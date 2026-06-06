Explainer: क्या होते हैं मच्छर बम? 69 पन्नों की खुफिया रिपोर्ट में दिल दहला देने वाला खुलासा

Project Bellweather: अमेरिकी सेना की 1977 में डीक्लासिफाइड गुप्त रिपोर्ट में दावा किया गया कि कैसे प्रोजेक्ट बेलवेदर और ऑपरेशन बिग बज के तहत अमेरिकी सैनिकों पर लाखों एडिस एजिप्टी मच्छर छोड़कर उन्हें जैविक हथियार बनाने का टेस्ट किया गया था. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से..

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प्रोजेक्ट बेलवेदर

अमेरिकी सेना ने मच्छरों को जैविक हथियार बनाने का टेस्ट किया.

प्रोजेक्ट बेलवेदर के तहत इंसानों पर छोड़े गए थे मच्छर.

जॉर्जिया के अश्वेत इलाकों में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया था.

पेंटागन की डीक्लासिफाइड रिपोर्ट से अमेरिका की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ.

एडिस एजिप्टी मच्छरों का इस्तेमाल करके बीमारियों को फैलाने का प्लान था.

Project Bellweather: क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने ही बेकसूर नागरिकों पर लाखों जानलेवा मच्छर छोड़ सकता है? पेंटागन की एक गुप्त रिपोर्ट, प्रोजेक्ट बेलवेदर, में ऐसे ही खौफनाक टेस्ट का जिक्र किया गया है. इस डीक्लासिफाइड रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने 1950 में जॉर्जिया और यूटा के इलाकों में बीमारियों से भरे मच्छरों को जैविक हथियार बनाने का गुप्त परीक्षण किया था. इस टेस्ट का मेन गोल मच्छरों को जैविक हथियार में बदलना था. आइये जानते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार, इस परीक्षण को कैसे किया गया…

क्या अमेरिकी सेना ने बनाया मच्छर को जैविक हथियार?

पेंटागन की डीक्लासिफाइड रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने इंसानों पर जानलेवा एडिस एजिप्टी मच्छर छोड़ने का गुप्त परीक्षण किया था.

ऑपरेशन बिग बज क्या था?

साल 1955 का ऑपरेशन बिग बज एक बेहद गुप्त ऑपरेशन था, जिसके तहत जॉर्जिया के एक अश्वेत इलाके में करीब 3 लाख मच्छर विमान से गिराए गए थे.

क्या इन मच्छरों में कोई जानलेवा बीमारी थी?

शुरुआती जांच के लिए गिराए गए मच्छर बिना वायरस के थे, ताकि केवल उनके काटने और जीवित रहने की क्षमता का परीक्षण किया जा सके.

कैसे अमेरिकी सैनिकों पर हुआ जैविक हथियार का परीक्षण?

यूटा के डगवे प्रूविंग ग्राउंड में करीब 52 लाइव ट्रायल्स किए गए, जहां अमेरिकी सैनिकों को स्वेच्छा से इन मच्छरों से कटवाया गया था.

किसने लगाया अमेरिका पर ‘किलर मच्छर’ बनाने का आरोप?

1982 में सोवियत मीडिया ने आरोप लगाया था कि CIA मलेरिया से लड़ने के बहाने जहरीले और जानलेवा वायरस वाले मच्छर तैयार कर रही है.

अमेरिकी सेना का गुप्त प्रोजेक्ट बेलवेदर

ये अमेरिकी सेना का एक बेहद गुप्त अभियान था, जिसके तहत गर्म और रेगिस्तानी माहौल में मच्छरों के काटने की क्षमता का परीक्षण किया गया था. इस प्रोजेक्ट का मेन गोल ये पता लगाना था कि क्या एडिस एजिप्टी मच्छरों को दुश्मनों के खिलाफ जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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साल 1955 में जॉर्जिया के मुख्य रूप से अश्वेत आबादी वाले इलाके, कार्वर विलेज के ऊपर करीब 3 लाख मच्छर विमान से गिराए गए थे. वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि क्या आसमान से गिराए जाने के बाद भी ये मच्छर जिंदा रहकर इंसानों को अपना शिकार बना सकते हैं.

ऑपरेशन ड्रॉप किक से जानलेवा मच्छरों की ब्रीडिंग

डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन ड्रॉप किक अभियान के तहत बहुत बड़े पैमाने पर मच्छरों को प्रयोगशाला में पाला गया और फिर उन्हें बार-बार खुले में छोड़ा गया. शोधकर्ताओं ने इस बात की कड़ी निगरानी की कि ये मच्छर कितनी दूर तक उड़ सकते हैं और इंसानों को कितनी तेजी से काटते हैं.

गर्म-रेतीले मौसम में भी एक्टिव ये जैविक मच्छर

यूटा के डगवे रेगिस्तानी इलाके में किए गए परीक्षणों का मुख्य मकसद यही था कि एडिस एजिप्टी मच्छर तेज हवा, तेज धूप और तापमान के चरम उतार-चढ़ाव को कैसे झेलते हैं. आम तौर पर ये मच्छर उष्णकटिबंधीय (tropical) इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए रेगिस्तान में उनकी क्षमता जांची जा रही थी.

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शीत युद्ध के दौरान साल 1982 में सोवियत संघ की एक पत्रिका ने दावा किया था कि सीआईए मलेरिया मिटाने के बहाने जहरीले और जानलेवा वायरस वाले मच्छर तैयार कर रही है. हालांकि, सीआईए ने उस समय इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे सोवियत संघ का झूठा प्रचार करार दिया था. अब पेंटागन की 69 की रिपोर्ट ने इन आरोपों को मजबूत किया है.