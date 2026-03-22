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दुनिया में सबसे ज्यादा गैस भंडार वाले टॉप-10 देश कौन से हैं? कहां-कहां से भारत खरीदता है, जानिए सबकुछ

Top 10 countries with highest oil reserves: दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार वेनेजुएला और सऊदी अरब के पास हैं, लेकिन क्रूड ऑयल के मार्केट में अमेरिका और रूस का दबदबा है. दोनों देश के पास क्रू़ड ऑयल का भंडार होने के साथ इसके एक्सट्रैक्शन के लिए डेवलप्ड तकनीक भी है. आइये जानते हैं किन 10 देश के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भंडार है और भारत किससे आयात करता है...

Published date india.com Published: March 22, 2026 4:32 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
World largest crude oil reservoir country
किस देश के पास सबसे क्रूड ऑयल का भंडार? भारत किससे सबसे ज्यादा करता है आयात

Top-10 Crude Oil reservoir Country: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल-डीजल से हमारी गाड़ियां और फैक्ट्रियां दौड़ती हैं, उसका इस धरती पर सबसे बड़ा मालिक कौन है? दुनिया के ये दस देश सोने पर नहीं, बल्कि काले सोने यानी क्रूड ऑयल के समुद्र पर मालिकाना हक रखते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के टॉप-10 तेल भंडारों की लिस्ट और भारत सबसे ज्यादा किससे क्रूड ऑयल खरीदता है…

किस देश के पास क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार?

आगे बढ़ने से पहले बता दें कि क्रूड ऑयल को ही हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं. अगर सिर्फ जमीन के नीचे छिपे क्रूड ऑयल भंडार की बात करें, तो वेनेजुएला दुनिया में नंबर-1 है. वर्ल्डोमीटर डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला में 303 अरब बैरल से ज्यादा तेल का भंडार है, जो पूरी दुनिया का करीब 17.17% है. हालांकि, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से यहां से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है.

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सऊदी अरब और ईरान

सऊदी अरब 267 अरब बैरल के साथ दूसरे और ईरान 208 अरब बैरल के साथ तीसरे नंबर पर है. ये दोनों देश दशकों से दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले सबसे बड़े पावरहाउस रहे हैं और इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह कच्चे तेल पर टिकी है.

अमेरिका और रूस

हैरानी की बात यह है कि अमेरिका (83.7 अरब बैरल) और रूस (80 अरब बैरल) भंडार के मामले में क्रमशः 8वें और 9वें नंबर पर हैं, लेकिन तेल प्रोडक्शन और टेक्नीक में ये दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं. इनकी रिफाइनिंग क्षमता ही इन्हें ग्लोबल मार्केट में ताकतवर बनाती है.

टॉप-10 की लिस्ट में और कौन?

वर्ल्डोमीटर के डेटा के अनुसार, इस लिस्ट में कनाडा चौथे, इराक पांचवें, संयुक्त अरब अमीरात छठे, कुवैत सातवें और लीबिया दसवें (2.74%) स्थान पर है. ये 10 देश मिलकर दुनिया के अधिकांश तेल पर कब्जा रखते हैं.

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हम कितना आयात करते हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तेल का आयात करना मजबूरी भी है और जरूरत भी, लेकिन पिछले दो सालों में भारत की खरीदारी की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है.

रूस सबसे बड़ा सप्लायर

साल 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है. रियायती दरों और बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन्स की वजह से भारत हमेशा रूस को प्रायोरिटी लिस्ट में रखता है. हालांकि, ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़े इस जंग में बदलाव होने की अंतर आने की संभावना है.

इराक और सऊदी अरब

इराक अभी भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 20-23% है. वहीं, सऊदी अरब 16-18% हिस्सेदारी के साथ टॉप-3 में बरकरार है. ये देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहे हैं.

अमेरिका और UAE

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है. साथ ही, अमेरिका से भी भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ रहा है और वह अब टॉप-5 में शामिल हो गया है. भारत अब अपनी निर्भरता किसी एक देश पर न रखकर अपने विकल्पों को बढ़ा रहा है. जाते-जाते बता दें कि क्रूड ऑयल के साथ-साथ रूस, कतर और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले देश भी हैं.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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