Hindi Gk

Tattoo On Hand Leg Other Body Parts Not Allowed In Government Jobs Know Truth

क्या टैटू बनवाने से सच में नहीं मिलती है सरकारी नौकरी? जानिए क्या कहता है नियम

General Knowledge: सरकारी नौकरी में टैटू पूरी तरह से बैन नहीं हैं, लेकिन कुछ शर्तें अपनाने के बाद ही आपको इसे बनवाने की अनुमति मिलती है. आइए जानते हैं इनके बारे में.

आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सुना होगा या मानते होंगे कि ‘अगर शरीर पर टैटू है, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी.’ आइए इस खबर में जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? सच यह है कि सरकारी नौकरी में टैटू पूरी तरह से बैन नहीं हैं, लेकिन उन पर कुछ जरूरी नियम या शर्तें जरूर लागू होती हैं. सरकार का मकसद उम्मीदवारों की पर्सनल आजादी रोकना नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और अनुशासित छवि बनाए रखना है. इसलिए टैटू का साइज, जगह और उसका मतलब बहुत मायने रखता है.

सरकारी नौकरियों में टैटू पर पाबंदी है?

सरकारी विभागों में टैटू पर रोक का सबसे बड़ा कारण है – अनुशासन और न्यूट्रल इमेज. अगर कोई टैटू धार्मिक, राजनीतिक, आपत्तिजनक या भड़काऊ संदेश देता है, तो वह समाज की भावनाओं को आहत कर सकता है. इसके अलावा, सेना, पुलिस या प्रशासनिक सेवाओं में एक जैसी वर्दी और समान पहचान ज़रूरी होती है. खुले और बड़े टैटू इस प्रोफेशनल पहचान को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सीमित किया गया है.

किन नौकरियों में टैटू की अनुमति है?

हर सरकारी नौकरी में नियम अलग-अलग होते हैं. टीचिंग, क्लर्क, बैंक, SSC या रेलवे जैसी नौकरियों में अगर टैटू कपड़ों से ढका रहता है और आपत्तिजनक नहीं है, तो आमतौर पर दिक्कत नहीं होती. वहीं, सेना (Army, Navy, Air Force) में टैटू सिर्फ कोहनी से नीचे और हथेली के पीछे तक ही मान्य होते हैं. पुलिस और CAPF (BSF, CRPF, CISF, ITBP) में भी छोटे और ढके हुए टैटू स्वीकार किए जाते हैं, बशर्ते वे अनुशासन के खिलाफ न हों.

टैटू हटवाने के बाद क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है?

अगर आपने टैटू रिमूवल सर्जरी करवा ली है और मेडिकल टेस्ट के समय टैटू दिखाई नहीं देता, तो ज्यादातर मामलों में आपको योग्य माना जा सकता है. हल्का निशान या स्कार आमतौर पर स्वीकार कर लिया जाता है. लेकिन ध्यान रहे कि टैटू पहले से ही प्रतिबंधित जगह (जैसे गर्दन या चेहरा) पर नहीं होना चाहिए, वरना मामला बिगड़ सकता है.

कब टैटू हटवाने के बाद भी हो सकता है रिजेक्शन?

टैटू हटवाने का समय बेहद अहम होता है. अगर आपने Detailed Medical Examination के बाद टैटू हटवाया है और Review Medical Test से पहले, तो भी आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है. ऐसा ही एक मामला SSC GD कांस्टेबल भर्ती में सामने आया, जहां उम्मीदवार ने मेडिकल के बाद टैटू हटवाया. अदालत ने साफ कहा कि मेडिकल जांच के बाद टैटू हटवाना नियमों के खिलाफ है और इससे पात्रता नहीं मिलती.

Add India.com as a Preferred Source