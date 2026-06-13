  • Hindi
  • Gk
  • What Happen If Jupiter Moon Europa Entered Earths Orbit Nasa Estimate Make Curiosity

क्या होगा अगर पृथ्वी की कक्षा में आ जाए बृहस्पति का चांद? नासा के इस अनुमान ने बढ़ाई जिज्ञासा

यदि बृहस्पति का बर्फीला चंद्रमा 'यूरोपा' एक दिन पृथ्वी के पास आ जाए, तो रात का आसमान ऐसा चमकेगा कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा.

Written by: Nandan Singh
Published: June 13, 2026, 4:45 PM IST
Europa
Photo Credit: NASA

Europa: यह कल्पना ही रोमांच से भर देती है कि अगर बृहस्पति का बर्फ से ढका चंद्रमा यूरोपा अचानक पृथ्वी की कक्षा में आ जाए, तो रात का आसमान कितना अलग दिखेगा. नासा ने इस दिलचस्प संभावना पर जानकारी साझा करते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर यूरोपा की एक तस्वीर भी पोस्ट की. एजेंसी के मुताबिक, ऐसी स्थिति में यूरोपा रात के आकाश में हमारे चंद्रमा से करीब पांच गुना अधिक चमकदार नजर आएगा. इसकी वजह इसकी बेहद चमकीली बर्फीली सतह है. यही कारण है कि यूरोपा वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. अब नासा का ‘यूरोपा क्लिपर’ मिशन इस रहस्यमयी दुनिया के कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए रवाना हो चुका है.

बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा

नासा ने हाल ही में यूरोपा के बारे में जानकारी शेयर करते हुए बताया कि यह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है. आकार के लिहाज से यह पृथ्वी के चंद्रमा का लगभग 90 प्रतिशत है, लेकिन इसकी बर्फ से ढकी सतह सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करती है. यही वजह है कि अगर यह पृथ्वी के आसपास होता तो इसकी चमक काफी ज्यादा दिखाई देती. वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी दिलचस्पी यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद विशाल महासागर को लेकर है. माना जाता है कि मोटी बर्फ की परत के नीचे तरल पानी का एक विशाल समुद्र मौजूद है. पानी को जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक माना जाता है, इसलिए वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि क्या वहां जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं.

और पढ़ें: ISS में लीकेज के बाद डर गया NASA! बताया पूरा प्लान कैसे 9560 करोड़ रुपये खर्च करके स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराएंगे-Explained

यूरोपा क्लिपर मिशन

इसी उद्देश्य से नासा ने ‘यूरोपा क्लिपर’ मिशन तैयार किया है. यह पहला ऐसा मिशन है जिसे विशेष रूप से यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है. स्पेस क्राफ्ट को बृहस्पति और उसके चंद्रमा की संरचना, बर्फीली सतह, महासागर और संभावित रहने योग्य वातावरण की जांच का जिम्मा सौंपा गया है. यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति तक पहुंचने के लिए लगभग 2.9 अरब किलोमीटर की यात्रा करनी होगी. मिशन अप्रैल 2030 में अपने गंतव्य तक पहुंचेगा. इसके बाद यह बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए यूरोपा के करीब 49 बार फ्लाईबाई करेगा. हर बार इसके वैज्ञानिक उपकरण सक्रिय होकर महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएंगे.

View this post on Instagram

A post shared by NASA (@nasa)

जीवन विकसित होने की संभावना

स्पेस क्राफ्ट में नौ अल्ट्रा मॉडर्न वैज्ञानिक उपकरण और एक खास ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट लगाया गया है. इनकी मदद से वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरोपा पर आज भी ऐसे हालात मौजूद हैं, जहां जीवन विकसित हो सकता है. यदि इस मिशन से सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो यह पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है. (इनपुट्स: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.