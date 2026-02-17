Hindi Gk

कितने पढ़े लिखे हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जानिये कितनी है कुल संपत्ति

Tarique rahman net worth: बांग्लादेशी नेता तारिक रहमान ढाका विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई किए हैं. बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत घोषित आय सालाना 5 लाख रुपये के करीब है. हालांकि, तारीक रहमान की पत्नी उनसे अधिक संपन्न हैं.

कितने पढ़े-लिखें हैं तारिक रहमान? जो बने बांग्लादेश के नए प्रधान, इनकी कुल नेटवर्थ भी जानें यहां

Tarique rahman education qualification: बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया, जब देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बहुमत दल यानि बीएनपी के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई. 17 वर्षों के बाद देश में लौटे तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने. उनके साथ कैबिनेट में 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री ने शपथ ली. आइये जानते हैं कि तारिक रहमान कितने पढ़े-लिखे हैं और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है…

कितने पढ़े-लिखे हैं बांग्लादेश प्रधानमंत्री

60 वर्षीय तारिक रहमान की शुरुआती पढ़ाई ढाका के BAF शाहीन कॉलेज से हुई. इसके बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून (Law) और इंटरनेशनल रिलेशन्स (International Relations) की पढ़ाई की. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर टेक्सटाइल और शिपिंग जैसे बिजनेस वेंचर्स की ओर लगा लिया था.

कितनी है तारिक रहमान की संपत्ति?

चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों के अनुसार, तारिक रहमान की घोषित वार्षिक आय लगभग 6.76 लाख टका (करीब 5.07 लाख भारतीय रुपये) है. उनकी यह आय मुख्य रूप से शेयरों, बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से मिलने वाले रिटर्न से आती है. तारिक रहमान के बैंक खातों में कुल 1.23 करोड़ टका, लगभग 92.25 लाख रुपये जमा हैं. उनकी चल संपत्ति में 2 लाख टका से कम का फर्नीचर और महज 2,950 टका का सोना शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी बेटी जाइमा रहमान के नाम पर भी कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट दर्ज हैं. उनके पास बोगुरा (Bogura) में लगभग दो एकड़ जमीन है, जिसे उन्होंने 3.45 लाख टका में खरीदा था. इसके अलावा, उन्हें गाजीपुर और कॉक्स बाजार में अपने दिवंगत भाई अराफात रहमान कोको से विरासत में कुछ जमीन के हिस्से मिले हैं.

पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान हैं अधिक अमीर

संपत्ति के मामले में तारिक की पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान उनसे काफी आगे हैं. पेशे से डॉक्टर जुबैदा की वार्षिक आय करीब 35.6 लाख टका, लगभग 26.7 लाख रुपये है, जो उनके पति से पांच गुना ज्यादा है. उनके बैंक में 1 करोड़ टका जमा हैं और वे कई संपत्तियों की संयुक्त मालिक भी हैं.

सियासी बैकग्राउंड और विरासत

तारिक रहमान का जन्म ढाका के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार में हुआ था. वे पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं. उन्होंने 1988 में औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे बीएनपी के शीर्ष पदों तक पहुंचे. हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक उत्पीड़न के दावों के बीच तारिक रहमान ने 2008 में बांग्लादेश छोड़ दिया था और लंदन में शरण ली थी. शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद, दिसंबर 2025 में वे वापस स्वदेश लौटे, जिससे वहां की राजनीति पूरी तरह बदल गई है. वापसी के बाद तारिक रहमान ने बीएनपी की कमान संभाली और आज देश में सरकार बनाने जा रहे हैं.

