यक्ति या संस्था को थोक में सिम कार्ड न बांटे जाएं. अधिकतर फ्रॉड फर्जी सिम से ही होते हैं. साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी बैंक अधिकारी ने म्यूल अकाउंट (ठगी का पैसा जमा करने वाले खाते) खोलने में मदद की, तो उस पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस चलेगा.
साइबर फ्रॉड के लिए ठगों का सबसे फेवरेट तरीका
डिजिटल अरेस्ट एक मनोवैज्ञानिक हमला है. इसमें ठग खुद को पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं. वे पीड़ित को डराते हैं कि उनके नाम से कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स या गैरकानूनी सामान है. डर के मारे लोग घंटों तक कैमरे के सामने ‘कैद’ रहते हैं और अपनी जीवनभर की कमाई ठगों के खातों में ट्रांसफर कर देते हैं. ट्रांफर किए गए पैसे किसी म्यूल अकाउंट में जाते हैं, जो किसी गरीब आदमी का खाता होता है. उसे ठग किराए पर लेकर ठगी का पैसा घुमाते हैं.
कितने तरह के डिजिटल फ्रॉड?
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest): यह आजकल का सबसे डरावना फ्रॉड है. इसमें ठग पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं. वे आपको डराते हैं कि आपके नाम से ड्रग्स या कोई अवैध पार्सल पकड़ा गया है. वे आपको घंटों कैमरे के सामने रहने यानि डिजिटल हिरासत को मजबूर करते हैं और केस रफा-दफा करने के नाम पर लाखों रुपये वसूलते हैं.
- विशिंग (Vishing): इसमें ठग बैंक अधिकारी बनकर आपको फोन करते हैं और बातों में फंसाकर आपका पिन (PIN), ओटीपी (OTP), या सीवीवी (CVV) मांगते हैं. याद रखें, कोई भी बैंक कभी भी फोन पर आपकी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता.
- फिशिंग (Phishing): फिशिंग में आपको एक ऐसा ईमेल भेजा जाता है जो बिल्कुल आपकी बैंक या किसी भरोसेमंद वेबसाइट जैसा दिखता है. इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप अपनी लॉगिन डिटेल्स ठगों को सौंप देते हैं. अनजान ईमेल के लिंक्स पर क्लिक करने से बचें.
- वेबसाइट स्पूफिंग (Website Spoofing): ठग असली वेबसाइट की नकल कर हूबहू दिखने वाली फर्जी साइट बनाते हैं. किसी भी वेबसाइट पर अपनी जानकारी देने से पहले उसके URL में HTTPS और ‘लॉक’ का निशान जरूर चेक करें.
- मैलवेयर अटैक (Malware Attack): साइबर अपराधी आपके फोन या कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर (मैलवेयर) डाल देते हैं जो गुपचुप तरीके से आपकी बैंकिंग जानकारी उन तक पहुंचाता है. इससे बचने के लिए हमेशा एक अच्छा एंटी-वायरस इस्तेमाल करें.
- स्पियर फिशिंग (Spear Phishing): यह फिशिंग का ही एक रूप है, लेकिन यह अधिक खतरनाक है क्योंकि यह आपको निशाना बनाकर किया जाता है. ईमेल ऐसा लगेगा जैसे आपके बॉस, दोस्त या किसी रिश्तेदार ने भेजा हो. इनके साथ आने वाले अटैचमेंट में वायरस हो सकते हैं जो आपका डेटा चोरी कर लेते हैं.
- स्किमिंग (Skimming): इसमें ठग ATM मशीन के कार्ड स्लॉट में एक छोटी डिवाइस (स्किमर) लगा देते हैं, जो आपके कार्ड की जानकारी कॉपी कर लेती है. इसलिए हमेशा ATM मशीन में कार्ड डालने से पहले स्लॉट को जरूर चेक करें.
- सिम स्वैप (SIM Swap): इसमें ठग आपके नाम से मोबाइल ऑपरेटर से नया सिम जारी करवा लेते हैं. इसके बाद आपके सारे बैंक ओटीपी (OTP) उनके पास जाने लगते हैं. अगर आपका सिम अचानक काम करना बंद कर दे, तो तुरंत कंपनी से संपर्क करें.
- स्मिशिंग (Smishing): यानी SMS के जरिए ठगी. आपको मैसेज आता है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, इस लिंक पर क्लिक कर अपडेट करें. लिंक पर क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो सकता है या आपकी बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है.
जाते-जाते बता दें कि अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें