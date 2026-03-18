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Tenants Rights Can A Landlord Demand Repairs From A Tenant Upon Leaving Know What The Law Says

Tenants Right: फ्लैट छोड़ते वक्त क्या किरायेदार से मरम्मत का खर्चा मांग सकते हैं मकान मालिक? जानिए क्या कहता है कानून

Tenants Rights India: किराये के घर में रहने वाले लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या फ्लैट छोड़ते वक्त मकान मालिक मरम्मत के नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा काट सकता है. आइये जानते हैं इस मामले से जुड़ी एक-एक बातें....

किन परिस्थितियों में मकान मालिक किरायेदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने से इंकार कर सकते हैं?

Rent Agreement Rules: जब भी कोई किरायेदार घर खाली करता है, तोअधिकांश मकान मालिक बड़ी सतर्कता से अपने रूम की एक-एक कोने को चेक करते हैं, ताकि वह सुनिश्चित कर सकें कि किरायेदार ने मकान को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचाया है. कानून यह कहता है कि किरायेदार को घर वैसी ही स्थिति में वापस करना चाहिए जैसी उसे मिली थी. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों के मुताबिक, समय के साथ होने वाली मामूली घिसाई (Normal Wear and Tear) के लिए किरायेदार जिम्मेदार नहीं है. नॉर्मल वियर एंड टियर के तहत आने वाली चीजें, जैसे कि दीवारों का रंग हल्का पड़ना या फर्श की चमक कम होना, इसके लिए किरायेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. ऐसे में मन में सवाल उठना लाजिमी है कि मकान मालिक कब फ्लैट छोड़ रहे किरायेदार से एक्सट्रा पैसे की मांग सकते हैं, आइये जानते हैं…

मकान मालिक कब मांग सकते हैं मरम्मत का खर्च?

भारत के हर राज्य में रूम रेंट कानून अलग-अलग होते हैं. मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 किरायेदार और रूम मालिक के बीच आइडियल कंडीशन्स को डिस्क्राइब करते हैं. वहीं, किसी मुद्दे पर स्थिति बिगड़ने की स्थिति बिगड़ने पर अदालत इस मामले को डिफाइन करते हैं. किरायेदार की जिम्मेदारी है कि वह घर को उसी स्थिति में वापस करे, जैसी स्थिति में उसने लिया था. हालांकि, इसमें नॉर्मल वियर एंड टियर यानि नॉर्मल यूज से होने वाली घिसाई शामिल नहीं है. हां, अगर किरायेदार ने घर के स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है, दीवारें तोड़ी हैं या फिटिंग्स खराब की हैं, तो मकान मालिक उससे मरम्मत का खर्च मांग सकता है.

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रूम के पेंट की जिम्मेदारी किसकी?

दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले और सामान्य किरायेदारी कानून के मुताबिक, घर की पुताई (Whitewashing) और पेंट का खर्च आमतौर पर मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है. जब तक रेंट एग्रीमेंट में विशेष रूप से यह नहीं लिखा गया हो कि किरायेदार को पेंट कराकर देना होगा, तब तक मकान मालिक पेंट के नाम पर पैसे नहीं काट सकता.

किन मामलों में किरायेदार से पैसा मांग सकते हैं मकान मालिक?

अगर किरायेदार ने घर छोड़ते समय घर को नुकसान पहुंचाए हैं, तो उसे भुगतान करना होगा:

नल, बिजली के बोर्ड या अन्य फिटिंग्स टूटी हुई हो,

दीवारों पर स्थाई रूप से बड़े छेद या ड्रिलिंग की हो जो मरम्मत योग्य न हो,

फर्नीचर या फिक्स्चर, यदि दिए गए हों, को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो,

साथ ही साफ-सफाई की स्थिति इतनी खराब हो कि उसे दोबारा से रहने लायक बनाने में एक्सट्रा खर्च आए.

वहीं, मकान मालिक को इन खर्चों के बिल किरायेदार से शेयर करने होंगे.

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सिक्योरिटी डिपॉजिट रोकने का अधिकार

मकान मालिक इन कंडीशन्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट रोक सकता है जब:

रूम रेंट बकाया हो,

बिजली, पानी या अन्य यूटिलिटी बिल पेंडिंग हों,

घर में ऐसी टूट-फूट हुई हो जो सामान्य इस्तेमाल से ज्यादा हो,

वहीं, मकान मालिक को काटे गए पैसे का वैध बिल या अनुमानित खर्च की डिटेल्स किरायेदार को देनी पड़ेगी.