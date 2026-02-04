Hindi Gk

बेहद अश्लील है इस गांव का नाम! सुनते ही शर्म से लाल हो जाते हैं लोग, Facebook पर लिखते ही ब्लॉक हो जाता है अकाउंट

Swedish Fucke Village: हर इंसान की पहचान उसके गांव और शहर से जुड़ी होती है. ऐसे में क्या आप उस गांव के बारे में जानते हैं जहां का नाम लेने पर लोग शर्म से लाल हो जाते हैं. आइए जानते हैं इस अनोखे गांव के बारे में..

Swedish Fucke Village: हर इंसान की पहचान उसके गांव और शहर से जुड़ी होती है. जब कोई भी शख्स कहीं बाहर जाता है तो फख्र के साथ बताता है की वो फलां गांव या शहर से हैं. ऐसे में क्या आप उस गांव के बारे में जानते हैं जहां के लोगों को अपने गांव का नाम लेने में शर्म आता है और इतना ही नहीं जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इसका नाम लिखते हैं तो अपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है. सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन स्वीडन के एक छोटे से गांव के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं.

स्वीडन के इस गांव का नाम है ‘Fucke’, जो सैकड़ों साल पुराना और आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है. लेकिन डिजिटल दौर में यही नाम गांव वालों के लिए परेशानी की वजर बन गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे अश्लील शब्द मान लेते हैं और पोस्ट या अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों ब्लॉक हो जाता है अकाउंट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गांव में सिर्फ 11 घर हैं. यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि गांव में न तो किसी तरह की सुविधाओं की कमी है और न ही मौसम से जुड़ी कोई दिक्कत, लेकिन गांव के नाम की वजह से उन्हें बार-बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है. सोशल मीडिया पर बिजनेस का प्रचार करना हो, किसी को पता भेजना हो या बस अपने गांव का नाम लिखना हो, हर जगह परेशानी सामने आती है. जैसे ही कोई व्यक्ति फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर गांव का नाम लिखता है, सिस्टम उसे आपत्तिजनक भाषा मानकर पोस्ट हटा देता है या अकाउंट पर कार्रवाई कर देता है.

नाम बदलना चाहते हैं ग्रामीण

गांव के लोग अब नाम बदलने की मांग कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि गांव का नाम बदलकर ‘Dalsro’ रखा जाए, जिसका मतलब होता है शांत घाटी. ग्रामीणों का मानना है कि इससे उनकी पहचान सुरक्षित रहेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. हालांकि, नाम बदलना इतना आसान नहीं है. यह नाम ऐतिहासिक दस्तावेजों और सरकारी नक्शों में दर्ज है. स्वीडन का नेशनल लैंड सर्वे विभाग पहले भी ऐसे मामलों में नाम बदलने से इनकार कर चुका है, क्योंकि इससे इतिहास और विरासत से जुड़े सवाल खड़े हो जाते हैं.

सोशल मीडिया एल्गोरिदम बना परेशानी का सबब

स्थानीय प्रशासन, हेरिटेज बोर्ड और भाषा से जुड़ी संस्थाएं इस पूरे मामले पर विचार कर रही हैं, फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. गांववाले अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और सोशल मीडिया पर अपने गांव का नाम लिखने से बच रहे हैं. यह मामला दिखाता है कि कैसे डिजिटल सेंसरशिप और सोशल मीडिया एल्गोरिदम कई बार आम लोगों की पहचान को भी प्रभावित कर सकते हैं. एक तरफ गांव का इतिहास और उसकी पहचान है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट के नियम.

