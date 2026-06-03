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समुद्र की गहराई में मिली द्वितीय विश्व युद्ध की लापता पनडुब्बी, 83 नौसैनिक थे सवार

WWII submarine: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खोई हुई USS हेरिंग सबमरीन 82 साल बाद जापान के तट पर मिली. इस सबमरीन में कुल 83 नौसैनिक सवार थे.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 3, 2026, 10:55 PM IST
Dinosaur Mystery
Dinosaur Mystery (Image: AI)

WWII submarine: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुई अमेरिकी पनडुब्बी USS Herring (SS-233) आखिरकार जापान के मात्सुआ द्वीप के पास समुद्र में खोज ली गई है. यह पनडुब्बी प्रशांत महासागर में करीब 300 फीट से अधिक गहराई में मिली. popsci.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, पनडुब्बी काफी हद तक सुरक्षित स्थिति में है. खास बात यह है कि इसकी खोज की घोषणा ठीक 82 साल बाद की गई, जिस दिन इसके डूबने की घटना हुई थी.

युद्ध में निभाई थी अहम भूमिका

USS Herring को 15 जनवरी 1942 को अमेरिका के मेन राज्य स्थित पोर्ट्समाउथ नेवल शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था. इसके बाद 4 मई 1942 को इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पनडुब्बी ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर में कुल आठ युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया. अपने मिशनों के दौरान इसने दुश्मन देशों के सात जहाजों को डुबोया था, जिनमें चार जापानी मालवाहक जहाज भी शामिल थे.

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आखिरी मिशन में हुआ था हमला

31 मई 1944 को USS Herring को आखिरी बार अमेरिकी पनडुब्बी USS Barb के चालक दल ने देखा था. दोनों पनडुब्बियां जापान के पूर्व में स्थित कुरिल द्वीप समूह के पास गश्त के लिए पहुंची थीं. अगले दिन USS Barb के दल ने दूर से विस्फोटों की आवाज सुनी. जापानी रिकॉर्ड के अनुसार, तट पर मौजूद सैन्य बैटरी ने USS Herring पर जवाबी हमला किया था. इस दौरान पनडुब्बी को दो सीधे हमले झेलने पड़े, जिसके बाद वह समुद्र में डूब गई. इस हादसे में पनडुब्बी पर सवार सभी 83 नौसैनिकों की मौत हो गई थी.

कैसे हुई पनडुब्बी की पहचान?

साल 2017 में रूसी भौगोलिक सोसायटी और रूसी सेना के एक संयुक्त अभियान को इस इलाके में एक डूबी हुई पनडुब्बी मिली थी. शुरुआती जांच में इसे USS Herring माना गया. इसके बाद 2022 में एक और अभियान चलाया गया, जिसमें पनडुब्बी की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया गया और मृत नौसैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां एक स्मारक पट्टिका भी लगाई गई. बाद में रूस और जापान के शोधकर्ताओं द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर NHHC ने 1 जून 2026 को आधिकारिक रूप से इसकी पहचान USS Herring के रूप में पुष्टि कर दी.

युद्ध स्मारक की तरह रखा जाएगा सुरक्षित

शोधकर्ताओं को पनडुब्बी के कंट्रोल टावर के पास युद्ध के दौरान हुए नुकसान के निशान मिले हैं, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाते हैं. अमेरिकी कानून के तहत यह मलबा अब संरक्षित है और अमेरिकी नौसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है. नौसेना ने कहा है कि यह स्थान उन 83 नौसैनिकों का अंतिम विश्राम स्थल है, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी. इसलिए इसे युद्ध कब्रगाह के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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