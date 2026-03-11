  • Hindi
  • Gk
  • Understanding Living Will And Passive Euthanasia Rules In India After Supreme Court Harish Rana Case

हरीश राणा केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें इच्छामृत्यु और लिविंग विल के बीच अंतर! क्या कहता है कानून

Euthanasia In India: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दी है, जो लगभग 13 सालों से कोमा में थे. इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिनमें एक सवाल यह भी है कि आखिर इच्छामृत्यु और लिविंग विल में क्या अंतर होता है.

Published date india.com Updated: March 11, 2026 4:25 PM IST
email india.com By Anil email india.com twitter india.com
हरीश राणा केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें इच्छामृत्यु और लिविंग विल के बीच अंतर! क्या कहता है कानून

Euthanasia And Living Will: सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु ने लेकर एक एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे देशभर के लोग हैरान हैं. दरअसल, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी को इच्छामृत्यु की इजाजत दी गई है. यह अनुमति गाजियाबाद के निवासी हरीश राणा नाम के शख्स को मिली है, जो लगभग 13 साल से कोमा में थे.

सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की अनुमति

खबरों के मुताबिक, हरीश के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उनका बेटा बीते करीब 13 सालों से कोमा में हैं और वे अपने बेटे को और इस बेबस हालात में देख नहीं सकते हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट को देखा और उसके बाद फिर परिवार को इसकी अनुमति दे दी. सुप्रीम कोर्ट के इस चौंका देने वाले फैसले के बीच हम आपको बताएंगे कि आखिर इच्छामृत्यु और लिविंग विल में क्या अंतर होता है और इन्हें लेकर कानून क्या कहते हैं.

पहले समझें लिविंग विल क्या हैं?

लिविंग विल एक प्रकार का कानूनी डॉक्यूमेंट होता है. इसे 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स इसे बनवा सकता है. इस डॉक्यूमेंट में कोई शख्स यह लिख कर दे देता है कि अगर भविष्य में वह किसी ऐसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ जाए. जहां उसका इलाज संभव न हो, वह खुद बोलने लायक या कोई फैसले लेने की स्थिति नहीं रहे, तो उसके साथ क्या होना चाहिए.

इस डॉक्यूमेंट में शख्स अपनी बात को साफ तौर पर लिख सकता है कि उस मुश्किल समय में उसे वेंटिलेटर जैसे मशीनी सपोर्ट पर रखना चाहिए या नहीं. इसका मतलब कोई भी शख्स होश में रहते हुए भविष्य में अपनी मेडिकल स्थिति लेकर फैसला पहले ही कर सकता है.

भारत में कब बना यह कानून?

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मान्यता दी थी. हालांकि, कोर्ट ने इसके लिए कुछ नियम भी बनाए थे. लिविंग विल के जरिए कोई भी इंसान पैसिव यूथेनेशिया को चुन सकता है, जिसे इच्छामृत्यु कहा जाता हैं. लिविंग विल में साफ लिखा जा सकता है कि अगर कोई शख्स ऐसी हालात में पहुंच जाए, जिसके बाद उसका इलाज लगभग मुश्किल हो और आगे का जीवन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होकर बिताना पड़े. ऐसी स्थिति से बचने के लिए वह पहले से ही लिखकर दे सकता है कि उसका आगे इलाज न किया जाए.

इच्छामृत्यु क्या होती है?

हम आपको बता चुके हैं कि लिविंग विल के अलावा कुछ खास परिस्थितियों में मरीज का परिवार भी इच्छामृत्यु की मांग उठा सकता है. इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि परिवार की याचिका के बाद कोर्ट डॉक्टरों की एक टीम गठित करता है. ये डॉक्टरों की टीम मरीज के हालत को बेहद करीब से जांच करती है और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देती है. अगर इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि मरीज के बचने की कोई संभावना बाकी नहीं रह गई है और मरीज इलाज से भी ठीक नहीं हो सकता है, तब कोर्ट इच्छामृत्यु की अनुमति देता है. इसके बाद मरीज को पूरे सम्मान के साथ विदाई होती है. इसमें सिर्फ मरीज के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है और उसका इलाज भी बंद हो जाता है. जैसे कि हरीश राणा के केस में होगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Anil

Anil

हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया. नवोदय टाइम्स, नवभारत टाइम्स (Sunday Times) और Zee न्यूज के कई डिजिटल प्लेटफार्म इंटर्न के ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.