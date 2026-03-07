Hindi Gk

Tenant Can Be Rent House Ownership Know Supreme Court Judgement On Adverse Possession

कितने साल रेंट पर रहने से किरायेदार का हो जाएगा मकान? क्या मालिकाना हक बदलना इतना आसान, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Tenant ownership rights India: ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किरायेदारी मालिक की अनुमति पर टिकी होती है, इसलिए किरायेदार कभी भी एडवर्स पजेशन के आधार पर मालिक नहीं बन सकता, चाहे वह 50 साल ही क्यों न रहा हो. यह फैसला लंबे समय से रहने वाले किरायेदारों द्वारा मालिकाना हक जताने वाले दावों को कानूनी रूप से अमान्य बनाता है.

क्या लंबे समय तक एक घर में रहने पर क्या किरायेदार मालिक बन सकते हैं?

Tenent Landlord rights Supreme court: अक्सर किराये के मकान में रहने वाले लोगों और मकान मालिकों को यह भ्रम रहता है कि अगर कोई किरायेदार लंबे समय तक एक ही घर में रहता है, तो वह उस पर अपना हक जता सकता है. लेकिन ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति स्पष्ट किया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी किरायेदार, चाहे वह कितने भी वर्षों से संपत्ति में रह रहा हो, एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) के जरिए मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि किरायेदारी हमेशा मालिक की अनुमति (Permission) पर आधारित होती है, न कि मालिकाना हक पर। समय की अवधि किसी किरायेदार को मालिक में नहीं बदल सकती. आइये जानते हैं संपत्ति के मालिकाना हक और किरायेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बारे में…

क्या है एडवर्स पजेशन का नियम?

लिमिटेशन एक्ट, 1963 के तहत एक प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर 12 वर्षों तक निरंतर, बिना किसी रोक-टोक के और असली मालिक की अनुमति के बिना कब्जा रखता है, तो वह मालिकाना हक का दावा कर सकता है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम किरायेदारी के मामलों में लागू नहीं होता क्योंकि किरायेदार का कब्जा सहमति से शुरू होता है.

SC-ST एक्ट में झूठी शिकायत, क्या शिकायतकर्ता को भी होगी जेल? जानिए क्या है नियम और कोर्ट का फैसला 7

ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल मामला

यह मामला दिल्ली का है, जहां मकान मालिक ज्योति शर्मा ने अपने किरायेदार विष्णु गोयल के खिलाफ बेदखली (Eviction) का मुकदमा दायर किया था. किरायेदार 1980 के दशक से यानी करीब 30 वर्षों से वहां रह रहा था. उसने दलील दिया कि चूंकि वह इतने लंबे समय से वहां है और उसने किराया देना बंद कर दिया है, इसलिए एडवर्स पजेशन के तहत वह अब मालिक बन गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में समझाया कि किरायेदार का कब्जा परमिटिव (अनुमति प्राप्त) होता है. एडवर्स पजेशन के लिए कब्जा होस्टाइल (मालिक की इच्छा के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण) होना चाहिए. चूंकि किरायेदार ने एक समझौते के तहत घर में प्रवेश किया था, इसलिए उसका कब्जा कभी भी एडवर्स नहीं माना जा सकता. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1986) और रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर (2019) जैसे पिछले मामले का संदर्भ दिया. इस मामले में यह स्थापित किया गया था कि एडवर्स पजेशन के लिए एनिमस पॉसिडेंडी (Animus Possidendi) यानी मालिक के अधिकारों को चुनौती देने का स्पष्ट इरादा होना चाहिए, जो एक रेंटल एग्रीमेंट के रहते संभव नहीं है.

मकान मालिकों के लिए बड़ी कानूनी जीत

इस फैसले को संपत्ति मालिकों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. अक्सर मकान मालिक इस डर से घर रेंट पर देने से कतराते हैं कि कहीं किरायेदार कब्जा न कर ले. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किरायेदार केवल मालिक की अनुमति से संपत्ति पर काबिज होता है, इसलिए प्रतिकूल कब्जे का नियम यहां लागू नहीं होता. इससे किराये के मकान का ओनरशिप बदला नहीं सकता.

Add India.com as a Preferred Source