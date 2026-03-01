By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Weird Colors Law: रंगों से जुड़े दुनिया के 8 अजीबोगरीब कानून, इस देश में बिना इजाजत नहीं बदल सकते दरवाजे का कलर
दुनिया के कोने-कोने रंगो को लेकर अजीबोगरीब कानून बने है. किसी देश में पीले शर्ट पर पाबंदी है तो कहीं मिलिट्री प्रिंट की ड्रेस पहनने की मनाही. उत्तर कोरिया में आप नीले रंग की जींस नहीं पहन सकते. आइये जानते हैं दुनिया में रंगों से जुड़े 8 अजीबोगरीब कानून...
Weird Colors Laws in the World: आप कल्पना कर सकते हैं कि अपनी पसंद की शर्ट पहनना या अपने घर के दरवाजे को गुलाबी रंगना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है? जी हां, दुनिया के कई देशों में रंगों को लेकर ऐसे अजीबोगरीब कानून (Weird Color Laws) हैं, जो किसी भी पर्यटक या नागरिक को हैरान कर सकते हैं. आइये जानते हैं इन 8 देशों के बारे में और उनसे जुड़े कानून
बिना अनुमति नहीं बदल सकते दरवाजे का रंग
रंग ना केवल आपकी बाहरी वेशभूषा को बेहतर बनाती है, बल्कि कुछ खास कलर उस जगह की पहचान का अटूट पहचान बन जाती है. ये पहचान नकारात्म और सकारात्मक दोनों हो सकती है. उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान में काली कारें बैन है. स्कॉटलैंड में दरवाजे के रंग बदलने के स्थानीय प्रशासन के कलर चार्ट को फॉलो करना पड़ता है.
1. स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग (Edinburgh) अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. यहां के न्यू टाउन जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे का रंग अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते. स्थानीय संरक्षण नियमों (Conservation Rules) के तहत केवल न्यूट्रल या स्वीकृत रंगों का ही उपयोग किया जा सकता है. बता दें कि हाल ही में एक महिला को अपने दरवाजे का रंग पिंक करने के कारण भारी जुर्माना और उसे दोबारा पेंट करने का नोटिस दिया गया था.
2. तुर्कमेनिस्तान
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात को ‘सफेद संगमरमर का शहर’ कहा जाता है. यहां के राष्ट्रपति को सफेद रंग बेहद पसंद है. वहीं, साल 2018 से यहां काली कारों को सड़कों से हटा दिया गया. अगर किसी के पास काली कार है, तो उसे उसे सफेद या सिल्वर रंग में पेंट करवाना पड़ता है. वहां की सरकार का मानना है कि सफेद रंग सौभाग्य लाता है और काला रंग अशुभ होता है.
3. उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया (North Korea) में पश्चिमी संस्कृति का विरोध बहुत कड़ा है. इस देश में नीली जींस (Blue Jeans) पहनना पूरी तरह वर्जित है. सरकार इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद (American Imperialism) का प्रतीक मानती है. उत्तर कोरिया में अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर नीली जींस पहने पकड़ा जाता है, तो उसे श्रम शिविर (Labour Camp) तक भेजा जा सकता है. हालांकि, काले रंग की जींस पहनने की अनुमति है.
4. मलेशिया
मलेशिया में पीले रंग का संबंध राजनीति से जुड़ा हुआ है. साल 2015 में बर्श (Bersih) नाम के एक विद्रोही समूह ने सरकार के खिलाफ पीले रंग की टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया था. तब से वहां के गृह मंत्रालय ने पीले रंग के ऐसे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जिन पर कोई राजनीतिक संदेश या Bersih लिखा हो. कुछ समय के लिए तो सादे पीले कपड़ों को पहनना भी जोखिम भरा हो गया था.
5. इटली
इटली का पोर्टोफिनो शहर अपनी रंगीन इमारतों के लिए मशहूर है, लेकिन यह रंग रैंडम नहीं हैं. इस शहर की सुंदरता और एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक विशिष्ट कलर चार्ट तय किया है. लोकल लोग अपने घर को केवल उन्हीं रंगों, जैसे हल्का पीला, गुलाबी या नारंगी में रंग सकते हैं जो उस सूची में हों.
6. अमेरिका
अमेरिका के एरिजोना में होम ओनर्स एसोसिएशन (HOA) के नियम बहुत कड़े होते हैं. यहां कई मोहल्लों में अगर आप अपने गार्डन में नकली घास (Artificial Turf) लगवाते हैं, तो उसका रंग नेचुरल ग्रीन के एक खास शेड का ही होना चाहिए. अगर घास बहुत अधिक चमकीली या फीकी निकली, तो HOA आपसे उसे तुरंत हटाने या जुर्माना भरने को कह सकता है.
7. जमैका
जमैका और बारबाडोस जैसे कैरेबियाई देशों में मिलिट्री प्रिंट या कैमफ्लॉज (Camouflage) पहनना गंभीर अपराध है. जमैका में केवल रक्षा बलों के जवानों को ही यह पैटर्न पहनने की अनुमति है. आम लोग यहां तक कि बच्चे भी इस रंग के कपड़े या बैग इस्तेमाल नहीं कर सकते.
8. प्राचीन रोम
प्राचीन रोम में टायरियन पर्पल (Tyrian Purple) रंग केवल सम्राट और उनके परिवार के लोग पहनते थे. यह रंग समुद्री घोंघों से बनाया जाता था और सोने से भी महंगा होता था. इसके अलावे यहां किसी आम नागरिक का बैंगनी पहनना ‘देशद्रोह’ माना जाता था. हालांकि, आज के समय में यह कानून समाप्त हो गया है.
