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West Bengal Elections: चुनाव आयोग कब किसी विधानसभा सीट को संवेदनशील घोषित करता है? जानिए क्या है ऐसा करने की प्रक्रिया

West bengal assembly election 2026: चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की भबानीपुर सहित 55 विधानसभी सीटों को संवेदनशील सीट की केटेगरी में रखा है. इन सीटों पर चुनावी खर्च की देखरेख के लिए 100 पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया है. आइये जानते हैं कि चुनाव आयोग कब किसी विधानसभा सीट को संवेदनशील सीट घोषित करती है और इन सीटों पर क्या बदलता है...

Published date india.com Published: April 20, 2026 4:11 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
West bengal assembly 2026 sensitive booth reason
कब किसी विधानसभा सीट को सेंसेटिव घोषित किया जाता है?

West Bengal election sensetive seats: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को वोटिंग है. बंगाल विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और हिंसामुक्त वोटिंग के लिए चुनाव आयोग लगातार तत्पर है. इसी क्रम में राज्य के 8500 बूथ को सेंसेटिव घोषित किया गया है. चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की भबानीपुर सहित 55 सीटों को संवेदनशील घोषित किया है. वहीं, इन सीटों पर चुनावी खर्च की निगरानी के लिए 100 पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया. वहीं, राज्य में केन्द्रीय पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है. आइये जानते हैं कि चुनाव आयोग कब किसी बूथ को सेंसेटिव घोषित करता है..

पहले कैसे तय किया जाता था संवेदनशील बूथ?

पहले किसी पोलिंग बूथ को सेंसेटिव घोषित करने का जिम्मा मुख्य रूप से पुलिस का होता था, जो पुराने रिकॉर्ड्स और कानून-व्यवस्था के आधार पर बूथों को A- हाइपर-सेंसेटिव, B- सेंसेटिव और C- नॉर्मल कैटेगरी में बांटती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग (EC) ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है. अब केवल पुलिस रिपोर्ट नहीं, बल्कि वोटिंग पैटर्न, वोटर्स की प्रोफाइल और पिछले चुनावों के आंकड़ों के आधार पर बूथों की संवेदनशीलता तय की जाती है.

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चुनाव आयोग की 5 गाइडलाइंस

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार,  2009 में बंगाल चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों की पहचान के लिए मुख्य रूप से पांच स्टैंडर्ड तय किए थे. पहला, उन बूथों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जहां बिना फोटो पहचान पत्र (EPIC) वाले मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है. दूसरा, उन लापता मतदाताओं की सूची देखी जाती है जिनका कोई फैमिली लिंक नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके नाम पर फर्जी वोटिंग की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है. तीसरा और सबसे अहम पैमाना पिछले चुनाव का वोटिंग प्रतिशत माना जाता है.

75% का वो ‘क्रिटिकल’ फॉर्मूला

चुनाव आयोग के पास क्रिटिकल या संवेदनशील बूथ पहचानने का एक और तरीका है. इसके अनुसार, अगर पिछले चुनाव में किसी बूथ पर 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और उस कुल वोटिंग का 75% हिस्सा किसी एक ही उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में गया था, तो उस बूथ को तुरंत सेंसेटिव श्रेणी में डाल दिया जाता है. आयोग का मानना है कि ऐसे बूथों पर किसी खास पार्टी का दबाव या धांधली होने की संभावना अधिक होती है.

ये फैक्टर भी अहम

बूथ की संवेदनशीलता तय करने में इतिहास की बड़ी भूमिका होती है. वे सभी पोलिंग बूथ जहां पिछले चुनाव के दौरान किसी भी तरह की चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग या धांधली की रिपोर्ट आई थी, उन्हें संवेदनशील माना जाता है. इसके अलावा, अगर किसी बूथ पर पुराने अनुभवों के कारण ‘री-पोल’ (दोबारा मतदान) करवाना पड़ा था, तो उसे भी विशेष निगरानी की सूची में रखा जाता है.

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राजनीतिक दलों की शिकायतें और ऑब्जर्वर्स

आयोग केवल डेटा पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि बाहरी ऑब्जर्वर्स (External Observers) के इनपुट्स भी बहुत मायने रखते हैं. यदि किसी राजनीतिक दल ने किसी खास इलाके या बूथ के बारे में सुरक्षा संबंधी शिकायत की है या वहां के मतदाताओं को डराने-धमकाने की आशंका जताई है, तो उन बूथों का भी विशेष तौर पर वलनरेबिलिटी असेसमेंट (Vulnerability Assessment) किया जाता है.

सेंसेटिव बूथ पर क्या सुरक्षा?

जब एक बार बूथ ‘सेंसेटिव’ मार्क कर दिया जाता है, तो वहां के सुरक्षा इंतजाम बदल जाते हैं. वहां राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय पुलिस बल (CPF) की तैनाती की जाती है. बूथ के अंदर और बाहर डिजिटल या वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं ताकि हर गतिविधि रिकॉर्ड हो सके. इसके अलावा, वहां एक माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किया जाता है जो सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है. इसके साथ ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी विशेष निर्देश होते हैं कि वे हर आईडी की बारीकी से जांच करें.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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