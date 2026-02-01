By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अमेरिका के ठंड ने बढ़ाई NASA की टेंशन, हुआ कुछ ऐसा जिससे हिल गया सुपरपावर; टालना पड़ा ये बड़ा टेस्ट
NASA Artemis II: अमेरिका में अचानक पड़ी जोरदार ठंड ने NASA की टेंशन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से उसे अपने इस अहम मिशन की प्री लॉन्च टेस्ट को टालना पड़ा.
NASA Artemis II: अमेरिका में अचानक पड़ी जोरदार ठंड ने न सिर्फ आम लोगों की परेशानी बढ़ाई है बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी टेंशन में डाल दिया है. फ्लोरिडा में आर्कटिक ठंड के चलते नासा को अपने आर्टेमिस-II मिशन की तैयारियों में देरी करनी पड़ी है. मौसम की मार ऐसी रही कि नासा को एक बड़े प्री-लॉन्च टेस्ट को टालना पड़ा, जिससे चंद्रमा की ओर जाने वाले इस ऐतिहासिक मानव मिशन की संभावित लॉन्च तारीख भी आगे खिसक गई है.
ठंड की वजह टला प्री लॉन्च टेस्ट
इन दिनों फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट पर कड़ाके की ठंड और तेज हवाएं चल रही हैं. केनेडी स्पेस सेंटर जैसे इलाके में जहां आमतौर पर हल्की ठंड पड़ती है, वहां इस बार तापमान बेहद नीचे आ गया. ऐसे हालात में नासा के इंजीनियरों ने मिशन से जुड़े हार्डवेयर को नुकसान पहुंचने के डर से प्री लॉन्च टेस्ट को टाल दिया है.
नासा का कहना है कि ,ज्यादा ठंड की वजह से स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और ओरिऑन स्पेसक्राफ्ट को खतरा हो सकता है. ये सिस्टम बेहद संवेदनशील होते हैं और बेहद कम तापमान में उनके कुछ हिस्सों के प्रभावित होने का खतरा रहता है. इसी वजह से नासा की टीमों को हीटर का सहारा लेना पड़ा, ताकि अंतरिक्ष यान को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.
क्या होता है वेट ड्रेस रिहर्सल?
मौसम की खराबी के चलते नासा ने ‘वेट ड्रेस रिहर्सल’ को भी टाल दिया है. यह लॉन्च से पहले का सबसे अहम परीक्षण माना जाता है, जिसमें रॉकेट में करीब सात लाख गैलन से अधिक क्रायोजेनिक ईंधन भरा जाता है और पूरी लॉन्च प्रक्रिया की रिहर्सल की जाती है. अब ये टेस्ट 2 फरवरी को किया जाए.
अब कब होगी लॉन्चिंग?
इस देरी का सीधा असर लॉन्च शेड्यूल पर पड़ा है. पहले आर्टेमिस-II मिशन की लॉन्च विंडो 6 और 7 फरवरी तय की गई थी, लेकिन अब ये तारीखें संभव नहीं रहीं. नासा का कहना है कि अगर वेट ड्रेस रिहर्सल बिना किसी तकनीकी समस्या के पूरी हो जाती है, तो 8 फरवरी इस मिशन की सबसे शुरुआती लॉन्च तारीख हो सकती है.
क्यों खास हैं ये मिशन?
आर्टेमिस-II मिशन नासा के लिए बेहद खास है. इस मिशन के जरिए इंसान करीब 50 साल से ज्यादा समय बाद फिर चंद्रमा की कक्षा में लौटेगा, मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री—रीड विसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसेन—शामिल हैं. ये सभी चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, हालांकि इस मिशन में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री कदम नहीं रखेंगे.
