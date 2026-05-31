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क्या है UP का मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना? 24 घंटे के अंदर किसानों को मिलेगा नुकसान का मुआवजा, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Mukhyamantri krishak durghatna kalyan yojana Application process: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी भी दुर्घटना का शिकार होने वाले किसान या बटाईदार के परिवार को सरकार 24 घंटे के भीतर 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है.

Written by: Satyam Kumar
Published: May 31, 2026, 11:17 AM IST
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कैसे मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ? जानें आवेदन करने से जुड़ी एक-एक प्रक्रिया

UP farmer accident scheme online apply: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, राज्य के किसानों को 24 घंटे के अंदर शारीरिक से लेकर फसल नुकसान तक के मामले में मुआवजा देती है. इस योजना के तहत राहत पाने के लिए किसान ऑनलाइन-ऑफलाइन, दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में किसानों को राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है. आइये जानते हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में विस्तार से…

किसान और बटाईदार दोनों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की सबसे खास बात यह है कि यूपी सरकार ने इसमें ‘किसान’ की परिभाषा को बड़ा बनाया गया है. अब केवल जमीन के मालिक ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के कमाने वाले सदस्य और पट्टे या बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान भी इसके पूरे हकदार हैं, यानी अगर कोई किसान दूसरों के खेतों में पसीने बहाकर अपने परिवार का पेट पालता है, तो हादसे की स्थिति में उसके परिवार को भी वही आर्थिक संबल मिलेगा.

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किसान दुर्घटना सहायता राशि

किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मृत्यु या दोनों हाथ-पैर खोने जैसी गंभीर स्थिति होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है. वहीं, आंशिक विकलांगता जैसे कि एक हाथ और एक पैर की गंभीर क्षति पर 2 लाख से 3 लाख रुपये और एक आंख की रोशनी जाने पर 5 लाख रुपये तक की मदद मिलती है. इसके अलावा अगर दुर्घटना के कारण 25% से अधिक लेकिन 50% से कम की शारीरिक विकलांगता होती है, तो पीड़ित परिवार को 1 लाख से 2 लाख रुपये तक की राहत राशि मिलती है.

फसल नुकसान पर भी मुआवजा

ये योजना सिर्फ सामान्य सड़क हादसों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती-किसानी के दौरान होने वाले लगभग हर तरह के संकट को अपने दायरे में समेटती है. इसमें बिजली गिरने, बाढ़ में बहने, आग लगने, मकान गिरने, कुएं में गिरने, करंट लगने और जंगली जानवर या सांप के काटने जैसे हादसे शामिल हैं. इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना, डकैती के दौरान मर्डर या किसी अन्य आपसी विवाद में हुए जानलेवा हमले को भी इसके दायरे में रखा गया है.

पात्रता और आवेदन करने का तरीका

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ित किसान या बटाईदार की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बता दें कि सरकार की ये योजना 14 सितंबर 2019 के बाद से ही मान्य होगी. आवेदन के लिए खतौनी की प्रमाणित कॉपी या रजिस्टर्ड पट्टे के दस्तावेज और बटाईदारों के लिए ग्राम प्रधान व लेखपाल के हस्ताक्षर और सील वाला सहमति पत्र जरूरी होगा. इसके साथ ही आवेदनकर्ता को अपनी आयु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और परिवार के सदस्यों के डिटेल्स भी जमा करना पड़ेगा.

ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक e-District पोर्टल पर जाकर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पोर्टल पर New User के रूप में रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करके कृषि विभाग की ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना’ के Form को भरकर सबमिट कर दें. यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लेखपाल की रिपोर्ट के साथ सीधे अपनी स्थानीय तहसील में ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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